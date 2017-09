Aprendizje speedy gonzález ...ándaleeeee (I) ; ¿Cómo son los estudiantes del siglo XXI ?. ¿Cómo aprenden los milennials?

El sistema escolar me ha parecido el ejemplo-tipo de un escenario que se repite en otros campos del complejo industrial: se trata de producir un servicio, llamado de utilidad pública, para satisfacer una necesidad llamada elemental. Luego, nuestra atención se trasladó al sistema de la asistencia médica obligatoria y al sistema de los transportes que, al rebasar cierto umbral de velocidad, también se convierten, a su manera, en obligatorios. La superproducción industrial de un servicio tiene efectos secundarios tan catastróficos y destructores como la superproducción de un bien. Así pues, nos encontramos enfrentando un abanico de límites al crecimiento de los servicios de una sociedad; como en el caso de los bienes, estos límites son inherentes al proceso del crecimiento y, por lo tanto, inexorables."

La Convivencialidad. Ivan Illich Ayer tuvimos una pequeña charla esperando al inicia de una conferencia sobre inteligencia artificial en marketing , sobre el aprendizaje de los milennials con una compañera de trabajo, .... y eso me hizo recordar algunas cosas de mi trabajo, y de los aspectos no principales de este, por otro lado rutinarios y mecánicos, y de como el aprendizaje no formal se desarrolla mucho más profundamente y se incardina más complejamente que el formal...entre otras cuestiones, así que hoy, para comenzar una diatriba al respecto de la profunda separación de la educación formal de los cambios speedy gonzalez ándaleeeeee ándaleee que se estan desarrollando en las mentes y en la praxis de nuestros jóvenes en entornos universitarios con respecto a algo tan cercano como el siglo XX ..... traemos a este espacio., como primer apunte la visión de una institución de enseñanza superior y su órgano de formación docente,... esta infografía titulada ¿Cómo son los estudiantes del siglo XXI ?. ¿Cómo aprenden los milennials? ... de la Universidad Pontificia Universidad Católica de Valparaiso , de su UMDU, Unidad de Mejoramiento de la Docencia Universitaria que se acerca a eso que se ha venido en llamar Generación MIlennials, ... y la generación Z ? ... en fin... contiuamos garabateando espacios, luego llegaran momentos de hablar de narrativas, de definiciones curiosas, por cierto la narrativa del ratón mexicano es de 1955 ...ándaleeeeeee ándaleeeee ...TO BE CONTINUED ... (leer más...) Fuente: [ Pontificia Universidad Católica de Valparaiso]