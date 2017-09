About Academia. Un proyecto de Antoni Muntadas. Art, Culture & Technology @MIT & Harvard 23 Sept-13 Nov in @CICUS_ @unisevilla

Ivan Illich.











Hoy traemos a este espacio , la presentación en el About Academia. Un proyecto de Antoni Muntadas. Art, Culture & Technology @MIT & Harvard y que tendrá lugar el día 23 Septiembre a las 12 horas en la sede de el CICUS.



Durante el último periodo de docencia de Antoni Muntadas en el programa Art, Culture and Technology (ACT), perteneciente al Massachusetts Institute of Technology, la Universidad de Harvard le solicitó un nuevo proyecto para presentar en el Carpenter Center for the Visual Arts. Fue la ocasión para que Muntadas se planteara evaluar los diferentes estados de la educación y sus instituciones.







About Academia, propone una reflexión sobre el sistema académico y universitario estadounidense, y más concretamente sobre cómo la dualidad público/privado, así como las complejas relaciones que se dan entre la producción de conocimiento e intereses económicos han influido en la educación y en sus diferentes formas de pedagogía. Tiene como resultado dos instalaciones que se complementan con dos publicaciones. propone una reflexión sobre el sistema académico y universitario estadounidense, y más concretamente sobre cómo la dualidad público/privado, así como las complejas relaciones que se dan entre la producción de conocimiento e intereses económicos han influido en la educación y en sus diferentes formas de pedagogía. Tiene como resultado dos instalaciones que se complementan con dos publicaciones. al castellano de About Academia I y II, Sobre Academia , que se presenta por primera vez en el Estado español en las salas de CICUS, ha sido producida por el Centro de Iniciativas Culturales (CICUS) de la Universidad de Sevilla, Septiembre 2017. La traducción y el subtituladoal castellanode, que se presenta por primera vez en el Estado español en las salas de CICUS, ha sido producida por el Centro de Iniciativas Culturales (CICUS) de la Universidad de Sevilla, Septiembre 2017. Para que tenga sentido este proyecto cuando se expone en universidades no estadounidenses, Muntadas propone una serie de debates que contextualicen los conflictos y dificultades por los que atraviesan el sistema universitario que la acoge. Por ello en el espacio CICUS, se producirán mesas de trabajo con profesores de diferentes Universidades españolas y europeas, encuentros, conversaciones, sesiones, de forma que la sala donde se muestra el proyecto se piense como espacio de trabajo y no solo como espacio de exhibición. CICUS. Sala EP1. C/ Madre de Dios, 1. Sevilla Del 23 de septiembre al 10 de noviembre de 2017 De 11 a 21 horas. De lunes a viernes. Programación de actividades: PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 23 de Septiembre, 12,00h, CICUS: Antoni Muntadas y Niels Van Tomme

ACADEMIA ESPAÑOLA 20 de octubre de 2017, 19,30h, CICUS:

Aurora F. Polanco (Profesora Titular en el Departamento de Arte Contemporáneo de la Universidad Complutense de Madrid).

José Díaz Cuyás (Profesor de Estética y Teoría del Arte en la Universidad de La Laguna).

Antonio Ariño Villarroya (Catedrático de Sociología de la Universitat de València).

ACADEMIA EUROPEA 10 de noviembre de 2017, 19,30h, CICUS:

Mari Paz Balibrea (Profesora del Department of Cultures and Languages Birkbeck, University of London);

Laurence Rassel (Directora de la École de Recherche Graphique. École Supérieur des Arts. Bruxelles).

Alexander García Düttmann (Catedrático de Philosophische Ästhetik, Kunstphilosophie, Kulturtheorie, Kunsttheorie, Institut für Kunstwissenschaft und Ästhetik, Universität der Künste, Berlin). UNIVERSIDAD Y CULTURA EN EUROPA: CHARLAS, CONVERSACIONES, OTRAS MESAS DE DISCUSIÓN Octubre, 19,30h, CICUS: César Antonio Molina (Universidad Carlos III, Madrid) Octubre, 19,30h, CICUS: Juan Carlos Mouga (Universidad de Cádiz). Octubre, 18,00h, CICUS: Javier Rivera (Universidad de Alcalá de Henares). Octubre, 19,30h, CICUS: María Nagore (Universidad Complutense, Madrid). Noviembre, 19,30h, CICUS: Enric Mira (Universidad de Alicante) y Cristina Guirao (Universidad de Murcia). Noviembre, 19,30h, CICUS: Elvira Dyangani (Goldsmiths, Creative Time y Fondazione Prada) (leer más...)



Fuente: [ CICUS Universidad de Sevilla]

