Is Universal Basic Income a Good Idea & La innovación es imposible sin diversidad... @singularityu ? ‏ Singularity University #TRANSforNATION (III) #TRANSfornicaNATION (II)

La innovación es imposible sin , diversidad Y así es nuestra misión I nnovation es un tema popular en el mundo de los negocios, especialmente en Silicon Valley, y aunque muchos entienden la importancia de innovar, algunos aún subestiman el papel que la diversidad juega en hacerlo con éxito. Ha habido estudios sobre él, los papeles escritos sobre él, y se ha demostrado para ser verdad una otra vez para la educación de la sala de clase y los ecosistemas de la innovación igualmente. La diversidad conduce a mejores resultados. En Singularity University (SU), nuestra misión es educar, inspirar y capacitar a los líderes para aplicar tecnologías exponenciales para resolver los Grandes Retos Globales, pero sabemos que para actualizar esa misión, fomentar una comunidad diversa es una necesidad. Por eso, la comunidad inclusiva ha sido uno de los valores de nuestra empresa desde el principio - mucho antes de que se convirtiera en una palabra de moda de la tecnología. Desde nuestra creación en 2008, SU ha autorizado a más de 15.000 personas que representan a más de 95 países a aprovechar las tecnologías de vanguardia para impactar positivamente a miles de millones de personas en todo el mundo. Afortunadamente, la diversidad de nuestra comunidad internacional ha sido bastante orgánica en los últimos siete años y medio, pero simplemente decir "todo el mundo es bienvenido" no es suficiente. Continuamente nos preguntamos: "¿De quién es la voz que falta en esta discusión?" Y "¿Cómo podemos crear espacio para esas voces?" Es la diferencia clave entre la intencionalidad y la aceptación pasiva. Así que en 2014, hicimos la elección consciente de ser más intencional. Los equipos de toda la organización colaboraron para abordar esas cuestiones, lo que llevó a la creación de un nuevo rol y al desarrollo de una estrategia de diversidad e inclusión dirigida a identificar oportunidades para cerrar las brechas. Hoy, queremos compartir la primera parte de una serie de dos partes que cubrirá lo que hemos estado trabajando, lo que hemos aprendido (incluyendo algunos de nuestros datos de diversidad) y cómo ha moldeado nuestra filosofía en la importancia de Construyendo comunidades inclusivas.



Este es uno de nuestros videos internos de Diversidad e Inclusión. Creemos que nuestro valor de comunidad inclusiva refleja nuestro compromiso de cultivar la innovación más impactante posible. Comenzamos la conversación con nuestros miembros del personal para ayudarles a entender cómo este valor afecta directamente nuestra misión.

En lo que hemos estado trabajando En 2014, comenzamos a trabajar para expandir nuestros programas a nivel mundial y nos dimos cuenta de que había mucho trabajo por delante si queríamos motivar y capacitar a algunas de las personas más talentosas para resolver los mayores problemas del mundo. Tuvimos que hacer que nuestros programas fueran más accesibles a una gama más diversa de personas, participar en la discusión de la diversidad y construir la relación con las organizaciones de ideas afines, así como desarrollar los sistemas internos, herramientas y métricas necesarias para apoyar nuestras metas, crear Coherencia, y mantenernos responsables. Nuestra estrategia se centra en torno a estos tres componentes: acceso, compromiso e infraestructura. El acceso tiene que ver con quién está sentado en la mesa, y queremos ofrecer a todos una oportunidad sin importar género, raza, etnia, orientación sexual, edad, antecedentes socioeconómicos y capacidad. Para aumentar el acceso, estamos abordando las barreras de entrada que afectan nuestros espacios de aprendizaje: costo del programa, disparidad de género en diversas industrias y diversos niveles de acceso a la tecnología a nivel mundial. En la primavera de 2015, tiene que ver con quién está sentado en la mesa, y queremos ofrecer a todos una oportunidad sin importar género, raza, etnia, orientación sexual, edad, antecedentes socioeconómicos y capacidad. Para aumentar el acceso, estamos abordando las barreras de entrada que afectan nuestros espacios de aprendizaje: costo del programa, disparidad de género en diversas industrias y diversos niveles de acceso a la tecnología a nivel mundial. En la primavera de 2015, anunciamos un acuerdo multimillonario de varios millones de dólares con Google que nos permitió hacer que nuestro programa de soluciones globales (GSP) estuviera disponible gratuitamente para dirigir a los solicitantes. El compromiso es ser una voz activa en la conversación y miembro de la comunidad de la diversidad. En SU, hemos encontrado que las comunidades que permiten una variedad de antecedentes profesionales, académicos y culturales desencadenan conversaciones en intersecciones inesperadas de intereses - y de esas intersecciones surgen ideas que pueden cambiar el mundo. Hemos comenzado a involucrar a nuevos socios, nuevas audiencias y nuestra comunidad en conversaciones sobre diversidad, equidad e inclusión en los últimos años con un efecto sorprendente. UnFuturo de la realidad virtual y es ser una voz activa en la conversación y miembro de la comunidad de la diversidad. En SU, hemos encontrado que las comunidades que permiten una variedad de antecedentes profesionales, académicos y culturales desencadenan conversaciones en intersecciones inesperadas de intereses - y de esas intersecciones surgen ideas que pueden cambiar el mundo. Hemos comenzado a involucrar a nuevos socios, nuevas audiencias y nuestra comunidad en conversaciones sobre diversidad, equidad e inclusión en los últimos años con un efecto sorprendente. Un Hub de Singularity y una serie de eventos en vivo de la nuestra llamada Which Way Next? Destacó a los líderes de los fondos insuficientemente representados haciendo un trabajo increíble en tecnología e innovación. Hablamos del Futuro del Trabajo futuro del aprendizaje , con eventos en el campus con 10 mujeres líderes y llegando a casi 1.000 espectadores. Infraestructura consiste en crear un sistema de procesos y políticas que prioricen la diversidad para mantenerse responsables. Para construir nuestra infraestructura hemos comenzado el proceso de reevaluación de toda nuestra infraestructura operacional, desde el reclutamiento de personal y profesores de diversos orígenes hasta el uso de las herramientas adecuadas para ayudarnos a medir nuestro progreso. Recientemente renovamos nuestras aplicaciones EP y GSP para expresar nuestro valor en la diversidad de la comunidad y empezamos a mostrar datos de diversidad en paneles de control internos para ayudar a los directores de programas a identificar oportunidades de inclusión. Éstos son algunos de lo que hemos logrado hasta ahora: Hizo algo de nuestra diversidad pública

En asociación con organizaciones de ideas afines que también están trabajando en la potenciación de líderes de diversos orígenes, incluyendo Astra STEAM Summit, Buildup.vc, Women 2.0, Women in Automotive Tech, SpeedUpAfrica, CrowdfundxWomen y otros

Enfoque dirigido a audiencias que están subrepresentadas en nuestras aulas, incluyendo líderes de Asia, África, Oriente Medio, gente de comunidades de color en los Estados Unidos, así como de organizaciones sin fines de lucro y ONG

Proporcionó recursos internos para educar e informar al personal de las mejores prácticas incluyendo videos, talleres, recursos wiki, etc.

Desarrollado de nuestro primer grupo de recursos para empleados, Women's Impact Network

Comenzó a modificar descripciones de trabajo para incorporar un lenguaje más inclusivo

Comenzamos a rastrear los datos de diversidad en nuestros programas educativos básicos - vea una instantánea de lo que hemos recopilado a continuación. Algunos de nuestros datos de diversidad

























Fila superior: Representación de género en nuestros programas básicos. Segunda fila: Países representados en nuestros programas básicos.

Lo que hemos aprendido Construir una comunidad diversa no es fácil. La diversidad se expande más allá de la pluralidad de raza y género, y la creación de una comunidad inclusiva requiere que expandamos la conversación. En nuestras conversaciones sobre la inclusión, discutimos varios tipos de diversidad: La diversidad se expande más allá de la pluralidad de raza y género, y la creación de una comunidad inclusiva requiere que expandamos la conversación. En nuestras conversaciones sobre la inclusión, discutimos varios tipos de diversidad: inherentes y adquiridos visibles e invisibles . Nuestras iniciativas están dirigidas a permitir la entrada y la participación en la innovación tecnológica creando oportunidades para un grupo más diverso de empresarios de todo el mundo. Debemos trabajar activamente contra el statu quo. Estadísticamente, el número de mujeres en el liderazgo Estadísticamente, el número de mujeres en el liderazgo disminuye significativamente medida que se alcanza el nivel ejecutivo. Aunque vemos esto reflejado en nuestro Programa Ejecutivo, creemos que el statu quo es inadecuado, por lo que nos esforzamos por lograr una representación equitativa de género. Como resultado de procesos de aplicación reestructurados y holísticos, pudimos aumentar la representación en nuestros Programas Ejecutivos 2016 a un 20% de mujeres; Una mejora notable de años pasados. Y vamos a seguir empujando! Estamos inspirados por el cambio que hemos experimentado en GSP, donde la clase del año pasado era del 53% mujeres con representantes de 45 países diferentes. Los datos son importantes. Uno de nuestros mayores desafíos ha sido la recolección y seguimiento de datos consistentes. Hemos tenido que trabajar duro para implementar un nivel básico de análisis y generación de informes, y todavía tenemos un largo camino por recorrer. Aunqueen el futurohemos comenzado a rastrear el género, el origen nacional, la raza / etnia, la edad, el tipo de organización y el perfil profesional de los participantes en nuestro Uno de nuestros mayores desafíos ha sido la recolección y seguimiento de datos consistentes. Hemos tenido que trabajar duro para implementar un nivel básico de análisis y generación de informes, y todavía tenemos un largo camino por recorrer. Aunqueen el futurohemos comenzado a rastrear el género, el origen nacional, la raza / etnia, la edad, el tipo de organización y el perfil profesional de los participantes en nuestro Programa Ejecutivo yen nuestro Programa de Soluciones Globales , Información adicional en un esfuerzo por mejorar la inclusión en nuestra comunidad y aumentar la transparencia a través de la presentación de informes públicos agregados. Priorizar la diversidad, la equidad y la inclusión es una forma de vida . Un solo programa o campaña no es suficiente. Este es un proyecto a largo plazo centrado en el cambio sistémico. A lo largo del camino, esperamos continuar proporcionando el contexto para las comunidades que estamos construyendo e invitar más voces a la discusión. Nos esforzaremos continuamente por: Aumentar el acceso a nuestros programas educativos a comunidades subrepresentadas tanto en términos de participantes como de miembros de la facultad

Involucrar a socios de nuestra comunidad que nos ayuden a aumentar las oportunidades para públicos diversos

Adopte un enfoque orientado a datos para medir y rastrear la diversidad y las métricas de impacto relacionadas, incluyendo la recopilación de datos, la estandarización y las evaluaciones de terceros (por ejemplo, B Corp Assessment, DiversityInc Assessment) Cómo la diversidad ha moldeado nuestra filosofía En SU, nos apasiona la tecnología energética que tiene que cambiar las realidades de la gente y resolver algunos de los mayores problemas que impiden a la gente vivir vidas libres, prósperas y saludables. Muchos de nosotros trabajamos aquí porque creemos en el poder de la tecnología para cambiar el mundo para mejor. Trabajamos aquí porque las personas que nos rodean nos inspiran a creer que un futuro de abundancia es posible. Si realmente queremos que la gente salga de nuestros programas capaces de impactar positivamente las vidas de mil millones de personas y resolver los Grandes Retos Globales, entonces nuestra comunidad debe reflejar el mundo que deseamos impactar. Firmado, Rob Nail, CEO y Fundador Asociado

Lajuanda M. Asemota, Directora de Diversidad e Inclusión

