hominización o transhumanización globalizadora ...Dora la exploradora Ubuntu? El humanismo, una idea nueva. El correo de la @UNESCO Año LXIV 2011 – Nº 4

«No hay, en la naturaleza toda, criatura más triste y repugnante que el hombre que ha desertado de su genio y que mira a derecha y a izquierda, detrás suyo y en todas las direcciones.»





Diese doppelte Selbständigkeit preist man mit Hochgefühl als ›akademische Freiheit‹: ... nur daß hinter beiden Gruppen in bescheidener Entfernung der Staat mit einer gewissen gespannten Aufsehermiene steht, um von Zeit zu Zeit daran zu erinnern, daß er Zweck, Ziel und Inbegriff der sonderbaren Sprech- und Hörprozedur sei.



This independence is glorified as "academic freedom," ... except that in the background, a discreet distance away, stands the state watching with a certain supervisory look on its face, making sure to remind everybody from time to time that it is the aim, the purpose, the essence of this whole strange process.

(...)

Not one of these nobly equipped young men has escaped the restless, exhausting, confusing, debilitating crisis of education. ... He feels that he cannot guide himself, cannot help himself—and then he dives hopelessly into the world of everyday life and daily routine, he is immersed in the most trivial activity possible, and his limbs grow weak and weary.





Nietzsche Anti-Education (1872)



«En otro tiempo, el espíritu era Dios; luego se hizo hombre, y ahora se ha hecho hasta plebe. Quien escribe con sangre y en forma de sentencias no lo hace para que le leamos, sino para que nos aprendamos de memoria sus escritos. En las montañas el camino más corto es el que va de una cima en otra; pero para recorrerlo hay que tener unas piernas muy largas. Las sentencias han de ser cimas y aquellos a quienes van dirigidas han de ser hombres altos y fuertes. El aire liviano y puro, el peligro al acecho y el espíritu colmado de una alegre maldad son cosas que combinan muy bien entre sí. Quiero estar rodeado de duendes, porque soy valiente. El valor que ahuyenta los fantasmas termina creándose sus propios duendes, y es que al valor le encanta reírse. Yo ya no tengo nada en común con vosotros; lo que para vosotros es un nubarrón que presagia una tormenta, para mí es esa nube que veo a mis pies, ese negror y esa pesadez que me producen risa. Vosotros miráis hacia arriba porque queréis elevaros; yo miro hacia abajo, porque ya estoy en las alturas. ¿Quien de vosotros puede reírse y al mismo tiempo estar en las alturas? Quien escala las cimas más altas se ríe de todas las tragedias, ya sean reales o ficticias. Nuestra sabiduría nos quiere valientes, despreocupados, irónicos y violentos; como mujer que es, sólo ama a los guerreros. Vosotros me decís que la vida es una carga muy dura de llevar. Pero,¿de qué os sirven vuestro orgullo por la mañana y vuestra resignación por la noche? Dejaos de blanduras: ¡pues claro que la vida es una carga muy dura de llevar! Para eso somos todos unos burros y unas burras, robustos y sufridos. ¿Que echa a temblar una gota de rocío? Realmente amamos la vida, no porque estemos habituados a ella, sino porque estamos acostumbrados a amar. En el amor hay siempre un poco de locura, pero también hay siempre un poco de razón en la locura.»



Fuente: Primera parte, Del leer y el escribir.

Nietzsche. Así habló Zaratustra (1883)



Hoy traemos a este espacio el Nº 4 Año LXIV 2011 de la revista " El correo de la UNESCO " bajo el título de: El humanismo, una idea nueva", justico cuando se estaba montando la movida de la primavera árabe y el #15M español



dies ad quem



Fuente: [slideshare vía UNESCO]



tu futuro es tu propia vida

tu dignidad es la de todos"

"Tu destino está en los demás
tu futuro es tu propia vida
tu dignidad es la de todos"
J.A. Goytisolo

Colón de cien vanidades,

vive de supercherías

El casca-nueces-vacías,
Colón de cien vanidades,
vive de supercherías
que vende como verdades.
Machado

Nietzsche. Schopenhauer como educador (1874)p.d.: