Beyond the Gig Economy: How New Technologies Are Reshaping the Future of Work @lieber2k @Thumbtack

UN resumen de las cuestiones que plantea el informe:

El trabajo de la gig economía de baja cualificación es poco sostenible, mientras que los profesionales cualificados tienen la ventaja de ser difíciles de subcontratar y resistentes a la automatización.

Es más fácil y más barato que nunca para los profesionales calificados tomar parte en la economía gig. Las soluciones tecnológicas como Thumbtack y nuevas leyes como la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio han eliminado los obstáculos que previamente impedían a muchas personas iniciar sus propios negocios.

Los profesionales calificados reportan mayor satisfacción en el trabajo. El 84% de los profesionales calificados encuestados "aman lo que hacen", en comparación con una encuesta de Gallup de la población activa general encontró que sólo el 29% de los estadounidenses dijeron que estaban "comprometidos" en el trabajo.

Los profesionales calificados pueden ganar un salario más alto. Debido a que están operando bajo sus propias marcas y la negociación de sus propios precios, los profesionales calificados pueden trabajar para las tasas que trabajan para ellos. Profesionales calificados sin un título universitario reportan ingresos brutos para sus negocios que son hasta $ 20,000 más altos que los ingresos medianos de otros estadounidenses con educación similar.

Los profesionales especializados en general tienen mejores oportunidades de trabajo. Mientras que la economía centrada en los productos básicos sólo prospera en las zonas urbanas, los mercados profesionales calificados están creciendo y prosperando en todos los bolsillos del país. Por otra parte, los mercados profesionales en línea tales como chincheta permiten que los profesionales expertos crezcan su negocio más que antes (un promedio 20% más), conectándolos a los clientes y ayudándolos con servicios de la comercialización.

Hoy traemos a este espacio este informe de Thumbtack , una empresa de San Francisco titulado “ Más allá de la Economía“Beyond the Gig Economy: How New Technologies Are Reshaping the Future of Work,” Gig: cómo las nuevas tecnologías están transformando el futuro del trabajo ” que hemos traido del slideshare de Jonathan Lieber (@lieber2k ) Chief Economist & Policy Research at Thumbtack En este informe nos describe cómo los profesionales calificados están utilizando nuevas plataformas para encontrar un nuevo trabajo y construir su negocio - y sus vidas. Aunque hay mucha tela que cortar en su expansión a determinados sectores , y que está haciendo realmente en el concierto económico local, o su implicación en los derechos de los trabajadores o el papel de los sindicatos en esta nueva economía o sharing economy o colaborativa ... sg. se mire ... entre otras cuestiones... un ejemplo es esta cita que twitteamos hace poco al respecto, de un interesante artículo de Alexandra Mateescu sobre el mundo de las trabajadoras y trabajadores del hogar ...que hemos dejado arriba , despues del informe... o este otro extracto que dejamos al final del post, del mismo artículo ...En fin, mucha tela que cortar, sobre todo en nuestra España patraña y tambien muy a tener en cuenta su influencia en el mundo educativo, está muy cerca de verse, sino se está viendo ya....sobre todo en el mundo de la educación superior ...Thumbtack, la empresa que realiza el informe, habilita a más de 200.000 propietarios de pequeñas empresas activas para conectarse con nuevos clientes utilizando herramientas en línea que no estaban disponibles para una generación anterior de empresarios y autónomos. Estas herramientas están apoyando a profesionales calificados, proporcionando una plataforma rentable, basada en el rendimiento para la construcción de su negocio que simplemente no sería posible sin los avances tecnológicos realizados en la última década.Fuente: [ slideshare ]