Vidéo : l’identité décentralisée @AssethFR @LaMaisonDuBTC #blockchain #bitcoin #ethereum

– Philippe Honigman ( Ftopia L’identité dans un monde numérique et ses enjeux politiques et économiques ; les principes et caractéristiques principales des systèmes d’identité décentralisée ; l’écosystème : solutions, projets de recherche, groupes de standardisation ; les principales applications de l’identité décentralisée.

– David Robert ( Rebooting the Web of Trust Europe Le standard DID (Decentralized Identity), développé par le groupe Rebooting Web of Trust ; le modèle Attribute-Based Credentials, permettant une gestion fine des droits d’accès aux données personnelles, sous le contrôle de l’individu. (leer más...) Fuente: [ youtube Maison Bitcoin & Asset]