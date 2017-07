.@JulianAssange Julian Assange inaugurará el Congreso #MoveNet sobre movimientos sociales y TIC en #FCom de la Universidad de Sevilla @unisevilla

Hoy traemos a este espacio al II Congreso Internacional Move.net sobre Movimientos Sociales y TIC, que se celebrará en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, el 25, 26 y 27 de octubre de 2017. y que amplía HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE el plazo para el envío de comunicaciones. Ya habíamos hablado en este blogcito del primero el viernes, 15 de julio de 2016 ACTAS del I Congreso Internacional Move.net . Movimientos sociales y TIC Sevilla 2015 Congreso que nos presentan así :Julian Assange impartirá la videoconferencia de apertura de la II edición del Congreso Move.net, organizado por el Grupo Interdisciplinario de Estudios en Comunicación, Política y Cambio Social ( COMPOLITICAS ) de la Universidad de Sevilla y la Red Tecnopolítica , en el marco del Proyecto de I+D “Ciberactivismo, Ciudadanía Digital y Nuevos Movimientos Urbanos” ( CiberMov ), así como el Grupo de Trabajo “Tecnopolítica, cultura digital y ciudadanía” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales ( CLACSO ), y coordinado por los profesores José Candón y David Montero.En esta edición, que tendrá lugar en la Facultad de Comunicación del 25 al 27 de octubre, destaca la presencia del lider del Movimiento de los Girasoles de Taiwan Lin Fei-Fan, el portavoz de Facua Rubén Sánchez, los abogados especialistas en derechos digitales Javier de la Cueva y Carlos Sánchez Almeida, los periodistas Juan Luis Sánchez (eldiario.es) y Lucía Benítez (RTVA), la presidenta de la Red de Medios Comunitarios ( ReMC ), María Navarro, o Isabel Lema Blanco, como representante de la Red de Investigación en Comunicación Comunitaria, Alternativa y Participativa ( RICCAP ).Participarán también destacados activistas de la tecnopolítica como el cineasta Stéphane M. Grueso, el editor Amador Fernández-Savater, Emma Avilés (Xnet), Patricia Horrillo(Wikimujeres), Pablo Martín (Enreda.cc) y académicos de prestigio como Joan Subirats (Universidad Autónoma de Barcelona), Igor Sádaba y César Rendueles (Complutense), Stefania Milan (University of Amsterdam), Tina Askanius(Malmö University-Suecia), Rafael Rodríguez, Fernando Martínez y Francisco Jurado (UPO) o Mª del Mar Llera y Francisco Sierra, de la Universidad de Sevilla.Además de la videoconferencia inaugural a cargo de Julian Assange, durante las tres jornadas del Congreso se impartirán un total de 12 conferencias, se celebrarán 3 mesas redondas y se presentarán 6 proyectos innovadores sobre el uso social de las TIC y 4 libros sobre tecnopolítica. Durante las 3 jornadas se leerán también las comunicaciones presentadas al Congreso, cuyo plazo de envío estará abierto hasta el 15 de septiembre . También tendrá lugar el Encuentro anual de la RICCAP y unWorkshop para configurar una red internacional de investigación (ITN) en el marco europeo del Horizonte 2020. La clausura tendrá lugar en la nave de la Cooperativa Tramallol con una fiesta de música Copyleft.Según José Candón, coordinador del evento, “esta segunda edición del Congreso Move.net consolida a Sevilla como lugar de referencia internacional en los estudios sobre ciberactivismo y tecnopolítica y constituye un espacio inédito de encuentro entre la teoría y la práctica, entre el mundo académico y el activismo social”.Candón destacó también que “Move.net asume la cultura de colaboración de la red y hackea la competitividad académica y los recortes”, ya que “es fruto de la colaboración entre universidades y centros de investigación de España, Italia, Portugal, Brasil o Ecuador en el marco de la Red Tecnopolítica o espacios sociales como la Cooperativa Tramallol y la Librería La Fuga”. Además añadió que “celebrar un Congreso de excelencia a pesar de la mediocridad de los presupuestos universitarios debida a los recortes, solo es posible gracias al esfuerzo desinteresado del profesorado y personal administrativo y a la disposición de las personas invitadas para asistir a un Congreso cuyo único lujo es su programa”.Son muchas las cuestiones que se plantean en torno a la relación entre las TIC y los movimientos sociales. Desde el encuentro Move.net lanzamos algunas líneas de discusión orientativas que no pretenden limitar otras posibles propuestas que surjan en el propio encuentro o nos hagan llegar académicos y activistas, pero que servirán de guía para comenzar a intercambiar ideas:El potencial emancipador de las nuevas tecnologías entra a menudo en contradicción con el dominio de éstas por parte de grandes corporaciones y el control legislativo de los estados. La vigilancia y el control constituyen riesgos reales para la privacidad y el derecho al anonimato de los usuarios y, en particular, para los activistas sociales que pueden sufrir la represión de los poderes a los que se enfrentan. A pesar de los riesgos señalados, los movimientos siguen haciendo un uso disruptivo de tecnologías comerciales, pero también apuestan por el desarrollo de proyectos autónomos de innovación tecnológica: ¿Cuáles son los riesgos y amenazas del uso por parte de los movimientos de tecnologías desarrolladas por empresas oligopolisticas comerciales? ¿Qué peligros tiene para el activismo la vigilancia y el control por parte de gobiernos y empresas? ¿A qué retos se enfrentan las iniciativas de desarrollo autónomo de herramientas tecnológicas por parte de los movimientos? ¿Merece la pena el uso disruptivo de tecnologías ajenas a pesar de sus riesgos?Sigue este eje en Twitter con el hashtag: #SoberaníaTecnológica Los derechos de propiedad intelectual o los derechos de autor son cuestionados, en su actual configuración, por las nuevas posibilidades abiertas por las redes digitales. A su vez, surgen normas legislativas que amparadas en la defensa de estos derechos o en amenazas como la pederastia o el terrorismo tratan, en demasiadas ocasiones, de limitar la libertad de la red con objetivos espúreos, cuestionando el principio de neutralidad o la libertad de información. Por su parte, el propio acceso a la red es reclamado como un nuevo derecho ciudadano: ¿Como deben entenderse los derechos de autor en el nuevo mundo digital? ¿Cómo compatibilizar la remuneración de los autores con la facilidad de la copia digital? ¿Cómo debería adaptarse la industria al nuevo entorno tecnológico? ¿Supone la legislación una amenaza a la libertad originaria de las redes digitales? ¿Hasta qué punto habría que legislar? ¿En qué sentido? ¿Debe considerarse el acceso a la red un nuevo derecho ciudadano?Sigue este eje en Twitter con el hashtag: #DerechosDigitales Los movimientos usan la tecnología para la realización de determinadas tareas, desde la organización hasta la comunicación (interna y externa), pero también para la propia lucha política, enriqueciendo su repertorio de confrontación con acciones organizadas virtualmente y llevadas a cabo en el espacio físico o con la realización de acciones propiamente virtuales. Por tanto, el papel de la red no se limita a ser una herramienta de lucha, sino que en determinadas circunstancias conforma el propio campo de batalla y el objeto de reivindicación que guía la acción colectiva: ¿Son efectivas las acciones que se desarrollan únicamente en el espacio virtual? ¿Cómo complementan a las luchas en el territorio? ¿Qué relaciones se dan entre el activismo clásico y el virtual? ¿Cuáles son las principales innovaciones en el repertorio de confrontación que puede aportar el ciberactivismo?Sigue este eje en Twitter con el hashtag: #Ciberactivismo Internet no es solo una herramienta de lucha, sino que se convierte también en un símbolo de nuevas formas de participación y organización social. Si la imposibilidad del debate y la participación directa en amplios grupos ha sido la justificación clásica de los modelos representativos de democracia, la red, permitiendo una comunicación horizontal a gran escala, ilustra y abre vías de posibilidad para cuestionar la irremediabilidad del modelo meramente representativo. Por otra parte, la democracia digital remite también al uso de las redes por parte de los partidos políticos clásicos, sin que éstas influyan realmente en sus estructuras jerárquicas y sus propuestas políticas. Campañas como la de Obama reflejan la contradicción entre una mayor participación de los ciudadanos que contrarrestan el poder de influencia de las grandes corporaciones y el “Gran Hermano” que supuso el uso de técnicas de vigilancia de los usuarios para adecuar el mensaje a los gustos de cada destinatario: ¿Cómo pueden las nuevas tecnologías ampliar la participación y mejorar la democracia? ¿Pueden no obstante empeorar la democracia mediante el uso de técnicas más refinadas de propaganda o la facilidad de difusión de discursos populistas? ¿Cuáles son los riesgos de la participación digital? ¿Cómo pueden complementarse la representación y la participación directa a través de las TIC?Sigue este eje en Twitter con el hashtag: #DemocraciaDigital La filosofía y la práctica del open data persigue que determinados datos, especialmente de los gobiernos y administraciones públicas, estén disponibles de forma libre para toda la ciudadanía. Éstas reivindicaciones se han traducido en la aprobación de tímidas leyes de transparencia. Una vez que se ha conseguido convencer a ciertas instituciones públicas de liberar determinados datos y facilitar su acceso surgen cuestiones en torno al alcance de esas leyes, la utilidad de los datos obtenidos o el carácter público o reservado de determinada información: ¿Son suficientes las leyes de trasnparencia aprobadas? ¿Qué utilidad tienen los datos facilitados para el control efectivo de los gobiernos por parte de la ciudadanía? ¿Hasta qué punto algunos datos deben mantener su carácter reservado? ¿Son legítimas las filtraciones de información calificada como secreta en determinados casos (Wikileaks, Snowden, Falcini…)? ¿Pueden las redes digitales servir para que la ciudadanía vigile a sus gobiernos y no solo para que éstos vigilen a los ciudadanos?Sigue este eje en Twitter con el hashtag: #OpenData La cultura de la red, su lenguaje, sus memes y sus mitos impregnan la acción política de los movimientos. Éstos movilizan los marcos culturales de la red, adoptando su lenguaje y sus valores. Las caretas de Anonymous, lemas como “Error 404: Democracy not found” o términos como “manifiestos de código abierto” ilustran la influencia de las culturas de la red (cultura hacker, cultura friki, reapropiación de la cultura de masas, etc.) en el lenguaje y los marcos simbólicos para la movilización social. A su vez, la información publicada por los movimientos en las redes digitales contribuye no solo a su visibilidad inmediata, sino también a la conservación y difusión de la memoria colectiva de las luchas sociales ¿Cuáles son los referentes culturales movilizados por el activismo contemporáneo? ¿Cómo influye la cibercultura en los discursos y prácticas políticas? ¿Qué relación se establece entre la cultura de masas y la cultura popular en el nuevo entorno digital? ¿Cómo contribuye la red al mentenimiento de la memoria colectiva de los movimientos? ¿Existe el riesgo de apropiación o censura de esta memoria por parte de las grandes empresas tecnológicas cuando se usan los servicios comerciales?Sigue este eje en Twitter con el hashtag: #CulturaDigital La red es, ante todo, un meta-medio de comunicación. En ella surgen iniciativas para crear medios propios por parte de los movimientos, que interactúan con los medios convencionales en un nuevo y complejo ecosistema mediático. Por un lado, emergen nuevos medios digitales que se caracterizan por su independencia y sentido crítico (Indymedia, Periodismo Humano, Kaos en la Red, Contexto, Cuarto Poder, Periodismo Ciudadano, Pikara, etc.). Por otro, se refuerzan la difusión y alcance de los medios alternativos en soporte tradicional (Diagonal, La Directa, radios comunitarias, etc.), a la vez que desde los medios en crisis surgen proyectos independientes que combinan los soportes tradicionales y online (La Marea, ElDiario, Infolibre, Mongolia, Alternativas Económicas, etc.). Los debates en la red irrumpen en la agenda política y favorecen la aparición de esferas públicas alternativas (13M, 15M, Mareas) y plataformas de discusión y vigilancia ciudadana de la actividad desarrollada por las grandes corporaciones mediáticas (Menéame, Civio, Poletika, etc.): ¿Cómo se relacionan los medios convencionales y los nuevos medios? ¿Siguen los primeros dominando la agenda y el discurso público? ¿Hasta qué punto pueden los nuevos medios influir en la opinión pública? ¿Qué papel juega el periodismo tradicional frente al nuevo periodismo ciudadano? ¿Cuál es la función del periodista crítico en el nuevo ecosistema informativo? ¿Qué alianzas y redes se establecen entre los nuevos medios de cara a la sostenibilidad?Sigue este eje en Twitter con el hashtag: #MediosEnRed A medida que los avances tecnológicos permiten aumentos significativos del ancho de banda y los “teléfonos inteligentes” llegan a capas más amplias de la población, Internet y las redes sociales han comenzado a girar de forma creciente en torno a contenidos audiovisuales, principalmente foto y vídeo. Se trata de un fenómeno que tiene repercusión directa en el ámbito del ciberactivismo en tanto amplia el eje de visión y facilita los ejercicios audiovisuales contestatarios, es decir, “de abajo a arriba”. Sin embargo, la preeminencia de contenidos visuales en Internet también puede ponerse en relación con aspectos como el aumento de la vigilancia y el control o con la creciente banalización de los contenidos en la red. ¿Qué características tiene el videoactivismo digital? ¿De qué forma contribuye a la transformación social? ¿Qué contradicciones pueden darse dentro de los ejercicios videoactivistas? ¿Es el videoactivismo un ejercicio de forma o de contenido?Sigue este eje en Twitter con el hashtag: #Videoactivismo Mañana9:30-10:00h/ PresentaciónMaría del Mar Ramírez Alvarado (Decana de la Facultad Comunicación de la Universidad de Sevilla)José Candón Mena (Coordinador de Move.net)Profesor del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Sevilla e investigador de COMPOLITICAS. Doctor en Ciencias de la Comunicación y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Ex-periodista en gabinetes de comunicación de organizaciones sindicales (CCOO y CGT) y políticas (IU y Podemos) y colaborador en tareas comunicativas y de apropiación social de las TIC en distintos colectivos del Tercer Sector. Investiga sobre comunicación, periodismo, publicidad social, movimientos sociales, tecnopolítica, apropiación social de las TIC y sociología. Autor de Toma la calle, toma las redes: El movimiento 15M en Internet (2013) y coeditor junto a Lucía Benítez de Activismo digital y nuevos modos de ciudadanía: Una mirada global (2016).David Montero Sánchez (Coordinador de Move.net) @_davidmontero ‏ – http://www.compoliticas.org Profesor del Departamento de Periodismo I de la Universidad de Sevilla e investigador de COMPOLITICAS. Doctor y Máster en Estudios de Cine Europeo por la Universidad de Bath. Su campo de investigación se centra en la producción de imágenes de no-ficción y su incidencia en procesos de cambio social. Editor junto a Francisco Sierra deVideoactivismo y movimientos sociales.Teoría y praxis de la multitud conectada (2016).10:00-11:00h/ Videoconferencia de AperturaJulian Assange (Wikileaks)Programador, hacker, ciberactivista y periodista. Editor y portavoz de WikiLeaks, una organización mediática internacional sin ánimo de lucro que publica informes anónimos y documentos filtrados con contenido sensible en materia de interés público, preservando el anonimato de sus fuentes.Presenta: Francisco Sierra Caballero (Universidad de Sevilla, COMPOLITICAS)Catedrático de Teoría de la Comunicación en la Universidad de Sevilla, director del departamento de Periodismo I y del Grupo Interdisciplinario de Estudios en Comunicación, Política y Cambio Social (COMPOLITICAS) y editor responsable de la Revista de Estudios para el Desarrollo Social de la Comunicación (Rredes.com).11:30-12:15h/ ConferenciaJuan Luis Sánchez (Periodista de eldiario.es)Subdirector de eldiario.es. Periodista, especialista en contenidos digitales y nuevos medios. Fue cofundador de Periodismo Humano y su editor hasta enero de 2012. Ha sido reportero en Marruecos, Kosovo, el Sahara, Turquía o España. Su cobertura de la eclosión del movimiento 15M en España ha sido publicada y referenciada en medios españoles e internacionales, como el New York Times o The Washington Post. Es colaborador de La Sexta. Y autor de Las 10 mareas del cambio (2013).12:15-13: 00h/ ConferenciaLucía Benítez Eyzaguirre (Periodista de RTVA, Universidad de Cádiz)Periodista en RTVA y profesora de la Universidad de Cádiz. Doctora en Comunicación por la Universidad de Sevilla, socióloga, politóloga y realizadora de documentales. Máster en Tecnologías Digitales y en Inmigración. En comunicación y desarrollo ha participado en investigación y docencia en diferentes países de África y América Latina. Miembro del grupo de investigación COMPOLÍTICAS y experta universitaria en Realización Audiovisual y en Software Libre.13:15-14:00h/ Mesa Redonda: Medios en la RedJuan Luis Sánchez, Lucia Benítez Eyzaguirre, Isabel Lema Blanco, representante de El Salto y…María Navarro Limón (Presidenta de la ReMC y Coordinadora de Radiopolis)Presidenta de la Red de Medios Comunitarios (ReMC) y Coordinadora de la radio comunitaria de Sevilla Radiopolis. Licenciada en Psicología Social por la Universidad de Sevilla y Experta en Igualdad en el marco de la Cooperación por la UNED. Miembro del Foro Andaluz de Comunicación con aportaciones legislativas a los anteproyectos de ley Audiovisual Andaluza y la de Participación Ciudadana. Actualmente, forma parte del grupo motor del Proyecto “Participamos, Transformamos”. Diagnóstico, a través de entrevistas cualitativas y grupos de discusión, sobre las claves de la participación, en Mujeres, Jóvenes e Inmigrantes. Trabajo en Red entre provincias de Sevilla y Granada.Tarde15:30-17:30h/ Lectura de Comunicaciones / Encuentro RICCAP17:30-18:00h/ Presentación de LibroActivismo digital y nuevos modos de ciudadanía: Una mirada globalJosé Candón Mena y Lucía Benítez Eyzaguirre (eds.) (InCom-UAB, 2016)Presentan: José Candón Mena y Lucía Benítez Eyzaguirre18:15-19:00h/ Presentación de ProyectoRICCAPLa Red de Investigación en Comunicación Comunitaria Alternativa y Participativa (RICCAP) es una una asociación académica de investigación cuyos intereses giran en torno al Tercer Sector de la comunicación y todos aquellos medios ajenos al sector corporativo de la información. La asociación se compone de un grupo de investigadores y profesionales de diferentes partes del estado y cuyo objetivo principal es promover una investigación crítica y comprometida con la participación ciudadana en el sistema de medios y desde el ideal del derecho a la comunicación.Presenta: Isabel Lema BlancoInvestigadora en el Grupo de Investigación Persona-Ambiente de la Universidade da Coruña y miembro del consejo de coordinación de CUAC FM, la radio comunitaria de A Coruña. Su investigación se centra en el análisis de los procesos de innovación social y transiciones sostenibles, que desarrolla en los proyectos europeos “TRANSIT” (TRANsformative Social Innovation) y “GLAMURS” (Green Lifestyles).19:00-19:45h/ Presentación de ProyectoEl SaltoEl Salto es una propuesta impulsada por el periódico Diagonal y más de 20 proyectos comunicativos de todo el Estado para lanzar un nuevo medio en 2017. Una propuesta que, frente a la competencia entre medios afines, apuesta por la cooperación y la suma de fuerzas que nos permita lanzar un gran medio que funcione con otras reglas. Un medio democrático, de propiedad colectiva, descentralizado y financiado por la gente, no por grandes corporaciones. El objetivo es crear un medio propio, con muchos más recursos y capacidad de incidencia, que contribuya a la transformación social y la creación de otros relatos sobre la realidad desde el periodismo de calidad, el análisis, la investigación y el humor.Presenta: Representante del colectivo21:00-22:00h/ Presentación de Libro (en librería La Fuga)Desmontando el mito de Internet. Restricción de contenidos y censura digital en la redRafael Rodríguez Prieto y Fernando Martínez Cabezudo (eds.) (Icaria, 2016)Presentan: Rafael Rodríguez Prieto (Universidad Pablo de Olavide, LIPPO)Co-autor. Profesor de Filosofía del Derecho y Política de la Universidad Pablo de Olavide y subdirector del Laboratorio de Ideas y Prácticas Políticas (LIPPO), un think tank ligado al 15M. Investigador del RCC James B. Conant Research Group at Harvard University. Doctor Europeo (Universidad de Bolonia, Universidad de Utrecht-Universidad Pablo de Olavide). Master en Estudios Latinoamericanos “Teorías críticas del Derecho y la Democracia en Iberoamérica” (Universidad Internacional de Andalucía). Licenciado en Filosofía, en Derecho y en Antropología Social y Cultural (Universidad de Sevilla). Hizo su postdoctorado en la Harvard Law School. Es investigador principal de un proyecto I+D sobre Internet y derechos fundamentales. Autor de Ciudadanos Soberanos. Participación y Democracia Directa (2005).Fernando Martínez Cabezudo (Universidad Pablo de Olavide, LIPPO)Co-autor. Profesor de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad Pablo de Olavide e investigador del Laboratorio de Ideas y Prácticas Políticas (LIPPO). Licenciado en Derecho y Antropología Social y Cultural por la Universidad de Sevilla y Doctor por la Universidad Pablo de Olavide con una tesis sobre “Los Derechos de Autor, Copyright y Copyleft. Modelos para la Producción del Conocimiento”. Autor deCopyright y Copyleft. Modelos para la Ecología de los Saberes (2014).y José Candón MenaMañana9:30-10:15h/ ConferenciaIgor Sábada (Universidad Complutense de Madrid, Cibersomosaguas)Profesor del Departamento de Sociología IV de la UCM e investigador de Cibersomosaguas. Licenciado en Ciencias Físicas y Doctor en Ciencias Políticas y Sociología. Autor de Propiedad Intelectual (2008) y Cyborg (2009) Movimientos sociales y cultura digital (coordinador con Angel Gordo, 2008).César Rendueles (Universidad Complutense de Madrid, Cibersomosaguas)Profesor del Departamento de Sociología V de la UCM e investigador de Cibersomosaguas. Doctor en Filosofía. Ha sido adjunto a la dirección del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Autor de Sociofobia. El cambio político en la era de la utopía digital (2013).10:45-11:30h/ ConferenciaJoan Subirats (Universidad Autónoma de Barcelona, IGOP)Catedrático en Ciencia Política y fundador y director del del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) de la Universidad Autónoma de Barcelona. Especialista en temas de gobernanza, gestión pública y en el análisis de políticas públicas. También ha trabajado sobre temas de la exclusión social, problemas de innovación democrática y sociedad civil. Autor de Otra sociedad, ¿otra política? De “no nos representan” a la democracia de lo común (2011).Francisco Jurado (Universidad Autónoma de Barcelona, IGOP)Jurista e investigador en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) de la Universidad Autónoma de Barcelona. Especializado en campos como la tecnopolitica, el proceso legislativo y la representación. Activista en Democracia Real Ya, #OpEuribor y Democracia 4.0 y colaborador del grupo parlamentario de Podemos en Andalucía. Autor del libro Nueva Gramática Política (2014).11:30-12:15h/ ConferenciaTina Askanius (Malmö University)Profesora e investigadora en la Universidad de Malmo en Suecia. Su trabajo se ha centrado principalmente en las prácticas culturales de los movimientos sociales, en concreto en el videoactivismo y en el video radical on-line como práctica de transformación social. Entre sus publicaciones se cuenta el volumen editado Reclaiming the Public Sphere. Communication, Power and Social Change (2014).12:30-13: 15h/ Mesa Redonda: Ciberactivismo/ Democracia Digital/ Open DataIgor Sábada, César Rendueles, Joan Subirats y Tina Askanius13:15-14:00h/ Presentación de ProyectoTIPI CiudadanoHerramienta on-line de transparencia, acceso a información y rendición de cuentas nacida desde la sociedad civil y focalizada en el seguimiento de la toda la actividad parlamentaria española relacionada con la pobreza, la justicia social y el desarrollo sostenible. Su objetivo es promover políticas públicas orientadas a la lucha contra la pobreza y a la promoción de la justicia social y el desarrollo sostenible.Presenta: Pablo MartínIngeniero Informático y Máster en Tecnologías Informáticas Avanzadas por la Universidad de Huelva con especialización en Minería de Datos y Aprendizaje Automatico. Socio trabajador de la cooperativa Enreda. Confundador de la asociación ciudadana Openkratio. Nodo técnico del proyecto Tipi Ciudadano. Hacktivista pro datos abiertos y soberanía tecnológica.Tarde15:30-17:30h/ Lectura de Comunicaciones / Encuentro HORIZONTE 202017:30-18:00h/ Presentación de LibroPoder e Internet. Un análisis crítico de la RedRafael Rodríguez Prieto y Fernando Martínez Cabezudo (Cátedra, 2016)Presentan: Rafael Rodríguez Prieto y Fernando Martínez Cabezudo18:15-19:00h/ Presentación de ProyectoI+D Cibermov“Ciberactivismo, Ciudadanía Digital y Nuevos Movimientos Urbanos” (Cibermov) es un Proyecto de I+D del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia del Ministerio de Economía y Competitividad (Ref: CSO2016-78386-P). Coordinado por el Grupo Interdisciplinario de Estudios en Comunicación, Política y Cambio Social (COMPOLÍTICAS) de la Universidad de Sevilla y dirigido por Francisco Sierra Caballero, el proyecto investiga las relaciones entre movimientos y TIC en países como España, Portugal, Italia, Brasil, México o Chile.Presenta: Francisco Sierra y David Montero19:00-19:45h/ ConferenciaStefania Milan (University of Amsterdam)Profesora de Nuevos Medios y Cultura Digital en la University de Amsterdam. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales del Instituto Universitario Europeo y Master en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Padua, Italia. Fundadora del Data J Lab e investigadora principal del proyecto DATACTIVE, financiado por el Consejo Europeo de Investigación. Autora de Social Movements and Their Technologies: Wiring Social Change(2013) y coautora de Media/Society (2011).20:15-21:00h/ Conferencia (en Tramallol)Rubén Sánchez (Portavoz de Facua, periodista y activista)Portavoz de la organización de consumidores Facua-Consumidores en Acción. Periodista y colaborador de diversos medios como El Confidencial y eldiario.es y director de la revista Consumerismo. Autor de Timocracia (2017).21:15-22:00h/ Presentación de Libro (en librería La Fuga)Videoactivismo y movimientos sociales. Teoría y praxis de las multitudes conectadasFrancisco Sierra Caballero y David Montero (Eds.) (Gedisa, 2016)Presenta: David MonteroMañana9:30-10:15h/ ConferenciaEmma Avilés (Activista, XNet)Miembro del colectivo Xnet, grupo de activistas que ha impulsado las iniciativas que están detrás de las filtraciones de los principales casos de corrupción con los dispositivos de 15MpaRato y el BuzónX. Activista del 15M, ha participado en la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) y en la Red Internacional de Auditoría Ciudadana (ICAN) y en varias reuniones y proyectos europeos y ha formado parte del equipo de desarrolladores del proyecto The Troika Party. Se centra en las relaciones internacionales, con especial atención a las redes europeas, la coordinación de los movimientos sociales y la tecnopolítica. Experta en el uso táctico y estratégico de las herramientas digitales de organización, comunicación y acción colectiva para el empoderamiento, la justicia y la transformación social.10:45-11:30h/ ConferenciaCarlos Sánchez Almeida (Abogado, Bufet Almeida)Licenciado en Derecho y Diplomado en Derecho Civil Catalán por la Universidad de Barcelona. Ha sido miembro de FrEE (Fronteras Electrónicas), organización orientada a la defensa de los derechos civiles en Internet, así como colaborador de diversos medios digitales. Autor de Todo está en venta. Globalización, Internet y Derechos Humanos (2000) y República Internet (2004), una antología de conferencias, análisis y artículos de opinión.11:30-12:15h/ ConferenciaJavier de la Cueva (Abogado y Doctor en Filosofía, Javier de la Cueva y Asociados)Licenciado en Derecho y doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid con una tesis doctoral sobre Filosofía de la Tecnología. Trabaja como abogado y como docente. Como abogado, en sus manos ha estado la defensa de numerosos casos relacionados con la utilización de licencias de propiedad intelectual libre y de diferentes plataformas tecnológicas. Como docente, es profesor asociado en la Facultad de Filosofía de la UCM y en la Universidad del Instituto de Empresa. Además se dedica a programar diversos proyectos tecnológicos, a impartir conferencias y a escribir obras sobre su especialización. Es usuario de GNU/Linux desde 1998 y administrador de sistemas bajo dicho sistema operativo desde 2003. Escribe sus scripts en Python y disfruta con la notación n3 para modelar ontologías de la web semántica. Patrono de la Fundación Ciudadana Civio. Autor de Manual del ciberactivista(2015).12:30-13: 15h/ Mesa Redonda: Cultura Digital/Derechos DigitalesCarlos Sánchez Almeida, Javier de la Cueva, Stéphane M. Grueso y representantes del mundo de la cultura13:15-14:00h/ Presentación de ProyectoPolitico.ccPolitico.cc es un microsite que agrupa experiencias en activismo en distintas líneas de acción como son la participación institucional, quejas y denuncias, peticiones de transparencia, presión pública en la red y ‘lobby’, ‘medios de comunicación’ unipersonales, encontrarse con otros (asociarse) y acciones micropolíticas. Cada una de ellas se estudian a tres niveles: su marco jurídico y/o social; las experiencias propias en ese apartado; y buenas prácticas de terceros. Politico.cc es un completo lugar de referencia para prácticas en activismo de todo tipo. Un lugar donde podemos encontrar información en una forma sencilla y visual. Textos, infografías y vídeo con información e inspiración para hacer política.Presenta: Stéphane M. GruesoCineasta y videoactivista. Experiodista de TVE en la corresponsalía de Berlín y director y productor de películas documentales y contenidos de no ficción. Socio de Elegant Mob Films. Director de ¡Copiad, malditos!, proyecto de documental y web sobre propiedad intelectual. Cofundador de la Plataforma en Defensa de la Libertad e Información (PDLI). Coordinador de Filtrala.org, plataforma anónima y segura de filtraciones. Impulsor de los proyectos 15M.cc y politico.cc.Tarde15:30-18:00h/ Lectura de Comunicaciones18:15-19:00h/ Presentación de ProyectoWikiMujeresWikiMujeres son un grupo de usuarias de Wikipedia preocupadas por la diversidad y la neutralidad de la Wikipedia y dispuestas a trabajar para disminuir (y en un futuro eliminar) la brecha de género y culturas que existe en la enciclopedia más consultada en internet. Una diversidad y neutralidad que sólo puede lograrse: Incorporando a más mujeres en la edición de la enciclopedia -en la actualidad apenas son el 13% de editoras- uno de los objetivos prioritarios del grupo; ampliando el contenido relativo a biografías de mujeres también muy por debajo de la cifra que corresponde a la aportación a la sociedad de las mujeres en todos los ámbitos; trabajando con perspectiva de género para eliminar el sesgo androcéntrico en la producción de contenidos en defensa de la neutralidad, uno de los pilares básicos de la Wikipedia; y apostando por contenidos elaborados desde el Sur.Presenta: Patricia HorrilloPeriodista independiente y usuaria de Wikimujeres donde trabaja para reducir la brecha de género existente en Wikipedia. Participante en el proyecto transmedia 15M.cc y 15Mpedia.org.19:00-19:45h/ ConferenciaLin Fei-Fan (Activista, Movimiento de los Girasoles de Taiwan)Lin Fei-fan es una de las figuras públicas más importantes y carismáticas en el Taiwan contemporáneo. Este joven ciberactivista ha liderado los tres movimientos sociales más decisivos en los últimos años: Wild Strawberries, Anti-Media Monopoly y el célebre Movimiento de los Girasoles. Este último conllevó la ocupación del Parlamento y la retirada del Tratado de Libre Comercio en el Sector Servicios con China CSSTA. Lin también ha participado en los orígenes del New Power Party (NPP), que impulsa la llamada Third Force frente al bipartidismo tradicional en Taiwán.Mar Llera (Universidad de Sevilla, COMPOLITICAS)Profesora de la Universidad de Sevilla, especialista en semiótica y filosofía, estudia los retos del pensamiento político contemporáneo y la comunicación social en las sociedades multiculturales. Coordinadora de Estudios en Asia Oriental (China) en COMPOLITICAS y experta en activismo digital en Asia. Colaboradora de eldiario.escomo periodista especializada en China.20:15-21:00h/ Conferencia (en Tramallol)Amador Fernández-Savater (Editor, Acuarela Libros)Participa en la editorial Acuarela Libros, una de las primeras editoriales en publicar sistemáticamente sus libros con licencias Creative Commons. Ha co-dirigido los últimos años la revista Archipiélago. Colaborador del diario Público a cargo de la sección de entrevistas Fuera de lugar y de eldiario.es en la sección Interferencias, junto con Stephan Grueso. Autor del libro de ensayos Filosofía y acción (1999) y co-autor de un libro sobre la experiencia de la Red Ciudadana tras el 11-M (2008). Activista de movimientos como el estudiantil, antiglobalización, copyleft, no a la guerra, V de Vivienda y 15M.21:00-23:00h/ Fiesta de Clausura con música Copyleft (en Tramallol) (leer más...) Fuente: [ move.net ]