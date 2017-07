Desvinculación de Universia de la gestión de la plataforma online Miríada X , bienvenida @TElefonica en exclusiva? @miriadax & @Universia #MOOC #elearning

Política de Privacidad

Estimado usuario:En relación al comunicado emitido recientemente por el Equipo Miríada X, relativo a la desvinculación de Universia de la plataforma Miríada X, queremos informarle que de conformidad con lo estipulado en el apartado, de lade Miríada X,información comercial relativa a sus ofertas, cursos y servicios educativos.Con motivo de la salida de Universia de la gestión de Miríada X, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal ("LOPD"), incorporando sus datos personales (nombre, apellidos, correo electrónico e información sobre cursos realizados) a un fichero automatizado titularidad exclusiva de Universia Holding, S.L., con CIF B-82976515, con domicilio en Avda. de Cantabria s/n, Boadilla del Monte, Madrid, y con correo electrónico de contacto contactocomunicados@universia. net , y a su tratamiento con la finalidad de enviar a los usuarios información comercial por correo electrónico relativa a ofertas, cursos y servicios educativos de Universia.Este consentimiento nos lo podrá otorgar bien: (i), accediendo a la formulario de prestación de este consentimiento ubicado en la urle introduciendo sus datos; o (ii), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento de protección de datos, si no manifiesta su oposición a esta solicitud.De conformidad con lo establecido en la citada normativa,, no manifiesta su oposición mediante el envío de un correo electrónico en este sentido a la dirección contactocomunicados@universia. net Asimismo, en cualquier momento, después de haber consentido expresamente o una vez transcurrido dicho plazo, Ud. podrá manifestar su oposición al tratamiento de sus datos por Universia con la citada finalidad mediante comunicación dirigida a la citada dirección contactocomunicados@universia. net Igualmente, le informamos que en cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición frente a Universia, dirigiéndose por escrito a nuestra dirección física en Avda de Cantabria s/n, Boadilla del Monte (28660, Madrid), o a nuestra dirección de correo electrónico contactocomunicados@universia. net Sin otro particular, quedamos a su disposición para cualquier duda que pueda tener en relación con esta comunicación en la citada dirección de contacto.AtentamenteEquipo Universia