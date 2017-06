"Relever les défis de l'altérité dans l'enseignement supérieur". IXº Colloque questions de pédagogies dans l'enseignement supérieur

est psychologue spécialisé en neuropsychologie et Maître de Conférences en Psychologie Expérimentale à l’Université de Picardie Jules Verne. Ses recherches portent sur la mémoire, particulièrement liée à l’action, et la métacognition chez des enfants et adultes, jeunes ou âgés. Après avoir centré ses travaux sur l’évaluation et l’accompagnement de patients avec une atteinte cérébrale, il utilise son expertise pour mettre en place des projets visant à améliorer l’apprentissage tout au long de la vie. En particulier, il s’agit de prendre en compte les biais cognitifs alimentant les mythes sur l’apprentissage et de promouvoir les approches pertinentes basées sur des preuves, tout en développant des approches innovantes comme l’improvisation.Contact : mathieu.hainselin@u-picardie.fr Twitter : @MHainselin

« Les étudiants oublient tout d’un semestre à l’autre », « je révise toujours avec cette méthode parce que ça marche pour moi » ou « on n’utilise que 10% de notre cerveau » : certains de ces poncifs pédagogiques de l’enseignement supérieur sont le centre de nombreuses discussions, parfois passionnantes, souvent passionnées. Dans cette conférence, ces questions (et quelques autres) seront abordées, et des réponses, basées sur les recherches scientifiques en Psychologie et Neurosciences, seront apportées avec des propositions pratiques et concrètes pour apprendre mieux.

Marc LEGRAND est un ancien mauvais élève : « issu d’une école que j’ai d’abord voulu quitter à l’adolescence pour aller travailler chez le réparateur de cycles car je trouvais que faire revivre des mécaniques intelligentes devenues défaillantes était infiniment plus enrichissant et créatif que de continuer à " tirer aveuglément la valeur des x et des y " en effectuant des calculs sans autre signification que d’être ce qu’il faut savoir faire, je suis paradoxalement devenu enseignant-chercheur en mathématiques. Ce retournement a été possible parce que j’ai eu le privilège d’avoir un père philosophe et montagnard, ce qui m’a permis de découvrir qu’il valait la peine de s’investir dans des spéculations intellectuelles gratuites qui, comme parcourir une face vertigineuse, ne servent a priori à rien en soi et néanmoins vous ouvrent l’esprit, le cœur et le sens pratique sur quasiment tout, si on les vit intensément avec sa tête, sa sensibilité et ses tripes.

Mes recherches ultérieures en pédagogies et en didactique des mathématiques à l’IREM* de Grenoble m’ont progressivement permis de mettre des mots sur ce que j’avais confusément ressenti vers 13 ans dans mon obstination à refuser d’apprendre à l’école : l’école et nombre de ses élèves se détestent mutuellement quand l’étude collective ne vise pas d’abord "à comprendre le monde qui nous entoure", et ce en partie parce qu’on se refuse pour réussir ce formidable projet humaniste des Lumières à affronter le paradoxe de l’altérité : nous les humains, sommes mêmes et différents. » Profondément mêmes et profondément différents ! A l’école, on peut être même ou différent sur les apparences mais pas vraiment en profondeur. Pour être même il suffit de dire et faire comme le professeur l’indique, peu importe si ce qu’on a appris ne nous éclaire pas pour aborder la complexité du monde ; on peut aussi manifester sa différence par des préférences de matières, mais pas en manifestant bruyamment son désir de pouvoir enfin comprendre ce que la culture cache derrière des formalismes qui deviennent "absurdes" pour qui ne les voit pas comme les vecteurs d’un sens à partager.