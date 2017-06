Le maître est l'enfant - film sur la pédagogie Montessori. Alexandre Mourot

production du premier film documentaire sur la pédagogie Montessori.

Rendez-vous sur

Réalisation : Alexandre Mourot

LE MAÎTRE EST L’ENFANT

Le réalisateur, jeune père passionné, découvre les travaux de Maria Montessori et décide de tourner un film dans une classe d’enfants de 3 à 6 ans qui suit la philosophie de la grande pédagogue. Dans une salle lumineuse, avec des fleurs, des fruits, beaucoup de matériel, et dans une ambiance très calme, il rencontre des enfants libres et heureux qui travaillent seuls ou à plusieurs. Le maître est très discret. Les enfants lisent, font du pain et des divisions, rient ou dorment en classe… Chaque année des nouveaux arrivent et s’adaptent rapidement… Quelques enfants guident le réalisateur pour comprendre cette magie, celle de l’autonomie et de l’estime de soi… ferments d’une société nouvelle de paix et de liberté pour laquelle Maria Montessori a tant oeuvré.

LE PROJET

«Quelle valeur peut avoir la transmission de la connaissance, si la formation de l’homme est négligée ?» Maria Montessori

Nous rêvons tous d’un avenir radieux pour nos enfants : une vie personnelle féconde et une vie sociale harmonieuse. L’école les y prépare en partie. Alors, quelle pédagogie choisir ? Je vous invite à découvrir celle de Maria Montessori.

Maria Montessori, à partir de ses observations scientifiques, a découvert qu’en respectant la personnalité de l’enfant et en lui offrant un lieu répondant à ses besoins de développement, il pouvait s’épanouir et construire des bases solides pour vivre avec joie l’aventure humaine. En 1907 à Rome, elle a ouvert une école maternelle où elle a pu mettre au point une méthode pédagogique qui a eu très vite un retentissement considérable dans le monde et qui aujourd’hui est en plein essor…

Ce documentaire vous invitera à découvrir les grands concepts de cette pédagogie et surtout comment ils se mettent en œuvre dans la réalité du quotidien d’une classe maternelle où j’ai tourné durant toute l’année 2015.

L’EQUIPE DU FILM

Alexandre Mourot – Réalisateur

Après ses études d’ingénieur, il réalise des cédéroms pour de nombreux éditeurs (GALLIMARD, FLAMMARION, LAROUSSE, ARTE Editions…) puis lance des activités dans le domaine de l’internet… qui ne satisfont pas son besoin de création. Il suit alors des cours d’histoire de l’art à la Sorbonne, et se forme à la photo puis à la réalisation de documentaires aux ateliers Varan. En 2009 sort son premier documentaire, Poubelles et sentiments, sélectionné dans plusieurs festivals, qui traite de notre attachement aux objets. Depuis 2014, il ne se consacre qu’au documentaire, avec une passion pour l’éducation. Pour connaître au mieux la pédagogie Montessori, objet de son deuxième film, il entame à l’été 2015 une formation Montessori Internationale 3 – 6 ans (au sein de l’Association Montessori Internationale).

Catherine Mamecier – Chef Monteuse

A commencé par travailler en 1990 pour des productions parisiennes en réalisant le montage de nombreux magazines tels L’Œil du Cyclone diffusé sur Canal+, une soixantaine de clips pour des artistes comme Jean-Louis Aubert, Pascal Obispo, Assassin, Zazie, Jean-Jaques Goldmann, Jaques Dutronc, pour les plus connus. C’est tout naturellement qu’elle est venue au montage de films documentaires et qu’elle travaille depuis 1997 pour France 3 Lorraine Champagne Ardennes et différentes productions régionales. Afin d’asseoir ses connaissances, en 2007 elle a suivi l’enseignement d’un Master Pro 2 en production et réalisation de films documentaires.

« Le projet d’Alexandre me séduit pour plusieurs raisons : l’aspect militant : l’envie de faire connaître le projet de Maria Montessori quant à l’éducation des jeunes enfants pour construire un autre futur ; la qualité du tournage : les images sont belles et placent l’enfant au cœur de notre réflexion ; l’histoire à écrire avec ce matériel promet d’être très intéressante tant du point de vue technique (80 heures de rushes) que du point de vue de narratif. »

Les enfants de la classe

« Que serait l’adulte sans l’enfant qui l’aide à s’élever ?» Maria Montessori

En 2014-2015 : nés en 2011 : Marine, Victorien, Géraud, Félix, Noélie, Louis, Séraphine, Camille, Charlie ; nés en 2010 : Achille, Étienne, Gabriel, Léa, Nour, Gabin, Roxane, Valentine, Mathieu, Auguste ; nés en 2009 : Joseph, Garance, Bartimée, Juliette, Titouan, Jeanne, Olivier, Yanis, Sixtine.

En 2015-2016 : nés en 2012 : Alphonse, Marin, Pierre, Alix, Adèle, Agathe, Antoine, Pierre, Charlotte, Robin ; nés en 2011 : Marine, Victorien, Géraud, Félix, Louis, Séraphine, Camille, Charlie ; nés en 2010 : Achille, Étienne, Gabriel, Léa, Nour, Gabin, Roxane, Valentine, Mathieu, Auguste.

Christian Maréchal – Educateur Montessori

Après des études supérieures en robotique, il décide de se réorienter vers son aspiration première : l’éducation. Il accepte un remplacement de suppléant dans une école primaire. Le rythme de chaque enfant l’interroge et surtout il découvre que certains bons élèves n’aiment pas l’école. Il reprend des études pour devenir instituteur et découvre la pédagogie de Maria Montessori. Pendant deux années, il suit sa première formation Montessori 3 – 6 ans puis 6 – 12 ans auprès des religieuses Dominicaines de l’école Montessori de Roubaix. Certaines religieuses ayant suivi leur formation avec Maria Montessori.

De 1992 à 1995, Christian travaille dans une école Montessori dans un milieu défavorisé du Nord de la France. En 1995, Il entre dans l’école Montessori de Roubaix et dirige une ambiance Montessori 6 – 9 ans. C’est en 2000 que Christian suit sa « formation Montessori Internationale 3 – 6 ans » à l’institut Montessori de Paris. Depuis 2001, il dirige une ambiance Montessori 3 – 6 ans au sein de l’école Montessori de Roubaix. Depuis 2002, il collabore avec l’Institut Montessori de Paris et de Genève pour la formation Montessori internationale et devient à partir de 2005 membre de jury pour l’obtention du diplôme 3 – 6 ans International. En 2012, il commence sa formation de formateur Montessori International. En 2015, il obtient à Londres, son diplôme Montessori pour « la catéchèse du Bon Berger ». La même année, il collabore avec Alexandre Mourot pour la réalisation d’un documentaire sur la pédagogie Montessori.

Si vous souhaitez organiser une avant-première, cliquez-ici.

Fuente : [ Le maître est l'enfant ]

Hoy traemos a este espacio,, que nos presentan así: