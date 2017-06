La revolution #blockchain : 6 / L'explosion cambrienne des blockchains

ábado, 27 de mayo de 2017

como nos explican en su web:

VI. L'explosion cambrienne des blockchains

La série Blockchain Révolution est constituée de 7 épisodes d'une heure. Chaque semaine vous avez accès à un nouvel épisode qui développera un sujet précis

PLAN

1/ Comprendre le phénomène Blockchain

Pour comprendre le phénomène blockchain, nous allons commencer par étudier la plateforme de ce type la plus ancienne et la plus robuste à savoir celle du Bitcoin.

Le cours traitera des notions clés qui permettent d'appréhender le Bitcoin à savoir la notion de décentralisation, d'adresses et transactions bitcoin, de block bitcoin et du langage de script disponible sur cette plateforme et qui permet de disposer d'une monnaie programmable.

Interviews d'experts : J. FAVIER, Bitcoin & Blockchain Strategist, Membre fondateur et secrétaire du Cercle du Coin

2/ Le protocole de validation du Bitcoin ou la "preuve de travail"

Cette section est la plus technique de notre cours, elle aborde tous les pré-requis techniques (condensat, arbres de merke, cryptographique à clé publique) afin de comprendre l'algorithme qui permet à tous les noeuds bitcoin de trouver un consensus sur les transactions à valider.

Interviews d'experts : A. FERRON, co-fondateur de CZAM

3/ Le Bitcoin en pratique

Cette section traite des aspects les plus concrets du bitcoin en tant que monnaie : comment les stocker, les typologies de portefeuilles, les places de marché, les processeurs de paiement, les frais de transactions et le niveau d'anonymat possible dans une transaction bitcoin

Interviews d'experts : J. AZEROUAL, CEO et co-fondateur de Bsave; M. VALENTE, CEO LEDGER et Directeur de la Maison du Bitcoin ; P. NOIZAT, Co-founder & CEO Paymium

4/ La gouvernance Bitcoin

Dans cette section, nous découvrirons les différentes parties prenantes dans le réseau Bitcoin, les mécanismes de gestion du réseau, de mise à jour du logiciel, le principe de neutralité du bitcoin et les régulations qui s'appliquent à cet environnement.

Interviews d'experts : M. LIPSKIER Avocat et Président de World of Blockchains ; N. DORIER, CTO à Metaco SA ; S. POLROT, Avocat et Expert Blockchain

5/ Le Bitcoin comme plateforme

Cette section traite de la capacité à permettre de créer d'autres applications que la monnaie.

Nous aborderons quelques exemples d'applications de cette plateforme autour de la preuve, mais également dans le vote, l'assurance ou dans l'e-commerce.

Interviews d'experts : E. MORENCY, Président de EUREKA Certification (BTCertif) ; S.POLROT, Avocat et Expert Blockchain ; S. COUTURE Director of Community Relations at Stratumn and Co-Host Epicenter Bitcoin ; A. SAUZADE co-fondateur chez CZAM

6/ L'explosion cambrienne des blockchains

Dans cette section, nous découvrirons un grand nombre de variantes blockchain inspirées par le Bitcoin.

Nous aborderons l'écosystème des alt-coins et nous ferons un focus spécifique sur la plateforme Ethereum.

Nous traiterons également des protocoles de registres avec permissions.

Enfin, nous aurons une vision de ce marché au travers du regard d'un investisseur.

Interviews d'experts : A.DAVID, formateur Blockchain et Bitcoin pour Eureka ; P. GAUTHIER, Partner Venture à Mosaic Ventures

7/ La révolution blockchain

Nous aborderons les principales évolutions à venir dans l'univers Bitcoin et qui concernent la scalabilité : segragated witness, réseau Lightning, SideChains

Enfin, nous aurons le plaisir de terminer cette série avec la star internationale Andreas Antonopoulous pour reprendre les points clés de notre série.

Interviews d'experts : N. DORIER, CTO à Metaco SA ; F. DROUIN, Founder & CTO chez ACINQ ; A. ANTONOPOULOS, Security and Distributed Systems Expert, Bitcoin Expert, Speaker, Coder and Entrepreneur, Author "Mastering Bitcoin" ; J. FAVIER, Bitcoin & Blockchain Strategist, Membre fondateur et secrétaire du Cercle du Coin ; P. NOIZAT, Co-founder & CEO Paymium

Pour comprendre le phénomène Blockchain, nous allons commencer par étudier la plateforme de ce type la plus ancienne et la plus robuste à savoir celle du Bitcoin.

Le cours traitera des notions clés qui permettent d'appréhender le Blockchain et le Bitcoin.

Retrouvez toutes les émissions :

Fuente: [ revolution blockchain ]