El hombre rebelde ... Régis Debray : " @EmmanuelMacron est le produit de l'américanité, du post-moderne. C'est le primat de l'image."

Dieu est Lumière, seul l'homme est photographe.



Régis Debray, con bigote, arrestado en Bolivia en 1967



Algún día habrá de caer la estúpida frontera que separa nuestros dos territorios (Francia e Italia) que junto con España, forman una NACIÓN.

Albert Camus

En España, parte de ese mediterráneo en el que se construye nuestra cultura, cuando terminan las elecciones siguen invitando a los mismos pedantes tertulianos mercenArios que no tién idea más allá de lo q le ordenan sus periódicos, plenos de rabia, groseros, discursos vacíos, y llenos de clichés ... así que hoy traemos a este espacio despues de la resaca electoral en Francia , una entrevista en un programa de radio en Francia L'invité des Matins de

... y algunas otras cosillas a un filósofo pensador Francés que hemos leido con fruición ... hace tiempo ... despues de las imágenes postmodernas en que se han convertido las elecciones en Europa ...Régis Debray , el pater de la mediología... tendremos que recordar algunas cuestiones fundamentalesincluso volver a releerla ... Régis Debray: "Emmanuel Macron es el producto del americanismo, post-moderna es la primacía de la imagen .." ...sin duda habrá que leerse su último libro Civilisation. Comment nous sommes devenus américains... unos más y otros menos ... en España , se resisten aún algunos, maEZtro ;-) ... a ver , tanto por leer... lo que me ha recordado que hoy se celebra!! ... argunas cozillas que pasaron despues de que Francia, Inglaterra, and others abandonaran España a su suerte , es decir la suerte del fascismo y nazismo a lo cañí ... luego lo pagaron caro ... aunque al final fueron los republicanos españoles los que liberaron como primera fuerza que entra en Paris ... #cosas de la historia ... ay! maeztro Camus ... si el mediterráneo recuperara su unidad ... frente al bardo alemán y el burdo americain !! ... jajaja !! pero eso es harina de otro costal ... que no parece sea la de e se mito "progre" de la alianza de civilizaciones ... que también ponía en solfa un marxista español ... probablemente el único y último recién fallecido, Gustavo Bueno .... pero dejemos el tema ... y aquí algunos enlaces sobre Debray y la france ...