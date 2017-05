pedagogosempresa Pedagogía más allá de la escuela. II Congreso Formación y trabajo. Universidad de Málaga #edtech #elearning

Organizado por alumnos de Tercero de Pedagogía en la Universidad de Málaga, mañana tendrá lugar la siguiente actividad: " Pedagogía más allá de la escuela. II Congreso Formación y trabajo.", con muchos conocidaos... y que se nos presenta así:Los alumnos de 3º de pedagogía, del itinerario “Gestión Pedagógica de las Organizaciones Sociales, Empresariales y Educativas” conocido como el de empresas, de la Universidad de Málaga, junto con la Facultad de Ciencias de la Educación y Link by UMA-ATECH organizan el II congreso de Formación y Trabajo. Este año el título elegido por los alumnos ha sido “Pedagogía más allá de la escuela” El objetivo de este congreso es visualizar el perfil profesional del pedagogo en entornos no escolares. Se han confirmado más de 20 conferenciantes que representan a un total 18 organizaciones repartidas por todo el territorio nacional: Málaga, Sevilla, Oviedo, Vigo, Mallorca, etc. Y una participación de carácter internacional desde México. En el anexo de este documento se incorpora un listado provisional. La mayor parte de las ponencias son en formato presencial, sin embargo, otras participaciones serán de carácter internacional.Aquí os dejamos el Dossier y el programa del evento: (leer más...) Fuente: [ epedagogia]