"Le #BigData dans tous ses états: la fonction finance se réinvente" 8ème édition de son Université d’Été, mardi 27 juin . Nantes

> Pour comprendre, d’abord, ce que signifie le Big Data pour votre entreprise, petite ou grande, > Pour en trouver des traductions concrètes : quel ROI ? quels risques ? quels projets ? quelles compétences ? quel rôle pour la direction financière ? > Pour partager les retours d’expériences de projets Big Data déjà menés, les bonnes pratiques et les écueils à éviter, > Pour échanger sur son impact sur les métiers financiers, les équipes, les missions, les carrières, > Pour imaginer la direction financière et l’entreprise de demain.

Matinée

8h30 – 9h00 Accueil – Café

9h00 – 9h15 Introduction à la 8ème édition de l’Université d’Été de la DFCG

Philippe AUDOUIN , Président, DFCG et Membre du Directoire, EURAZEO

Stéphane GASCHIGNARD, Président, DFCG Bretagne Pays-de-Loire et Cost & Contract Manager, STX FRANCE SA

Olga ZLATIEV-GAUTIER , Présidente du Comité de pilotage de l’UDE, DFCG et Responsable administratif et financier, QUATERNAIRE

9h15 – 9h45 Allocution d’ouverture

…au fait, c’est quoi le Big Data ?

Si l’expression « Big data » est entrée de plain-pied dans le vocabulaire courant, sa signification réelle est encore peu connue – et ses usages encore flous pour les dirigeants d’entreprises. A la jonction des technologies de l’information, de l’informatique décisionnelle et des sciences de la donnée, le Big data a pourtant déjà des applications concrètes, dans le marketing ou l’assurance notamment. Sujet de recherche appliquée et source d’innovations, sa pleine utilisation aura des répercussions importantes sur l’ensemble du monde économique. Cette allocution d’ouverture permettra à chaque participant de maîtriser les fondamentaux du Big Data.

Intervenant:

Redouane EL AMRANI , Professeur Associé, Audencia Business School à Nantes





9h45 – 10h45 Conférence plénière d’ouverture

PME et ETI : le Big Data vous concerne aussi !

Lorsque l’on évoque des projets de Big Data, les entreprises citées sont des géants : Facebook, Wallmart, Amazon, Google… A tel point que les dirigeants de PME et d’ETI peuvent considérer que le sujet ne les concerne pas tant que cela. Au contraire ! Parce que toutes les entreprises doivent au moins se poser la question : ai-je un intérêt à me lancer dans un projet de Big Data ? Un choix qui repose sur le ROI du projet Big Data, les applications immédiates et la création de valeur à moyen et long terme ; Parce que les technologies liées au Big Data se démocratisent et seront accessibles, dans un futur proche, à toutes les entreprises. Afin de pouvoir en profiter, et ne pas se laisser distancer, elles devront avoir engagé les premières étapes des projets : le recueil de la donnée, sa qualification, sa transformation en une matière analysable. Cette conférence permettra de faire le point sur les questions à se poser, les points clefs de la gestion du projet, l’état de l’art… et les enjeux stratégiques pour les PME et ETI.

Intervenant:

Yann PADOVA , Expert du droit des données personnelles, des réseaux numériques et de la régulation, AUDENCIA Animateur :

David FROGIN , Membre du Comité de pilotage de l’UDE, DFCG et Consultant SI Gestion financière et trésorerie, E-FINANCES





10h45 – 11h15 Pause / networking





11h15 – 12h15 2 ateliers en parallèle

Atelier 1 – Convertir les données en actif valorisable pour l’entreprise

Tel un diamant brut, la donnée n’a pas de valeur en elle-même – ou si peu…, c’est son intégration à la stratégie de l’entreprise et son exploitation qui lui en donnent. Du recueil de la donnée à sa transformation en un actif utilisable pour l’entreprise – qu’il s’agisse de le vendre ou de l’utiliser pour prendre de meilleures décisions, cet atelier vous donnera les clefs du process à mettre en place pour que le Big Data soit créateur de valeur.

Animateur : Emmanuelle VILLOT , Membre du Comité de pilotage de l’UDE, DFCG et Consultante, coach professionnel en cours de certification





Atelier 2 – Cybersécurité et Big Data : où en sommes-nous ?

A activités nouvelles, risques nouveaux. Ceux qui concernent le Big Data sont en pleine expansion. Entre attaques nouvelles (ex. les demandes de rançons), risques techniques et failles humaines, cet atelier établira une cartographie des risques directement liés aux données et des réponses à y apporter.

Animateur :

Catherine Le GOURRIEREC , Membre du Comité de pilotage de l’UDE, DFCG et Directeur Comptable et Financier, MISMO





12h15 – 12h45 Retour d’expérience

Utilisation du Big Data pour améliorer son business existant ou création d’une nouvelle activité dédiée à la donnée, ce sont les dirigeants financiers qui témoignent le mieux des projets qu’ils ont mis en œuvre.

Animateur :

Denis MANCHERON , Directeur Financier, HERTZ

12h45 – 14h00 Cocktail déjeunatoire





14h00 – 15h00 2 ateliers en parallèle

Atelier 3 – La check list idéale de votre projet Big Data

Comme pour tout projet stratégique, la mise en œuvre est essentielle dans la réussite d’un projet Big Data. Cet atelier permettra d’en décrire pas à pas les étapes clefs : identification des besoins, agrégation des données, stockage, traitement, utilisation. Un atelier très pratique, sous forme de checklist, pour ne rien rater de votre projet.

Animateur :

Sébastien JAFFRÉ , Membre du Comité de pilotage de l’UDE, DFCG et Expert en épargne d’entreprise et collective





Atelier 4 – Se prémunir du risque juridique lié à l’exploitation des données

La massification des données, de leur collecte et de leur exploitation vers une finalité que l’on ne connaît pas au démarrage du projet pose des questions juridiques importantes. La protection des données (notamment personnelles) est ainsi au cœur d’évolutions majeures du droit français et européen. Cet atelier résumera les points clefs de la législation à respecter en la matière pour ne pas compromettre, par des risques juridiques, le bienfondé de la démarche.

Intervenant:

Yann PADOVA , Expert du droit des données personnelles, des réseaux numériques et de la régulation, AUDENCIA Isabelle GALAND PADRAO – Avocat Directeur du département Droit des technologies de l’information et la propriété intellectuelle, FIDAL Animateur :

Pascal LOMBARD, Membre du Comité de pilotage de l’UDE, DFCG et Directeur du contrôle de gestion Investissements et Projets, BRICO DEPOT





15h00 – 15h30 Parlez-vous Big Data ?

L’ensemble des mots suivants seront utilisés dans cette intervention – et vous les comprendrez ! 3V / algorithmes / churn / data lake / arbres de décisions / machine learning / NOSQL / blockchain Une plongée en Big Data dont vous reviendrez « dans tous vos états ».





15h30 – 16h00 Pause / networking





16h00 – 17h00 Conférence plénière de clôture

Quel avenir le Big Data vous réserve-t-il ?

Par-delà toutes les questions d’outils, de stratégie, de mise en œuvre, le Big Data est une révolution qui touche le fonctionnement et l’organisation de l’entreprise – et singulièrement la direction financière. Quelle place pour le directeur financier dans la gouvernance de la donnée ? Il devra réussir à en assurer l’intégrité et la sincérité, sans en être le seul gardien ou le seul utilisateur. Quelles compétences pour la direction financière de demain ? Les contrôleurs de gestion, qui n’auront plus à produire – voire à traiter – la donnée seront conduits à passer l’essentiel de leur temps avec les opérationnels pour la traduire en prise de décision. Or tous n’y sont pas prêts… – Data-scientist, data-analyst, design-thinking… autant de nouveaux métiers, de nouvelles compé tences et nouveaux collaborateurs avec lesquels les directions financières n’ont pas l’habitude de travailler. Comment s’apprivoiser mutuellement ?

Intervenant : Sylvie BRETONES, Directeur financier maîtrise d’ouvrage, VINCI CONCESSIONS

Animateur : Richard LOUTELLIER, Membre du Comité de pilotage de l’UDE, DFCG et Directeur Administratif et Financier, FIDEL FILLAUD





17h00 – 17h30 Keynote

Au-delà du Big Data : intelligence artificielle, robotisation… quel sera le visage de l’entreprise et de la société d’après-demain ? Le Big Data est une étape – certes clef, mais une simple étape – dans la transformation numérique des entreprises et de la société dans son ensemble. Couplé au développement de l’intelligence artificielle et à la robotisation, il préfigure une alliance entre L’Homme et la technologie d’une nature nouvelle. Fermons les yeux et imaginons la suite…