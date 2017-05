CAp2017 Conférence sur l'Apprentissage Automatique . Grenoble 28-30 Juin 2017 #AI #AA

Hoy traemos a este espacio a CAp 2017



CAp est un rassemblement interdisciplinaire de chercheurs à l'intersection de l'apprentissage automatique, des mathématiques appliquées et des domaines connexes. La date limite de soumission est; le 14 avril, 2017 à 23h59, pour les abstracts et le 21 avril, 2017 à 23h59 pour les articles; avec notifications finale le 26 mai, 2017. Veuillez utiliser le site EasyChair pour toutes les soumissions.



Nous encourageons à soumettre à CAp les articles soumis et/ou récemment acceptés dans les grandes conférences internationales. Les soumissions peuvent être faites en français ou en anglais et nous encourageons deux types de format:



Articles longs de 10 pages maximum sur le thème de l'apprentissage automatique et de ses applications. Le style Latex est accessible via le lien suivant cap2017.tar.gz.

Articles courts de 4 à 6 pages dévéloppant une idée originale, en utilisant le même style que précédemment.

Les auteurs des articles acceptés sont alors invités à présenter oralement leurs travaux et aussi lors d'une session poster dédiée. Cette session est l'occasion de recevoir un retour constructif et rigoureux des travaux, et d'établir des contacts. Les doctorants sont particulièrement bienvenus et encouragés à soumettre. Les contributions seront diffusées librement sur Internet si les auteurs en donnent leur l'accord

Le comité de programme de CAp 2017 vous invite à soumettre vos travaux dans le domaine de l'apprentissage automatique. Les communications pourront aborder des aspects fondamentaux ou appliqués des thèmes, non exclusifs, suivants :

Théorie de l'apprentissage, modèles et paradigmes

Apprentissage actif



Apprentissage en ligne



Apprentissage multi-cibles, multi-tâches, multi-instances, multi-vues et transfert



Apprentissage non-supervisé et semi-supervisé



Apprentissage par renforcement



Apprentissage relationnel



Apprentissage de représentations



Apprentissage symbolique



Algorithmes de Bandit



Factorisation de matrices et de tenseurs



Inférence grammaticale



Méthodes à noyaux



Méthodes Bayésiennes



Méthodes spectrales



Méthodes stochastiques



Méthodes ensemblistes et boosting



Modèles graphiques



Processus Gaussiens



Réseaux de neurones et apprentissage profond



Théorie de l'apprentissage



Théorie des jeux

Optimisation et problématiques connexes

Apprentissage et passage à l'échelle



Algorithmes d'optimisation



Optimisation distribuée



Apprentissage et données structurées (données spatio-temporelles, arbres, graphes)



Prédiction avec des données manquantes

Applications Analyse de réseaux sociaux Analyse de séries temporelles Bioinformatique Fouille de données Neurosciences computationnelles Traitement automatique du langage naturel Recherche d'information Vision







Laonférence sur l'prentissage automatique (CAp) est le rendez-vous annuel de la communauté francophone pour la présentation des résultats de recherche originaux, ainsi que l'échange et la diffusion d'expériences novatrices dans le domaine de l'apprentissage automatique. En 2017, la 19ième édition de CAp se déroulera à Grenoble . À l'image de la ville, caractérisée par une culture interdisciplinaire, le domaine de l'apprentissage se situe à cheval entre plusieurs domaines de recherche dont l'informatique, les mathématiques appliquées, les neurosciences et sciences humaines. Cette pluridisciplinarité a joué un rôle prépondérant dans le développement récent du domaine, tant sur les aspects applicatifs que fondamentaux. Comme pour les éditions précédentes, CAp 2017 se vaut un lieu d'échanges et de convivialité pour tous les acteurs du domaine et cette année nous avons le privilège d'avoir des conférenciers invités de renom. Télécharger le poster de la conférence.