L’Intelligence Artificielle au service de la Ville Connectée. 8ème Conférence Annuelle. Paris

Hoy traemos a este espacio la conferencia L’Intelligence Artificielle au service de la Ville Connectée. 8ème Conférence Annuelle, Les nouveaux business models de l'attractivité numérique face aux usages digitaux. que se celebrará le Mercredi 31 Mai 2017 en Le club de l'Étoile, Paris

Depuis quelques années les projets urbains 3.0 fleurissent aux quatre coins de la planète. Du véhicule autonome à la modélisation 3D, la data et l’intelligence artificielle sont les combustibles de la ville intelligente et sont des vecteurs puissants du marketing territorial et de l’attractivité des zones urbaines.



Ce nouveau paradigme de la ville data-driven transforme profondément les modèles économiques traditionnels et suscite de nombreux questionnements. Dans la ville du futur, comment l’homme interagira avec la machine ?





Entre géants de la « high tech », industriels traditionnels, startups, collectivités et citoyen quelle méthodologie suivre pour favoriser la co-création ? Quels impacts du véhicule autonome sur le schéma des villes et les acteurs traditionnels de l’industrie automobile : entretien, assurance… ? Comment construire un cadre réglementaire garant de la protection des données personnelles sans devenir une entrave à l’innovation ?

Les intervenants de L'Intelligence Artificielle au service de la ville de demain

Sébastien LE FOL Directeur de la rédaction LE POINT Jérôme CORDELIER Rédacteur en chef villes et éditions régionales LE POINT Audrey EMERY Journaliste Editions Villes LE POINT Guillaume GRALLET JOURNALISTE LE POINT Rémi BASTIEN Président VEDECOM Grégoire BONNAT CEO et Co-fondateur PADAM Jérôme CHARTIER Député du Val d'Oise, Assemblée Nationale - 1er Vice-Président Chargé de l’économie et de l’emploi, REGION ILE DE FRANCE Lire la bio Raphaël Cherrier Fondateur et CEO QUCIT Lire la bio Karl-Filip COENEGRACHTS Chief Strategy Officer CITY OF GHENT Lire la bio Alexandre DROULERS General Manager New Mobility Projects Western Europe UBER Catherine GONIOT DGA Département Espace Public & Mobilités Durables METROPOLE ROUEN NORMANDIE Lire la bio Valérie MAS Présidente WENOW Lire la bio Yves-Armel MARTIN Directeur ERASME Lire la bio Nicolas MASSON Président et co-fondateur PARKING FACILE Lire la bio François DE MAZIÈRES Député maire COMMUNE DE VERSAILLES Lire la bio Veera MUSTONEN EVP, Head of Program, Smart Kalasatama CITY OF HELSINKI Lire la bio Steffen RASMUSSEN Head of the Traffic and Urban Life Department VILLE DE COPENHAGUE Lire la bio Laure REINHART Mathématicienne BPIFRANCE Lire la bio Christophe SAPET PDG NAVYA Lire la bio Benjamin ULRICH DIRECTEUR GENERAL INTENT TECHNOLOGIES Lire la bio Geert VAN DER LINDEN Policy Officer - DG Transport & Mobilité European Commission Jo VAN ONSEM Group President Public Transportation Management Systems CONDUENT - FORMER XEROX Lire la bio Charles VAN OVERMEIRE Directeur Exécutif FRENCH SQUARE Lire la bio

