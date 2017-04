La scène de la pédagogie innovante. Paris 20 Abril @sydopedago ... dessinez la formation de demain

El evento constará de 6 talks De 20 min

Pour inspirer, faire découvrir et époustoufler.



6 ateliers De 1h

Pour approfondir, partager des bonnes pratiques et imaginer la formation de demain.

El programa es el siguiente:







Mot de bienvenue Pause Quelques mots pour bien commencer la journée et se mettre dans de bonnes conditions ! 09h15 Mobile Learning Talk Ensemble, nous allons voir comment le mobile a changé notre rapport au temps, aux autres, au travail, et à la formation ! Ces changements posent des questions philosophiques bien sûr, mais également de nombreuses questions très pratiques : comment se construit un module en mobile learning ? Quels sont ses avantages et ses inconvénients ? Quelle place prend le formateur dans ces dispositifs ? Intervenant : Tiphaine Duchet -Teach on mars 09h40 Management des talents et formation en temps-réel Talk Aujourd’hui, 80% du talent des collaborateurs s’exprime en dehors des outils et des processus RH (que ce soit à travers les productions ou à travers collaborations de chacun). Il est clé pour une Direction des Ressources Humaines de disposer d’une vue dynamique de ces talents au moment où ils s’expriment : on peut alors mobiliser les bons talents ou proposer les bonnes formations aux bons moments ! Intervenant : Loïc Michel - 365Talents 10h05 Réalité virtuelle et formation Talk Les casques de réalité virtuelle sont accessibles au grand public depuis moins d'un an et, naturellement, les acteurs de la formation commencent à s'en emparer. Effet de mode ou révolution pédagogique ? Je tenterai de répondre à cette question en abordant les aspects techniques et les coûts des différentes solutions sur le marché, mais surtout les mécanismes de réalité virtuelle qui présentent un réel intérêt en formation. Vais-je vous donner les clés pour transformer n'importe quelle formation en application de réalité virtuelle ? Non ! Nous verrons ensemble que tous les sujets ne s'y prêtent pas et que pour les autres, il existe quelques bonnes pratiques pour développer une application pédagogique pertinente tout en maîtrisant son budget ! Intervenant : Adrien Damond - Sydo 10h30 Collation Pause Une petite pause pour s'aérer l'esprit et reprendre quelques forces ! 11h00 L'analyse des émotions dans la formation Talk Les émotions ont un rôle clé dans l'apprentissage : elles peuvent être un moteur qui fait avancer l’apprenant, comme un frein qui le bloque complètement. Un bon formateur pourra d'ailleurs prendre en compte les émotions de ses apprenants pour adapter sa formation. Mais en formation distancielle, comment prendre en compte les émotions des formés ? Intervenant : Clarence Thiery - Sydo 11h25 Big Data, Adaptive Learning & Learning Analytics Talk Présenté comme l’une des tendances EdTech mondiales qui redessinent actuellement le monde de l’éducation et de la formation, l’Adaptive Learning arrive en France alors que les universités et entreprises américaines l’ont déjà adopté. Big Data, Adaptive Learning & Learning Analytics : de quoi s’agit-il et que peut-on en attendre ? Intervenant : Benoit Praly - Domoscio 11h50 Avis de décès d’une éducation linéaire, statique et triste Talk Les ruptures globales, sociétales et scientifiques que connait le monde d’aujourd’hui annoncent le décès d’un modèle éducatif issu du siècle dernier. Révons et dessinons ensemble un modèle éducatif du futur, modulaire, collaboratif et joyeux. Et construisons-le ensemble dès maintenant, car comme disait Ghandi, « le futur dépend de ce qu’on fait aujourd’hui ». Intervenant : Thierry Pick & Daniel Evans - EM Lyon 12h30 Déjeuner Pause Retrouvons-nous autour d'un excellent buffet pour continuer les débats ! 14h00 Ateliers Nous vous proposons de suivre 3 ateliers d'une heure chacun sur les thématiques abordées dans la matinée. Ces ateliers en petits groupes permettront de traiter, de manière très interactive, vos propres problématiques : vous souhaitez proposer une formation mobile learning ou mettre en place de l'adaptive learning ? Ces ateliers répondront à toutes vos questions !









Benoit Praly - Domoscio Êtes-vous prêt pour l’Adaptive Learning ? Pour aller plus loin dans notre réflexion, nous allons nous pencher sur la question du BIg Data appliqué à l’apprentissage : votre organisation souhaite (ou doit) lancer un projet Adaptive Learning ? A travers un atelier très pratique, nous verrons comment vous y prendre ! Nous parlerons ainsi d’innovation pédagogique, de digitalisation du contenu, de choix d’une plateforme de e-learning, d’analyse des données d’apprentissage, des conditions et des impacts d’un projet Adaptive Learning. Durée : 01h00 Adrien Damond - Sydp Découvrez à quoi ressemble la réalité virtuelle en formation ! Pour prolonger le talk sur la réalité virtuelle, nous vous proposons un atelier où vous aurez l'occasion de tester le HTC Vive, le casque de réalité virtuelle le plus innovant du moment ! Côté mobile, l'application VR "Dessinez la formation de demain", développée spécialement pour l'occasion par Sydo, sera également à votre disposition pour expérimenter notre vision de la formation en réalité virtuelle. Enfin, nous serons ravis d'échanger avec vous pour réfléchir à des usages pertinents de la réalité virtuelle dans le cadre de vos projets pédagogiques. Durée : 1h00 Tiphaine Duchet -Teach on mars Comment mettre en place des actions mobile learning ? Le matin, nous aurons vu tous les aspects théoriques du mobile learning. C’est donc tout naturellement que mon atelier sera consacré à ses aspects pratiques : quelles activités proposées en mobile learning pour assurer l’engagement de vos collaborateurs ? À travers une démonstration et des cas clients, nous trouverons ensemble la réponse à cette question ! Durée : 01h00 Thierry Pick & Daniel Evans - EM Lyon Quelles Universités d’Entreprises demain : enjeux, défis, tendances… Les dirigeants des Universités d’Entreprises sont confrontés à de nombreuses questions : l'Université d’entreprise est-elle un cabinet de conseil en performance ? Quel rôle pour l’université dans la transformation de l’entreprise ? Comment augmenter l’apprentissage autonome et le ‘self-directed learning’? etc. Si l’université d’entreprise s’est occupée de réceptionner les commandes de formation et d'orienter les managers avec un catalogue, l’université de demain sera la partenaire stratégique pour stimuler et soutenir le partage de connaissances, le co-développement des compétences et l’optimisation de la performance générale de l’entreprise. Nous partagerons avec vous nos réflexions autour de ces questions et présenterons quelques exemples et pratiques que vous pourrez adopter. Durée : 01h00 Loïc Michel - 365Talents Comment manager concrètement ses talents en temps réel ? Pour dépasser la théorie et nous lancer dans les aspects pratiques du management des talents en temps réel, nous verrons quels outils mettre en place et étudierons des cas concrets d’application ! Comment compléter efficacement l’entretien annuel ? Comment proposer dynamiquement à chaque collaborateur le cycle de formation lui permettant de répondre à son projet, ses challenges du moment, ou à une mission qu’il pourrait mener à court ou moyen terme ? Durée : 01h00 Clarence Thiery - Sydo Le rôle des émotions dans l'apprentissage En présentiel, on sait susciter des émotions positives auprès des apprenants pour les mettre dans de bonnes conditions d’apprentissage. Mais comment faire à distance ? Je vous propose de jouer un peu avec vos émotions et de réfléchir ensemble aux différentes manières de provoquer des émotions positives chez les formés, à distance comme en présentiel ! Durée : 01h00



Thierry PICQ Directeur académique à em Lyon Business School Thierry PICQ est professeur en Management et Ressources Humaines à emlyon business school et occupe depuis 2014 la fonction de Directeur académique, en charge des programmes, de la faculté et de la recherche. Il a été précédemment Doyen associé à l’innovation pédagogique. Docteur en Gestion et Habilité à Diriger des Recherches, ses thèmes d'intervention et de recherche concernent l’innovation managériale, l’intelligence collective et le management des équipes projet multidisciplinaires dans des contextes extrêmes, de haute performance, incertains et risqués.

Clarence Thiery Dirigeante à Sydo J’ai toujours été très critique envers mes professeurs qui oubliaient qu’enseigner voulait aussi dire « savoir donner envie d’apprendre ». Quand un élève ne comprend pas ou n’écoute pas : est-ce forcément parce qu’il est fainéant ou bête ? Je suis convaincue que c’est principalement parce qu’on ne donne pas aux enseignants les moyens et les outils pour donner envie d’apprendre à leurs élèves, les intéresser, susciter l’émotion ou le débat. Notre façon d’apprendre évolue, notre manière d’enseigner et de transmettre doit s’adapter.

Benoit Praly CTO & Cofondateur à Domoscio Benoit est ingénieur en Mathématiques et en Informatique, et il enseigne aujourd’hui dans un cursus de Master à l’Université Paris Descartes. Il crée la société Domoscio en 2013, une start-up qui combine les sciences cognitives, le Big Data et l’Intelligence Artificielle pour proposer de vraies solutions d’adaptive et de personalized learning. En charge de la roadmap produit, il est le chef d’orchestre des technologies employées et développées par Domoscio.

Tiphaine Duchet Customer Solutions Director à Teach On Mars Tiphaine a rejoint l’équipage de Teach on Mars après 13 années passées dans le conseil en stratégie de formation multi-modale. Tour à tour formatrice, ingénieur pédagogique, responsable d’un pôle e-learning, consultante et accompagnatrice de grands projets, Directrice d’un pôle digital… elle partage aujourd’hui avec plaisir et expertise, sa riche expérience du Digital Learning.

Loïc Michel Co-fondateur / Président à 365Talents Loïc MICHEL est président et co-fondateur de 365Talents. Il a créé 365Talents avec ses 2 associés après un parcours dans le conseil, où les enjeux d'un management agile des compétences sont stratégiques. Aujourd'hui, la plateforme 365Talents permet à ses clients EY, Allianz, Caisse D'Epargne ou encore EDF de révéler chaque jours les talents de leurs collaborateurs notamment grâce aux dernières technologies de traitement de données qu'elle embarque (Analyse sémantique, Machine Learning et Matching).