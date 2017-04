III congreso Mundial de Educación Superior a Distancia 17 a 19 Mayo. Bogotá. @UniversidadUNAD

1. Tendencias y prospectivas de la Educación Superior a Distancia: Los modelos universitarios de la sociedad global.





La educación a distancia aparece en el siglo pasado y coexiste con la educación superior tradicional. A ojos de algunos, se perfila como la educación del futuro; sin embargo, surgen a la par resistencias que cuestionan su calidad y eficacia. El desarrollo tecnológico, la incorporación de las TIC han permitido la evolución, de la que sin duda, en el siglo XXI, se constituye en el dispositivo de cualquier Estado para llevar educación de calidad a todos los rincones del país y a todo tipo de poblaciones. En este contexto, la universidad a distancia se convierte en una estrategia que contribuye a la democratización de la educación, y a la inclusión social de comunidades tradicionalmente marginadas del desarrollo económico y social.



La Universidad, como institución, resignifica su misión y prácticas a la luz de las demandas de la sociedad en que está inserta. De la universidad a distancia que utilizaba medios impresos en papel, casetes, videos y la radio como soporte de los procesos educativos, se ha pasado a los ambientes virtuales de aprendizaje soportados en las TIC, tendencia que, en el marco de la sociedad global, digital, del conocimiento, se materializan en medios y mediaciones soportadas en tecnologías digitales y telemáticas. En este camino, la universidad a distancia que reproducía las prácticas de la educación tradicional, pasa a la universidad que piensa y actúa con criterios surgidos de sus propias experiencias, que se convierten en constante referente de innovación.



En este orden de ideas valdría la pena preguntarse: ¿Cuál debería ser la respuesta de la Educación Superior, frente a los retos de la sociedad global? ¿Está la Educación Superior a Distancia preparada para afrontar los desafíos históricos que emergen de los cambios sociales y las transformaciones de la sociedad del conocimiento? ¿Es consciente la Educación Superior a Distancia de su potencial para garantizar dos retos educativos básicos: calidad y cobertura?

2. Conocimiento e Innovación en las Sociedades del Aprendizaje





La sociedad actual busca formar ciudadanos que generen alternativas para la solución de problemas globales desde una perspectiva de acción local (lo glocal), como bien lo expresa Lévy (2007), “acudiendo a la producción de conocimiento y los modos de pensar y actuar, con el fin de responder a satisfacer necesidades asociadas al bienestar común, la reducción de la pobreza, el desarrollo humano, la inclusión, la paz, el cierre de la brecha económica y digital”. Es así como las sociedades del aprendizaje que surgen alrededor de estas pretensiones, propenden por fomentar la apropiación social del conocimiento, con el fin de innovar dichas soluciones más allá de las fronteras confinadas a los escenarios tradicionales que excluyen y subyacen.



Las sociedades del aprendizaje valoran el conocimiento desde una perspectiva creativa, innovadora, crítica y transformadora, y desde éstas facetas el reconocimiento de la importancia del aprender como modos con los que las culturas generan escenarios –entre ellos los educativos– que propician el desarrollo de estrategias y metodologías que permiten evolucionar y trascender de las tendencias tradicionales presentes en los currículos, a aquellas que realmente requieren nuestras comunidades.



En éste sentido la UNESCO (2005), define la sociedad del aprendizaje como: “se refiere a un nuevo tipo de sociedad en la que la adquisición de los conocimientos no está confinada en las instituciones educativas (en el espacio), ni se limita a la formación inicial (en el tiempo). En un mundo cada vez más complejo en el que todo individuo puede verse obligado a ejercer varias profesiones en el transcurso de su existencia, es indispensable seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida” (Citando a Hutchins (1968) & Husén (1974)).



Tendencias como los modelos de aprendizaje de tipo abierto, masivo, flexible, ubicuo, rizomático entre otras estrategias de formación, son una fiel evidencia que vivimos en un mundo cambiante y glocalizado que responde a la evolución de las sociedades de la información a las del conocimiento y de éstas a las del aprendizaje, “las cuales tienen que afrontar forzosamente en el siglo XXI un desafío de envergadura: armonizar la cultura de la innovación con una visión a largo plazo” (Chambers, 2010).



Lo anterior consiente el trazado de inquietudes a modo de preguntas, como son: ¿Cuáles son los retos, tendencias y perspectivas de las actuales sociedades del aprendizaje en la construcción de conocimiento y la innovación en la educación virtual y a distancia para el siglo XXI?, ¿Qué propuestas de innovación e investigación están dinamizando la producción de conocimiento en la actual sociedad del aprendizaje?, ¿Qué estrategias, metodologías y nuevas didácticas emergen en las actuales sociedades del aprendizaje, y cuál es su impacto en los procesos de innovación en la educación a distancia y virtual?





te: [ UNAD]

Dr. Jaime Alberto Leal AfanadorTendencias y prospectivas de la Educación Superior a Distancia: Los modelos universitarios de la sociedad globalUniversidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)Rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Doctor en Tecnología Instruccional y Educación a Distancia –Nova Southeastern University. Doctor Honoris Causa en Educación de la Universidad Católica de Los Ángeles de Chimbote, Peru; Doctor Honoris Causa en Educación de la Organización de las Américas para la Excelencia Educativa, ODAEE; Magíster en Docencia Universitaria de la Universidad de La Salle; Especialista en Planificación Educativa de la Universidad de Rennes, Francia.Con más de tres décadas de trayectoria en el sector educativo, son reconocidos sus importantes aportes a la Educación Superior Colombiana como consultor, asesor y estratega en las áreas del Desarrollo Empresarial y Tecnológico, Operaciones Industriales, Planificación Educativa, Prospectiva, Calidad, desarrollo organizacional, acreditación, Autoevaluación, redireccionamiento curricular y diseño de materiales de autoaprendizaje.Dr. Lorenzo García Aretio.Tendencias y prospectivas de la Educación Superior a Distancia: Los modelos universitarios de la sociedad globalUniversidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) – EspañaCatedrático de Teoría de la Educación y Educación a distancia. Ha sido Decano de la Facultad de Educación y Director del Instituto Universitario de Educación a Distancia de la UNED, Madrid. Desde febrero de 2000 es Titular de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia.Doctor Honoris Causa por varias universidades. Ha publicado más de 40 libros relacionados con los formatos educativos no presenciales y más de un centenar de artículos científicos sobre el tema. Ha sido Director de la revista científica Educación XXI y lo es en la actualidad de la RIED Revista Iberoamericana de Educación a Distancia.Miembro de destacados comités científicos de revistas y congresos internacionales y galardonado con numerosos reconocimientos por sus trabajos relacionados con la educación a distancia y virtual.Dr. Claudio Rama Vitale.Tendencias y prospectivas de la Educación Superior a Distancia: Los modelos universitarios de la sociedad global.Universidad de la Empresa – UruguayConsejero de la Red de Universidades ILUMNODirector del Observatorio de la Educación Virtual (Virtual Educa)Doctor en Educación; Doctor en Derecho. Su trabajo académico se centra en la educación superior y se soporta en un enfoque comparativo regional a nivel de América Latina y el Caribe, mediante un análisis interdisciplinario desde varios campos analíticos.El centro de sus investigaciones se enfoca en las interrelaciones entre los cambios sociales y las transformaciones en la educación en América Latina en las diversas áreas de la educación superior. Ha sido considerado como un universitólogo especializado en la dinámica y el funcionamiento de las universidades y de los sistemas universitarios de América Latina y el Caribe.Dr. Doug HamiltonTendencias y prospectivas de la Educación Superior a Distancia: Los modelos universitarios de la sociedad global.Royal Roads University – CanadáDirector del programa de Maestría en Liderazgo y Gestión Educativa (Internacional) y del Máster en Administración de Educación Superior y Programa de Liderazgo de la Royal Roads University.Es un apasionado defensor del aprendizaje permanente y el desarrollo académico. Sus intereses académicos incluyen la investigación en varios tipos de innovaciones del aprendizaje que acortan la brecha entre el estudio académico y el lugar de trabajo profesional. Está particularmente interesado en el papel que la tecnología, las formas colaborativas de participación y la investigación-acción pueden desempeñar para mejorar y apoyar el aprendizaje profesional.Hamilton fue el ganador del Premio Gerry Kelly de Enseñanza Destacada de 2014 en Royal Roads. También ha recibido recientemente premios de la Oficina Canadiense de Educación Internacional y el Consejo Internacional de Educación Abierta ya Distancia. Recibió su Ph.D. En Administración Educativa y Estudios de Liderazgo de la Universidad de Toronto.Dr. Julio Cabero Almenara.Conocimiento e Innovación en las Sociedades del Aprendizaje.Universidad de Sevilla – EspañaDirector del Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías y catedrático de Didáctica y organización escolar de la Universidad de Sevilla. Fundador de la Asociación para el desarrollo de la Tecnología Educativa y de las Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación (EDUTEC). Ha recibido el Premio de la Real Maestranza de Caballería. Ha impartido conferencias en varias universidades españolas y latinoamericanas. Es director de la revista "Pixel-Bit. Revista de medios y educación".Ha publicado en diferentes editoriales (Síntesis, Paidós, McGraw-Hill, Aljibe, MAD, Síntesis, Aljibe, Alianza, Oikos-Tau, Eduforma) más de 80 libros sobre la Tecnología Educativa, la red aplicada a la educación, la formación del profesorado en Tecnologías de la Información, la formación a través de Internet y la formación ocupacional.Dr. Guillermo Bautista PérezConocimiento e Innovación en las Sociedades del AprendizajeUniversitat Oberta de Catalunya (UOC) – EspañaDoctor en Pedagogía. Profesor de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Catalunya. Director y profesor del Master Interuniversitario de Formación del Profesorado. Investigador del eLearn Center de la Universitat Oberta de Catalunya. Miembro del grupo de investigación EMA-Entornos y Materiales de Aprendizaje y del grupo DidaktikDesign de la Stockolm University (Suecia). Profesor Asociado al Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la Universitat de Barcelona. Director de la colección editorial Dossiers Did@cTICs.Ha publicado diferentes textos sobre la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los procesos de Enseñanza y Aprendizaje en las diferentes etapas educativas, sobre formación de profesorado para propuestas de e-learning y sobre didáctica en entornos virtuales.Dr. Walter AllenTendencias y prospectivas de la Educación Superior a Distancia: Los modelos universitarios de la sociedad global.Universidad de California (UCLA) – EE.UU.Profesor de Educación Superior en la Escuela de Posgrado de la Universidad de California, Los Ángeles.Es también Profesor Distinguido de Educación y Sociología y Director de CHOICES, un estudio longitudinal de la cobertura y asistencia universitaria entre los afroamericanos y latinos en California.Los intereses del profesor Allen incluyen la educación superior, los patrones familiares y la desigualdad social. Ha sido un consultor para tribunales, comunidades, empresas y gobierno. Experto en Educación Inclusiva. Profesor distinguido en Estudios Afroamericanos, Educación y SociologíaDr. Michael James KeppellSwinburne University of Technology; Melbourne, Australia. Vicerrector de innovación y transformación del Aprendizaje.Swinburne University of Technology – AustraliaPhD en Diseño Instruccional y Magister en Educación. Dirige la Unidad de Transformaciones de Aprendizaje en la Universidad de Swinburne, que explora las tecnologías de aprendizaje, los recursos, la preparación del personal y el desarrollo de asociaciones y alianzas que aumentan y amplíen la cobertura en línea de la universidad.Es un reconocido experto en aprendizaje transformador y tiene una pasión por empoderar a los académicos para transformar la forma en que enseñan e influir positivamente en los estudiantes. Su enfoque principal es aumentar la calidad de la enseñanza en todos los modos de enseñanza (cara a cara, mezclado y en línea). Su investigación se centra en el diseño de aprendizaje, futuros digitales, espacios de aprendizaje, aprendizaje combinado, evaluación orientada al aprendizaje, aprendizaje auténtico, liderazgo y aprendizaje transformador utilizando la investigación basada en el diseño.Ha sido Director Ejecutivo del Instituto Australiano de Futuro Digital y Jefe del Centro para el Aprendizaje, la enseñanza y la tecnología en el Instituto de educación de Hong Kong.Dr. Patrícia Margarida Farias CoelhoConocimiento e Innovación en las Sociedades del Aprendizaje.Universidade de Santo Amaro (UNISA) – BrasilCentro Universitário Internacional (UNINTER) - BrasilCoordinadora de Relaciones internacionales en la Universidad de Santo Amaro. Experta en Comunicación y Medios digitales y Semiótica.Licenciada en Letras y Especialista en la enseñanza del idioma portugués de la Facultad de Educación Superior de Ciencias y Letras de Braganca Paulista. Es Maestra en Artes de la Universidad Presbiteriana Mackenzie y Doctora en Comunicación y Semiótica de la Universidad Católica de San Pablo. Post-doctora en Tecnologías de Inteligencia y Diseño digital en la PUC-SPEs actualmente catedrática en la Maestría interdisciplinaria en Ciencias Humanas de la UNISA (Universidad de Santo Amaro) y coordinador de Relaciones Internacionales en la misma institución. Profesora colaboradora en la Maestría de Educación y Nuevas tecnologías en UNINTER. Tiene experiencia en el área de Comunicación, Medios Digitales y Lingüística, con énfasis en Semiótica.Dr. Luis Joyanes AguilarConocimiento e Innovación en las Sociedades del Aprendizaje.Universidad Pontificia de Salamanca – EspañaPresidente de la Fundación I+D de Software Libre (Fidesol). Doctor Ingeniero en Infromática. Doctor en Sociología. Catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Facultad de Informática de la Universidad Pontificia de Salamanca campus Madrid. Ha sido Decano de la Facultad de Informática y Director del Departamento de Postgrado (Master y Doctorado) en Ingeniería Informática; Director de los programas de Doctorado en Ingeniería Informática de “Sociedad de la Información y el Conocimiento”, “Ingeniería de Software” y “Sistemas de Información Geográfica” y Director del Master en Ingeniería de Software y Master en Sistemas de Información Geográfica (GIS) de su Universidad.Es Profesor de doctorado en las Facultades de Informática y de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca y de la Facultad de Documentación y Humanidades de la Universidad Carlos III de Madrid, en materias relativas a Gestión del Conocimiento, Inteligencia de Negocios, Sociedad de la Información y el Conocimiento e Ingeniería Web.Ha publicado más de 40 libros y 80 artículos de Tecnologías de la Información. Sus últimos libros publicados son: Big Data, Computación en la nube, Sistemas de Información, e Industria 4.0. La cuarta revolución industrial. Ha impartido conferencias, seminarios y cursos en numerosas universidades españolas y extranjeras.Dr. Juan Tito Meléndez AliceaTendencias y prospectivas de la Educación Superior a Distancia: Los modelos universitarios de la sociedad global.Universidad de Puerto Rico – Puerto RicoCoordinador del Sistema de Educación a Distancia en la Universidad de Puerto Rico. Ganador del premio Universia al mejor MOOC de América Latina en el 2014. Analista de teorías y prácticas de la educación a distancia.Doctor en Educación y Post-doctor de la Universidad de Cambridge. Ofrece cursos de educación, tecnología y educación a distancia. Además, se desempeña como asesor sobre temas relacionados a la Educación a Distancia, es miembro activo de la Sociedad Puertorriqueña de Evaluadores y editor general de la Revista Tecné de la Universidad de Puerto Rico.Ha participado como conferencista sobre educación a distancia, en Argentina, Aruba, Barbados, Brasil, Colombia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, Indonesia, Inglaterra, México, Panamá, Perú y Tailandia.Dr. Yuval ShafririConocimiento e Innovación en las Sociedades del AprendizajeIsraelLicenciado en tecnología y sistemas de aprendizaje, Magister en aprendizaje y tecnología.Consultor, profesor e investigador en Tecnologías del aprendizaje. Experto en investigación, desarrollo y proyectos de patrimonio cultural y digital. Consultor especial para proyectos de Innovación en Aprendizaje y Tecnología. Ha sido Gerente del sistema de aprendizaje en línea de la Universidad de Kinneret. (leer más...) Fuen