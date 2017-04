Don Tapscott: How the #blockchain is changing money and business @dtapscott @TEDx

.





Hoy traemos a este espacio esta charla de TEDX titulada "How the #blockchain is changing money and business "¿Cuál es el blockchain? Si usted no sabe, que debe; si lo hace, lo más probable es que aún necesita algunas aclaraciones sobre cómo funciona realmente. Don Tapscott está aquí para ayudar, desmitificando esto, la tecnología de construcción de confianza para cambiar el mundo que, según él, representa nada menos que la segunda generación de Internet y tiene el potencial de transformar el dinero, los negocios, el gobierno y la sociedad (leer más...) Fuente: [ tedX]