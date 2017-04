Digital Science Report. The State of Open Data (II). Informe @figshare

Como continuación al post de esta mañana miércoles, 5 de abril de 2017 titulado The State of Open Data Report - Infographic by @figshare en el que traíamos una infografía sobre el report, aquí traemos ahora el propio informe de 52 páginas de Digital Science.

A selection of analyses and articles about open data, curated by Figshare Foreword by Professor Sir Nigel Shadbolt. OCTOBER 2016Fuente: [ slideshare vía Figshare Digital Science ]