Por último, también os dejamos la nota de prensa y el resumen ejecutivo, para aquellos que no querais ojear o leer el informe completo de 150 pp.:





Hoy traemos a este espacio (como ya hicimos el año pasado el 13 de septiembre de 2016 en Universitic 2015. Informe Análisis de las TIC en la Universidad Española. CRUE ) el informe UNIVERSITIC 2016 "Análisis de las TIC en las Universidades Españolas " que el pasado 16 de marzo se presentó en la sede de Crue Universidades Españolas en Madrid una nueva edición del informe UniversiTIC, correspondiente al año 2016, y elaborada por la c omisión sectorial TIC de Crue Universidades Españolas. Este informe ofrece la más completa radiografía acerca del estado de las TIC en el sistema universitario español.La presentación de la 11ª edición de UniversiTIC corrió a cargo del presidente de Crue Universidades Españolas, Segundo Píriz; del presidente de la comisión sectorial Crue-TIC, Juan Gómez Ortega, y del secretario general de Universidades, Jorge Sáinz.El presidente de Crue Universidades Españolas, Segundo Píriz, subrayó la alta participación de universidades públicas y privadas en el informe, y señaló que "si bien el presupuesto que dedican las universidades a las TIC no llega al 5% recomendado por la OCDE, y se han experimentado unos cambios tecnológicos y normativos que han impactado al sector, no se ha producido una merma en los servicios TIC que ofertan las universidades. Al contrario, estas dificultades han servido para incentivar el trabajo colaborativo que realizan en este ámbito las universidades entre sí y con proveedores y administraciones públicas".Fuente: [ slideshare vía CRUE ]