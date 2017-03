The 100 Websites That Rule the Internet. Infographic @vodien

Hoy traemos a este espacio esta infografía de Vodien, titulada "The 100 Websites That Rule the Internet.", que nos presentan así:Estos son los 100 mejores sitios web, clasificados por tráfico, en los Estados Unidos, según datos de Alexa. Los hemos codificado en color para que puedas ver de un vistazo cuántos de los 100 mejores sitios son sobre banca, streaming (videos, música, etc.) y mucho más!Hemos agrupado los sitios web en categorías basadas en cuál es la razón más probable de que su tráfico sea tan alto. Por ejemplo, Indeed.com es un sitio web orientado a los negocios, pero es más a menudo utilizado como un motor de búsqueda para listados de trabajo. Yelp podría ser llamado un negocio o sitio de medios sociales, pero lo hemos categorizado como una base de datos informativo porque creemos que la mayoría de los visitantes probablemente lo utilizan como tal: una base de datos de revisiones.El tamaño de cada círculo indica cuán alto está en el top 100 de un sitio web. Los círculos más grandes están dentro de los 10 primeros, los siguientes están dentro del top 20, y así sucesivamente.También puede ver qué sitios web están conectados como empresas. Por ejemplo, Alphabet Inc. posee Google, YouTube y algunos otros sitios. Estos sitios web se agrupan y se incluyen en una burbuja más grande etiquetada con la organización que caen.Todos estos sitios web no comenzaron como los gigantes que son hoy en día. Comience su propio sitio web y construir su marca con nuestros servicios de alojamiento web de hoy. Tal vez su sitio será el siguiente en esta lista! (leer más...) Fuente: [vodien]