RED Revista de Educación a Distancia. Año XVI. Número 53. 31 Marzo 2017

1.

Governance decentralisation in education: Finnish innovation in education

Jari Lavonen





Abstract

This paper introduces a Finnish education innovation known as decentralisation in education. The innovation is described based on education policy documents, research papers and two short interviews with national and municipality experts in curriculum design. In a decentralised education system local providers of education (municipalities) and teachers play important roles in the preparation of local curriculum and learning environments, including the use of digital learning tools and environments. Education providers localise the national aims and content and describe how education is organised. Classroom-based assessment is another characteristic of decentralisation. Three pre-conditions are required for a decentralised education system to be effective: 1) common, national level, long-term strategic aims and must be established and local level plans, such as curriculum and an equity plan, must be developed and the implemented, 2) quality work, student assessment, continuous improvement of learning environments and practices implemented at the local level and 3) professional teachers must collaborate and engage in broad planning and assess their teaching abilities and their students’ learning outcomes.

Resumen

Este documento nos introduce a la innovación educativa finlandesa conocida como “descentralización educativa”. Esta innovación en primer lugar se describe sobre la base de documentos de política educativa, documentos de investigación y dos breves entrevistas con expertos nacionales y municipales en el diseño curricular.

En un sistema educativo descentralizado, los proveedores locales de educación (los municipios) y los maestros desempeñan un papel importante en la preparación de planes de estudio y entornos de aprendizaje locales, incluido el uso de herramientas y entornos de aprendizaje digital. Los proveedores de educación localizan los objetivos y contenidos nacionales y describen cómo se organiza la educación. La evaluación basada en el aula es otra característica de la descentralización. Para que un sistema de educación descentralizada sea eficaz, se requieren tres condiciones previas: 1) que haya a nivel nacional, a nivel nacional, objetivos estratégicos a largo plazo y establezcan planes a nivel local, tales como un plan de estudios y un plan de equidad; 2) Que existan un trabajo de calidad, un Sistema de evaluación de los estudiantes, un sistema de mejora continua de los entornos de aprendizaje y que las prácticas sean implementadas a nivel local y 3) los profesores profesionales deben colaborar y participar en una planificación amplia que evalúe sus habilidades de enseñanza y los resultados de aprendizaje de sus estudiantes.





2.

La actividad de los participantes como fuente de información para promover la colaboración. Una analítica del aprendizaje basada en el modelo de Influencia Educativa Distribuida

César Coll, Anna Engel y Shamaly Niño





Resumen

Este trabajo presenta la versión inicial de una analítica del aprendizaje inspirada en el modelo de influencia educativa distribuida (IED). La idea central del modelo de IED es que en las situaciones de trabajo y aprendizaje colaborativo todos los participantes son fuentes potenciales de ayuda para los otros participantes. Sobre esta base, se ha llevado a cabo una investigación con un triple objetivo: analizar el impacto de la información proporcionada a los participantes sobre el proceso colaborativo y su evolución, indagar si la información proporcionada tiene un efecto diferencial en función de su naturaleza y contrastar la utilidad de la analítica desarrollada para analizar los procesos de colaboración en línea. Para ello, se han seguido cuatro grupos de estudiantes que participan en una serie de foros en línea en el marco de una asignatura de máster. Los resultados indican que en general la información proporcionada a los participantes sobre su actividad tiene un impacto en el proceso colaborativo. No ha sido posible, en cambio, demostrar que la naturaleza de la información proporcionada tenga un impacto diferencial sobre el proceso de colaboración. Los resultados también han puesto de manifiesto algunas limitaciones de los indicadores en que se concreta la analítica desarrollada.

Abstract

This article introduces the initial version of a learning analytic based in the model of distributed educational influence (DEI). The central idea of ​​the DEI model is that in collaborative learning situations all the participants are potential sources of support for other participants. On this basis, a research was carried out with a triple objective: i) to analyze if the information provided to the participants has an impact on their collaborative process, ii) to determine whether the provided information has a differential effect depending on the nature of its content and iii) to contrast the usefulness of the analytic developed to analyze the processes of online collaboration. For this purpose, four groups of master's degree students participating in a series of online forums were studied. In general, the results indicate that the information provided to the participants about their activity has an impact on their collaborative processes. However, it has not been possible to demonstrate any differential impact on their collaboration processes depending on the nature of the provided information. The results also point out some limitations on the indicators of the learning analytic proposed.





3.

Las macro-políticas educativas y el Proyecto de Educación Digital (PED) para la integración de las tecnologías desde la visión del profesorado.

María José Sosa Díaz y Jesús Valverde Berrocoso





Resumen:

En los últimos años, se ha alcanzado una dotación importante de recursos tecnológicos en los centros educativos. Sin embargo, no ha conllevado un cambio en las prácticas educativas ni, por tanto, en la innovación educativa. El presente trabajo pretende explorar y analizar el modelo político, tanto a nivel macro como micro, que están influyendo de manera determinante en los procesos de innovación y de la integración de las TIC.

Para ello se ha desarrollado una investigación de corte cualitativa y longitudinal a través del análisis de estudios de casos múltiples en tres momentos diferentes. Como instrumentos de recogida de información se optó por utilizar estrategias de observación y entrevistas abiertas y para el análisis de los datos obtenidos el método de comparación constante de la Teoría Fundamentada (GroundedTheory).

Los resultados indican que la integración de las TIC implica mucho más que un decreto. Se necesita que las macro-políticas educativas partan de las necesidades reales de los docentes; sean coordinadas con los centros educativos, y respondan a objetivos pedagógicos compartidos por toda la comunidad educativa. Además, la implantación de macro-políticas deben ir acompañadas de la creación e implementación de un “Proyecto de Educación Digital” (PED) en los centros, pues es un factor decisivo para una adecuada integración de las tecnologías.

Abstract

In the last years, a significant endowment of technological resources in the educational centers has been reached. However, it has not led to a change in educational practices or, therefore, in educational innovation. This paper attempts to explore and analyze the political model, both at a macro and micro level, which are influencing in a decisive way the processes of innovation and the integration of ICT.

To this end, qualitative and longitudinal research has been developed through the analysis of multiple case studies in three different moments. As information gathering instruments, we have used the strategies of observation and open interviews and for the data analysis the method of constant comparison of the Grounded Theory.

The results indicate that the integration of ICT implies much more than a decree. Macro-educational policies need to be part of the real teachers need; be coordinated with the educational centers, and respond to educational objectives shared by the entire educational community. In addition, the implementation of macro policies must be accompanied by the creation and implementation of a "Digital Education Project" (DEP) in the centers, as it is a decisive factor for a good integration of technologies.

4.

Evaluación por y desde los usuarios: objetos de aprendizaje con Realidad aumentada

Julio Cabero-Almenara, Carmen Llorente-Cejudo y Juan Jesús Gutiérrez-Castillo





Resumen

Bajo el objetivo de conocer las valoraciones que los estudiantes, que habían utilizado objetos de aprendizaje en realidad aumentada, realizaban de los mismos, se diseñó un estudio “expost-facto” en el que participaron 429 estudiantes, los cuales cursaban las asignaturas de “Tecnología Educativa” y “TIC aplicadas a la educación” del Grado de Educación Infantil y Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la Universidad de Sevilla.

Para conocer las valoraciones de los sujetos, se diseñó un cuestionario “ad hoc” con construcción tipo Likert que perseguía recoger información sobre tres dimensiones: aspectos técnicos y estéticos del objeto producido en RA, facilidad de utilización, y guía elaborada para facilitar la comprensión del funcionamiento del objeto por los estudiantes.

Las valoraciones positivas realizadas por parte de los estudiantes, entre otras, nos permiten señalar que estos recursos pueden ser válidos para su incorporación en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Abstract

With the objective of knowing the assessments that the students, who had used learning objects in augmented reality, made of them, an "ex-post-facto" study was designed in which 429 students participated in the subjects of "Educational Technology" and "ICT applied to Education" attended the Primary and Childhood Education of the Faculty of Education Sciences of the University of Seville.

In order to know the assessments of the subjects, an "ad hoc" questionnaire was designed with a Likert type construction that sought to gather information on three dimensions: technical and aesthetic aspects of the object produced in RA, ease of use, and a guide developed to facilitate the understanding of the Performance of the object by students.

The positive evaluations made by the students, among others, allow us to point out that these resources can be valid for their incorporation into the teaching-learning processes.





5.

The intellectual property of content published in virtual campuses: what legal and technological aspects should be considered?

La propiedad intelectual del contenido publicado en los campus virtuales: ¿Qué aspectos legales y tecnológicos se deben tener en cuenta?

Carina Soledad González-González, Luis Fajardo López y Dulce María Cairós Barreto





Abstract

Nowadays, all universities has learning management systems (LMS) to support their academic offer, for traditional, distance, or blended learning modalities. These LMS platforms are known as Virtual Campuses, and they have been transforming progresivelly in institutional repositories of educational digital content. Content accommodated in the virtual campuses is, mainly, educational resources produced by teachers from the university and for students of the same university, and, the access is restricted to the own university community. Besides, universities are obliged to have open digital content repositories and to broadcast their academic production supported by public fundings. However, the autor rignts’ entities claim to universities the payment of copyrights, adducing that there is an infraction for teaching use in the virtual campuses. But, the millions of educational resourses published by teachers and students in the virtual campuses, and continuasly updating, make implosible the control by any institutional service. So,the copyrights entities ask fot the payment of a fee, not for the actually protected resources, but just according the size of the institution. For this reason, in this work we present an analysis of legal framework on autor rights and intelectual property of digital contents at universities, in particular, into the Spanish context. Moreover, we present different technological solutions which allows to promote the open access in universities. In particular, we present the case of University of La Laguna, the different solutions that we have carried out from 2015, including the development of a technological tool for Moodle that allow the identification by teachers of the rights about content published into the virtual campus.





Resumen

Actualmente, todas las universidades tienen plataformas de teleformación (LMS) para apoyar su docencia presencial o brindar titulaciones a distancia o semipresenciales. Estas plataformas se conocen como Campus Virtuales. Los Campus Virtuales de las instituciones educativas se han ido convirtiendo paulatinamente en repositorios institucionales de contenido educativo. El contenido que alojan dichos campus virtuales es principalmente material de apoyo docente producido por el propio profesorado universitario para el alumnado de la misma institución, y el acceso está restringido a la comunidad universitaria. Asimismo, las universidades están legalmente obligadas a tener repositorios de contenidos digitales en abierto y a difundir en abierto su producción académica financiada con fondos públicos. Sin embargo, las entidades de derechos de autor reclaman a las universidades el pago de dichos derechos, alegando que existe infracción en la publicación de contenidos digitales para uso docente en los campus virtuales. Al existir millones de recursos educativos publicados por el profesorado y por el alumnado en las aulas virtuales, actualizándose permanentemente, se hace materialmente imposible su revisión y control por parte de los servicios universitarios responsables, y por ello, las entidades de gestión piden el pago de una “cuota”, no de los materiales publicados que están realmente protegidos con copyright. Por ello, en este trabajo presentamos un análisis del marco legal de los derechos de autor y la propiedad intelectual de los contenidos digitales de las universidades, especialmente para el contexto español, así como distintas soluciones tecnológicas que permiten promover el acceso abierto a los contenidos. En particular, se presenta el caso de la Universidad de La Laguna, y las acciones que se han llevado a cabo en este sentido, incluyendo un desarrollo tecnológico para Moodle que permite identificar el contenido publicado por el profesorado en las aulas virtuales y los derechos sobre los mismos.





6.

Una aproximación del efecto en el aprendizaje de una lengua extranjera debida a la obtención de datos a través de exámenes en línea de idiomas

Teresa Magal-Royo y Jesús García Laborda





Resumen

La Inteligencia Artificial orientada a la educación (AIEd) permite adecuar y/o adaptar los itinerarios del aprendizaje de un usuario mediante procesos inductivos basados en la extracción de datos obtenidos de las evidencias formativas que genera a lo largo de su vida escolar. El Big data, o datos masivos es el almacenamiento de grandes cantidades de datos que pueden ser analizados por diversos procedimientos y que permite encontrar patrones repetitivos o formulas predictivas que pueden generar un aprendizaje sobre nosotros mismos y sobre todo en la red. En el caso de los datos masivos que se generan a través de los exámenes utilizados en el aprendizaje y certificación de conocimiento de idiomas como segunda lengua a nivel nacional encontramos que podría ser útil aplicar las metodologías de procesamiento del Big Data para conocer mejor si la información generada a través de los test pueden mejorar o crear nuevas estrategias de aprendizaje o establecer criterios formales en el diseño de las pruebas, teorías de adquisición de se segunda lengua o incluso políticas educativas. La novedad de artículo se centra en establecer directrices viables para aplicar los conceptos más genéricos del Big Data en el contexto específico de los test de evaluación de idiomas como segunda lengua y donde existe a priori una gran cantidad de información a procesar a nivel educativo. El artículo muestra algunas directrices que podrían aplicarse en los mecanismos aplicados en la extracción de datos educativos del aprendizaje de idiomas a gran escala en el entorno específico de los test de evaluación de idiomas como lengua extranjera.

Abstract

Artificial intelligence oriented to education (AIEd) allows the adequacy and / or adaption to the user’s learning itineraries through inductive processes based on the extraction of data obtained from the formative evidences that it generates throughout its school life. Big data, or massive data, is the storage of large amounts of data that can be analyzed by various procedures and allows us to find repetitive patterns or predictive formulas that can generate learning about ourselves and especially the network. In the case of the massive data that are generated through the use of tests in the learning and certification of knowledge of languages ​​as a foreign language at the national level, we find that it might be useful to apply Big Data's processing methodologies in order to know better if the information Generated through the tests can improve or create new learning strategies or establish formal criteria in the design of the tests, theories of second language acquisition, or even educational policies. The novelty of the article focuses on establishing viable guidelines to apply the more generic concepts of Big Data in the specific context of the tests of language evaluation as a second language and where there is a priori a large amount of information to be processed at the educational level. The article shows some guidelines that could be applied in the mechanisms used in the extraction of educational data from large-scale language learning in the specific environment of language assessment tests as a foreign language.





7.

Un modelo conceptual para la realización del Trabajo Fin de Grado apoyado en el uso de las TICs

Úrsula Faura-Martínez, Pedro Juan Martín-Castejón y Matilde Lafuente-Lechuga





Resumen

En el actual escenario del ámbito universitario las herramientas de la tecnología y la comunicación (TIC) están siendo empleadas para favorecer nuevos enfoques metodológicos con un matiz claramente colaborativo proporcionando una importante proyección en los procesos de innovación educativa. Este trabajo describe una experiencia desarrollada en el ámbito universitario, cuyo objetivo es crear un modelo conceptual que refleje la influencia del trabajo colaborativo generado a través de las tutorías grupales y el uso de las TICs en el rendimiento académico en la elaboración del Trabajo Fin de Grado (TFG). Participaron estudiantes de los Grados en Administración y Dirección de Empresas y Marketing de la Universidad de Murcia durante tres cursos académicos. El 100% de los estudiantes que siguieron esta metodología superaron con éxito la evaluación del TFG. El 40% obtuvo una nota superior a 9, el 23,3% entre 8 y 9 y un 20% superó la evaluación con matrícula de honor. Se concluye que esta forma de desarrollar el proyecto basada en las tutorías grupales, el trabajo colaborativo y el uso de TIC favorece la elaboración del TFG, obteniendo unos resultados excelentes, produciéndose menos diferencias en las notas obtenidas y no hallándose ninguna influencia del sexo en dichos resultados.

Abstract

In the current scenario of the university environment the tools of technology and communication (ICT) are being used to favor new methodological approaches with a clearly collaborative material providing an important projection in the processes of educational innovation. The present work describes an experience developed in the university level, which aims to create a conceptual model that can reflect the influence of collaborative work generated through group tutorials and the use of ICT in academic performance in the elaboration of the Final Year Project Work (for short, TFG). Graduates participated from Business Administration and Marketing of the University of Murcia during three academic courses. 100% of the students who followed this methodology successfully passed the evaluation of the TFG. 40% scored higher than 9, 23.3% between 8 and 9, and 20% passed the assessment with honors. It is possible to conclude that this way of developing the project based on group tutorials, collaborative work and the use of ICT favors the elaboration of the TFG, obtaining excellent results, producing less differences in the grades obtained between the students and not finding any influence sex in the results.





8.

LinkedIn as a Tool for Higher Education Programme Evaluation

LinkedIn como herramienta para la evaluación de programas en la Educación Superior

Icy Fresno Anabo y Iciar Elexpuru Albizuri





Abstract

The aim of this research was to conduct a preliminary evaluation of the outcomes of the European Masters in Lifelong Learning: Policy and Management (MALLL) on mobility, employability, and interculturality using Linkedln data in conjunction with document reviews and a small sample of staff interviews. MALLL is an internationally-oriented higher education programme within the Erasmus Mundus scheme launched in 2006. Subjects were MALLL graduates between 2008 to 2014 and data were gathered from Work Experience and Education sections of 75 individual LinkedIn profiles as well as organic responses on the group’s LinkedIn forum.

The results show that the MALLL programme facilitated the graduates’ academic and professional mobility in varying degrees. The sample’s career profiles show that their roles are in line with MALLL’s intended outcomes related to employability. Meanwhile, positive outcomes were perceived by the graduates pertaining to their interculturality.

LinkedIn proved to be a potent instrument in evaluating the outcomes of a higher education programme. With a careful consideration of its benefits and risks and by drawing a strategy to harness its potential, programme evaluators can find at their disposal a rich and practical way of assessment in conjunction with more traditional data collection methods.

Resumen

El objetivo de esta investigación fué realizar una evaluación preliminar de los resultados del European Masters in Lifelong Learning: Policy and Management (MaLLL) utilizando datos procedentes de Linkedln, junto con revisiones de documentos y entrevistas a responsables del máster. Los participantes son graduados de las promociones 2008-2014 y los datos se obtuvieron de las secciones experiencia laboral y educación en 75 perfiles, junto con testimonios extraídos del foro del grupo en LinkedIn.

Los resultados muestran que el programa MaLLL facilitó la movilidad académica y profesional de los egresados. Los perfiles profesionales manifiestan que sus roles están alineados con los objetivos del máster en términos de empleabilidad. Asimismo, los graduados percibieron resultados positivos relacionados con la interculturalidad.

LinkedIn ha mostrado ser un potente instrumento para evaluar los resultados de un programa de Educación Superior. Tras una rigurosa consideración de sus beneficios y riesgos y asegurando un protocolo que garantice sus potencialidades, los evaluadores de programas pueden disponer de una rica y valiosa información, en combinación con la obtenida por métodos más tradicionales de recogida de datos.





9.

Designing prototype model to support language development of autistic learners in early childhood

Diseño de modelo prototípico para apoyar el desarrollo del lenguaje de los estudiantes autistas en la primera infancia

Dilek Karahoca, Adem Karahoca, Nesrin Özdemir and Banu Karaosmanoğlu





Abstract

Children with autism generally show difficulty in both communication and in language learning. In this study, interactive interfaces designed to help children with autism to meet them with digital education. Interfaces are utilizable and colorful, makes a huge contribution on educational applications from the early childhood period on. Linguistic explanation feature was integrated to the interfaces on mobile platform by help of a tale to allow children to learn objects and their functions. It will play an active role with the development of language for early childhood period learners. In the audible streaming of the tale, by foregrounding the objective presentation, the equivalent of the object images were matched with the voices. By using the voice and object matching which is known as the natural method in language teaching, the actualization of the expected behavior is supported by providing individual freedom of iteration. The availability of the platform is tested with expertized user group and the level of platform usability was detected with system usability scale (SUS). It shows that usability and practicality of the prototype model has good effectiveness, efficiency and satisfaction base on expert evaluation.





Resumen

Los niños con autismo generalmente muestran dificultad tanto en la comunicación como en el aprendizaje de idiomas. En este estudio, las interfaces interactivas diseñadas para ayudar a los niños con autismo a satisfacerlos con la educación digital. Interfaces son utilizables y coloridos, hace una enorme contribución en las aplicaciones educativas desde el período de la primera infancia en. Función de explicación lingüística se integró a las interfaces en la plataforma móvil con la ayuda de un cuento para permitir a los niños a aprender objetos y sus funciones. Jugará un rol activo con el desarrollo del lenguaje para los estudiantes de la primera infancia. En la transmisión audible del cuento, al poner en primer plano la presentación objetiva, el equivalente de las imágenes del objeto se emparejaron con las voces. Mediante el uso de la correspondencia entre voz y objeto que se conoce como el método natural en la enseñanza de lenguas, la actualización del comportamiento esperado se apoya proporcionando libertad de iteración individual. La disponibilidad de la plataforma se prueba con un grupo avanzado de usuarios y el nivel de usabilidad de la plataforma se detectó con la escala de usabilidad del sistema (SUS). Muestra que la usabilidad y practicidad del modelo prototipo tiene una buena eficacia, eficiencia y satisfacción basada en la evaluación de expertos.





10.

Un modelo pedagógico virtual centrado en las E-actividades

Juan Silva





Resumen

El uso de los Learning Management Systems (LMS), ha sido incorporado crecientemente en la docencia para complementar la clase presencial o introducir modalidades de e-learning. Sin embargo, se observa un pobre uso de los LMS para innovar en las propuestas pedagógicas. Un pertinente y estudiado uso de las metodologías de aprendizaje en red, podría contribuir en el uso de los LMS para el diseño de entornos virtuales de aprendizaje (EVA) innovadores, que den vida a modelos pedagógicos que favorezcan el aprender haciendo, dando cabida a diferentes estilos de aprendizaje y generar en los estudiantes competencias asociados al aprendizaje autónomo, en red y colaborativo. Se requiere un cambio metodológico que permita transitar de un método centrado en el contenido y el profesor, a uno centrado en las e-actividades y el alumno. Este artículo presenta una propuesta de un modelo pedagógico online centrado en las e-actividades. Un espacio para la construcción de conocimiento, al interior de una comunidad de aprendizaje, basada en el diseño instruccional online, donde las actividades son el centro, articulando la colaboración, la tutoría, los recursos, contenidos y la plataforma. El modelo es flexible se adapta a diferentes contextos, temáticas y tipos de estudiantes.

Abstract

The use of Learning Management Systems ( LMS ) , have increasingly been incorporated in teaching to supplement class time or introduce e-learning modalities . However a poor use of LMS is noted for innovation in the educational proposals. A relevant and studied use of networked learning methodologies , could contribute to the use of LMS for designing virtual learning environments (EVA ) innovative , that give life to pedagogical models privileging virtual online learning by doing , allowing for different learning styles and build on students skills associated with independent learning, networking and collaborative. It requires a methodological change that allows to move from a content-centric and teacher-centered approach to one focused on e-activities and the learner. This article presents a proposal for a pedagogical model focused on online e-activities. A space for the construction of knowledge, within a learning into community, based on the online instructional design, where activities are central, coordinating collaboration, mentoring, resources, content and platform. The model is flexible and adapting in different contexts, themes and types of students.





11.

Integración de un curso MOOC y de un PLN-PLE en un curso presencial sobre fundamentos de la programación

Joel Ricardo Jiménez Cruz





Resumen

En este trabajo se describen las experiencias educativas en un curso sobre Fundamentos de Programación en computadoras para alumnos de Ciencias Sociales y Humanidades que integra clases presenciales con elementos de la educación virtual como la participación en un curso masivo y abierto en línea (MOOC) y la elaboración de entornos y redes personales de aprendizaje (PLE-PLN). Esta hibridación de componentes presenciales y virtuales requiere de una integración y sincronización adecuada. En este sentido se ha tomado al curso MOOC como un “ayudante” en la impartición de la parte práctica del curso presencial y en el salón de clases se revisa la parte teórica y se llevan a cabo ejercicios y comentarios que tratan de integrar a las dos modalidades educativas. Esta integración se ve reforzada por el PLN-PLE que cada uno de los estudiantes va desarrollando conforme al avance en clase y en el curso masivo. Los PLNs-PLEs en su conjunto se pueden considerar como ciber-espacios de intercambio de información y construcción del conocimiento. La coordinación central de las actividades de ambas modalidades educativas se realiza por medio de un entorno virtual de enseñanza aprendizaje (EVEA) implementado en Moodle. El diseño instruccional que se ha seguido en clases está sustentado por la metodología del aprendizaje basado en proyectos que le permite al profesor y a los alumnos tener una visión y un objetivo bien planteados desde el principio del ciclo escolar. El marco pedagógico que soporta a los elementos presenciales y virtuales se da dentro de un contexto de aprendizaje conectivista que pretende alcanzar diferentes niveles de interacción e involucramiento cognitivo entre los participantes.

Abstract

This paper describes the educational experiences in Computer Programming Fundamentals for students of Social Sciences and Humanities that integrates face-to-face classes with elements of virtual education such as participation in a Massive and Open Online Course (MOOC) and the development of personal learning environments and networks (PLE-PLN). This hybridization of face-to-face and virtual components requires proper integration and synchronization. In this sense the MOOC course has been taken as an "assistant" in the delivery of a practical part of the course and in the classroom the theoretical part is reviewed and exercises and comments are carried out trying to integrate the two educational modalities. This integration is reinforced by the PLN-PLE that each student develops according to the progress achieved in class and in the massive course. PLNs-PLEs as a whole can be considered as cyber-spaces of information exchange and knowledge construction. The central coordination of the activities of both educational modalities is carried out in the classroom through a virtual learning and teaching environment (EVEA) implemented in Moodle. The instructional design that has been followed in classes is supported by the methodology of project-based learning that allows the teacher and the students to have a well-planned vision and objective from the beginning of the school period. The pedagogical framework that supports the presence and virtual elements is given within a context of connectivist learning that seeks to achieve different levels of interaction and cognitive involvement among the participants.





12.

Determination of the Anxiety Levels of Postgraduate Students who are Receiving Digital Scenario Supported Education towards Scientific Research

Determinación de los niveles de ansiedad de los estudiantes de posgrado que reciben escenarios digitales Educación apoyada hacia la investigación científica

Tahir Tavukcu





Abstract

In this study, it was aimed to determine the anxiety of postgraduate students who are receiving digital scenario supported education towards scientific research. The research was a quantitative study and the experiment and control group were designed according to the pre-test and post-test research model. In both groups, the courses were carried out in the form of blended learning (distance education and face to face) via the NEU-DEC (Near East University – Distance Education Centre) system. The experiment group was also supported by digital scenarios. The course materials were shared on the system with each group created in the special section. The distance education courses were carried out synchronously and asynchronously: it was possible with the Big Blue Button virtual classroom plugin when it was synchronous; when it was asynchronous, it was possible with the repetition of the courses that are recorded on the system when requested and also with the chat panel. In both groups, there were 40 postgraduate students from the programmes affiliated to institutes in Near East University. As a result of the success test applied as a pre-test before the study, the groups were assigned with the homogeneity as the test group with the last number being the odd number according to the school numbers in terms of achievement and gender. An anxiety scale for scientific research for collecting the required data was used with the necessary permission. The obtained data were analysed by appropriate analysis techniques. Findings obtained from this research revealed that, at the end of the application, the students’ -both in experiment and control group- levels of anxiety related to scientific research decreased. Although there was no statistically significant difference between the groups, it was determined that the average level of anxiety of the experimental group supported by digital scenarios decreased more than the ones in the control group. According to this result, it can be said that the education given with digital scenarios had a positive effect of reducing students' anxieties about research.





Resumen

En este estudio, se buscó determinar la ansiedad de los estudiantes de posgrado que reciben educación basada en escenarios digitales hacia la investigación científica. La investigación fue un estudio cuantitativo y el experimento y grupo de control fueron diseñados de acuerdo con el pre-test y el modelo de investigación post-prueba. En ambos grupos, los cursos se llevaron a cabo en forma de aprendizaje mixto (educación a distancia y cara a cara) a través del sistema NEU-DEC (Near East University). El grupo de experimentos también fue apoyado por escenarios digitales. Los materiales del curso se compartieron en el sistema con cada grupo creado en la sección especial. Los cursos de educación a distancia se llevaron a cabo de forma síncrona y asincrónica: era posible con el plugin del aula virtual Big Blue Button cuando era síncrono; Cuando era asíncrono, era posible con la repetición de los cursos que se registran en el sistema cuando se solicitaba y también con el panel de chat. En ambos grupos, había 40 estudiantes de postgrado de los programas afiliados a los institutos de la Universidad del Cercano Oriente. Como resultado de la prueba de éxito aplicada como un pre-test antes del estudio, los grupos fueron asignados con la homogeneidad como el grupo de prueba con el último número siendo el número impar de acuerdo a los números de la escuela en términos de logro y género. Se utilizó una escala de ansiedad para la investigación científica para recolectar los datos requeridos con el permiso necesario. Los datos obtenidos se analizaron mediante técnicas de análisis apropiadas. Los hallazgos obtenidos de esta investigación revelaron que, al final de la aplicación, disminuyeron los niveles de ansiedad de los estudiantes, tanto en el grupo experimental como en el grupo control. Aunque no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos, se determinó que el nivel medio de ansiedad del grupo experimental soportado por escenarios digitales disminuyó más que los del grupo control. De acuerdo con este resultado, se puede decir que la educación dada con escenarios digitales tuvo un efecto positivo de reducir las ansiedades de los estudiantes acerca de la investigación.

Con respecto a la primera dificultad, la hemos superado con una búsqueda de revisores exhaustiva y rigurosa que no sacrifique la idoneidad al dominio del idioma, y con la generosidad de colegas que han respondido a nuestra llamada. Y hemos superado la segunda ampliando el número de artículos a 12, creo que es la primera vez que esto es así en un número ordinario. No obstante han quedado esperando un número más que suficiente de artículos para un segundo número ordinario que desdoble a éste. Y todo ello siendo rigurosos en la revisión.