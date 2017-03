Palabra de Google. Ciencia y superchería en tiempos de internet. #Comunica2017 @lagamez @comunica2 ... Internet nos hace idiotas

Hoy traemos a este espacio esta conferencia del 7º Congreso internacional de Redes Sociales Comunica2 celebrado en Gandía, y titulada "Palabra de Google. Ciencia y superchería en tiempos de internet" del periodista Luis Alfonso Gámez ( @lagamez ) y que nos presentan así: Internet nos hace idiotas. Lo que se prometía como el gran depósito del saber mundial es en realidad un estercolero de rumores, noticias falsas y pseudoconocimiento ante el que estamos indefensos. ¿Cuántas veces has oído frases de este tipo últimamente?Yo muchas. De hecho, tras las elecciones estadounidenses, se ha aplaudido en los medios a algunos gigantes de Silicon Valley hayan anunciado que van a poner en marcha detectores de fakes. ¿Lógico? No.Asomémonos a la realidad a través de algunos ejemplos —unos recientes; otros no tanto— de mentiras, bulos e informaciones anticientíficas a las que hemos estado expuestos en los últimos años. ¿De dónde han salido? ¿Quiénes los han difundido? ¿Cómo sabemos que son basura? ¿Se habrían evitado de no haber existido Internet?¡Comunica2 se suma al hashtag #palabradeGoogle! (leer más...) Fuente: [ youtube Comunica2]