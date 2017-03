Número especial sobre "APRENDIZAJE E INNOVACIÓN EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO" . Revista RED

R evista de E ducación a D istancia

Educación y Aprendizaje en la Sociedad del Conocimiento

Aprendizaje, Innovación y Competitividad: La Sociedad del Aprendizaje.

The information and communications technology are in the classroom with different penetration, acceptance and presence. Online teaching has been the maximum representation of the educational use of the technology, but technology in the face-to-face classrooms was seen as a complement rather than a true tool for the methodological change. However, the circumstances are being taken to make this change. Successful flipping class models, blended learning and especially mobile devices are the main drivers of this change. Nevertheless, the digital competence of current and future teachers is key to consolidate technology in the classroom pedagogically. This special issue explores this topic with seven articles that address the use of technology in the classroom from different perspectives to change, from a pedagogical point of view, the relationship between teacher and student without forgetting the teachers’ digital skills.

Blended learning is becoming key in university contexts that use these and other learning environments as alternatives to develop courses outside the boundaries of the classroom. The current research aims to identify the perceptions of a group of Primary Education student teachers on training using Blended Learning. Data were gathered on two subjects taken during the second semester. A total of 234 participants from different specialties were included. For data collection, an online form to be filled in by students was developed. The measure has been found to have high levels of reliability and usefulness in predicting satisfaction. Descriptive analyzes were performed, and nonparametric tests (Chi square) with categorical variables, as well as parametric tests (analysis of variance and regression analysis) for continuous variables were utilized. The results suggest that although factors such as gender or subject do not seem to differentially affect satisfaction with blended learning, other variables, such as the specialty being studied, may be affecting the acceptance of this methodology.

Blended learning en la formación permanente del profesorado. Aportaciones de asesores de formación sobre modalidades formativas

Antonio Paniagua, Ricardo Luengo, José Luis Torres Carvalho y Luis Manuel Casas





Resumen

La revisión de los sistemas educativos en España pone de manifiesto la necesidad de encontrar nuevos enfoques en la formación permanente del profesorado de los niveles previos a la Universidad. Este estudio toma la experiencia de un grupo de asesores de formación permanente para realizar un análisis cualitativo de las ventajas e inconvenientes de las modalidades de formación que se emplean tradicionalmente y definir los parámetros básicos de modalidades más acordes con las necesidades del profesorado como sucede con el proceso combinado propuesto por el paradigma de blended learning. A través de una metodología abierta, los participantes reflexionan libremente sobre estas materias, llegando a conclusiones similares a las de otros estudios realizados hasta la fecha. El tratamiento de estos relatos se realiza informáticamente para favorecer una interpretación precisa de los datos recopilados.

Abstract

The review of education systems in Spain highlights the need to find new approaches to teacher’s training for pre- university levels. This study takes the experience of a group of training advisers and performs a qualitative analysis of the advantages and disadvantages of classical training methods. It defines the basic parameters according with the teachers needs with the process proposed by blended learning. By using an open methodology, participants expose their point of view on these matters freely, reaching similar conclusions to other studies reviewed. These data are processed by computer to provide an accurate interpretation of the gathered information.





La modalidad semipresencial y la pronunciación de la lengua inglesa: Resultados de un modelo apoyado con TIC

Ana M. Pinto-Llorente, M. Cruz Sánchez-Gómez, Francisco José García-Peñalvo y Marcos Cabezas González



Resumen

El objetivo de nuestro estudio fue examinar el potencial de los podcast, videocast, cuestionarios online, glosarios online y foros para aprender la pronunciación inglesa en un EVA implementado en modalidad semipresencial. La investigación se enmarca dentro de la metodología cuantitativa y se basa en la percepción de los estudiantes sobre estas tecnologías. La muestra estaba formada por 358 estudiantes matriculados en la asignatura de Inglés I. Los principales resultados del análisis descriptivo-inferencial llevado a cabo muestran su progreso en la pronunciación del inglés y en su capacidad para percibirlo y producirlo con mayor precisión. Su satisfacción hacia el curso fue positiva y su interés hacia la asignatura fue mayor con la aplicación de este innovador modelo. Consideran que el EVA les proporciona un ambiente más natural para practicar la pronunciación y adquirir las destrezas orales. Los datos muestran la eficacia y el potencial de estas herramientas tecnológicas para fines académicos, específicamente para el aprendizaje de la pronunciación inglesa y para desarrollar un aprendizaje autónomo. Nuestro estudio proporciona información para futuras propuestas educativas e innovadoras que nos permitirán decidir mejor las prioridades de intervención educativa y avanzar hacia modelos más eficaces para la enseñanza de la pronunciación inglesa en educación superior.

Abstract

Our goal in the present study was to examine the potential of podcast, videocast, online tests, online glossary and forums to learn English pronunciation in a VLE implemented on B-learning modality. The study is framed on the quantitative methodology and is based on students’ perceptions of these technologies. The sample of our research was formed by 358 students enrolled in the subject of English I. The main results of the descriptive and inferential analysis performed show the students’ progress in English pronunciation and the improvement of their ability to perceive and produce English more accurately. Their satisfaction towards the course was very positive and their interest towards the subject was higher with the implementation of this innovative model. They consider that the VLE implemented supplied them with a more natural environment to practice pronunciation and acquire oral competences. Data show the effectiveness and potential for using these technological tools for academic purpose, specifically to learning English pronunciation and develop an autonomous learning. Our study provides more information for future educational and innovative proposals that will allow us to decide better the priorities in educational intervention and move towards more effective models to teach English pronunciation in higher education.









¿Utilizarán los futuros docentes las tecnologías móviles? Validación de una propuesta de modelo TAM extendido

José Carlos Sánchez Prieto, Susana Olmos Migueláñez y Francisco J. García-Peñalvo





Resumen

El desarrollo de modelos de adopción tecnológica para su aplicación dentro del campo educativo constituye una tendencia de creciente interés. Una práctica habitual dentro de estas investigaciones es la aplicación de modelos basados en TAM expandidos con otros constructos. El presente artículo se enmarca dentro de esta línea, presentando una propuesta que analiza los efectos de la resistencia al cambio y la compatibilidad sobre la intención de uso de tecnologías móviles en la futura práctica docente entre los maestros en formación. Con este objetivo se realizó un estudio en el que participaron 678 estudiantes del Grado de Maestro de Primaria de la Universidad de Salamanca y se sometió al modelo a un análisis factorial para confirmar su validez. Los resultados obtenidos muestran una intención de uso favorable hacia el uso de tecnologías móviles por parte de los estudiantes, el contraste de hipótesis reveló algunas diferencias significativas en función del género, curso y centro de pertenencia de los estudiantes y el análisis factorial llevado a cabo reflejó unos adecuados índices de bondad de ajuste, pese a los problemas de validación.

Abstract

The development of technology acceptance models for their implementation in the field of education constitutes an increasingly interesting trend. A common practice in this kind of research is to develop TAM-based models expanded with other constructs. This paper belongs to this line, presenting a proposal analyzing the effects of resistance to change and compatibility on the intention of using mobile technologies in pre-service teachers’ future practice. To this end, we conducted a study with 678 students from the Primary Education Teacher Bachelor’s Degree from the University of Salamanca, and we subjected the model to a factorial analysis to confirm its validity. The results show the students’ favorable intention of using mobile technologies. The hypothesis test revealed some significant differences according to student gender, year and school, and the factor analysis we carried out reflected adequate goodness of fit indices despise some validity issues.









Los docentes ante la integración educativa del teléfono móvil en el aula

Francisco Brazuelo Grund, Domingo José Gallego Gil y María Luz Cacheiro González





Resumen

Este artículo presenta una investigación sobre la integración del teléfono móvil por parte de los docentes de Educación Secundaria Obligatoria de Las Palmas (Islas Canarias, España) analizando su uso, actitudes y posibilidades. Se trata de un estudio exploratorio y descriptivo con un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo) para el que se ha aplicado un cuestionario de 11 dimensiones a una muestra de docentes (n=223), realizando también entrevistas personales (n=19). El análisis estadístico de los datos ha sido univariado y bivariado para obtener la máxima información del cruce de variables. Los resultados de la muestran un gran desconocimiento de los docentes en cuanto a los usos educativos del teléfono móvil como herramienta de enseñanza y aprendizaje (93,3%). No obstante, un 56,5% manifiesta interés en conocer cómo llevar a cabo su integración educativa en el aula, con mayor incidencia entre los docentes de menor edad (36-50 años), más flexibles y receptivos, coincidiendo en esta orientación, con otros estudios de incorporación escolar de las TIC para este nivel educativo.

Abstract

This article presents a research on the integration of mobile phones by teachers of Secondary Education in Las Palmas (Canary Islands, Spain) analyzing their use, attitudes and possibilities. This is an exploratory and descriptive study with a mixed approach (quantitative and qualitative) in which a questionnaire of 11 dimensions has been applied to a sample of teachers (n=223), also conducting personal interviews (n=19). Statistical analysis of the data has been univariate and bivariate to obtain the maximum information of crossing variables. The results show a great lack of teachers regarding the educational uses of mobile phone as a tool for teaching and learning (93,3%). However, 56,5% expressed interest in how to carry out their educational integration in the classroom, with the highest incidence among teachers of younger age (36-50 years), more flexible and responsive, coinciding in this orientation, with other studies about incorporation of ICT at school for this educational level.





Technology Integration Actions in Mathematics teaching in Brazilian Basic Education: Stimulating STEM disciplines





Priscila Cadorin Nicolete, Simone Meister Sommer Bilessimo, Marta Adriana da Silva Cristiano, José Pedro Schardosim Simão y Juarez Bento da Silva





Abstract

Mathematics is a fundamental skill in many aspects of a student’s life. Most students everywhere, and in this study in Brazil, sometimes lack motivation to thrive in such subjects. The work presented in this paper aims to contribute to the development of a multiplatform teaching and learning application through the use of Information and Communication Technologies (ICT), in order to encourage the study of mathematics from the first years of basic education. The activities are divided into two areas: training teachers and how to integrate technology in the classroom through the use of mobile learning. The experience was conducted with children from the 5th grade, teaching them fractions and mathematics concepts all as part of a research project called "Technology Integration Proposal in Teaching STEM Disciplines in Public Basic Education", supported by CNPq – the Brazilian National Council for Scientific and Technological Development, and the project "Use of Remote Experimentation on Mobile Devices for Basic Education in Public Schools" supported by FRIDA (Regional Fund for Digital Innovation in Latin America and the Caribbean). In 2011, this project was selected as one of the most innovative research projects in Brazilian education by the Institute for Development and Educational Innovation (IDIE) of the Organization of Ibero-American States for Education, Science and Culture (OEI) and sponsored by Fundación Telefónica.

Resumen

A pesar de que la matemática es una habilidad fundamental, la falta de motivación está causando estudiantes brasileños un pobre desempeño en esta disciplina. El trabajo presentado en este documento tiene como objetivo contribuir al desarrollo de diversas prácticas de enseñanza y aprendizaje a través del uso de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC), con el fin de motivar el estudio de las matemáticas desde los primeros años de educación básica. Las actividades se dividen en dos áreas: una enfocada en la formación y capacitación de los maestros y la otra centrada en la integración de tecnologías en el aula a través del uso del aprendizaje móvil. La experiencia se realizó con niños de 5º año, mediante la enseñanza de los conceptos de fracciones. Las actividades son parte del proyecto denominado "Propuesta de integración de la tecnología en la enseñanza de disciplinas STEM en la educación básica pública", con el apoyo del CNPq - Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, y el proyecto "Uso de experimentación remota en dispositivos móviles para la educación básica en las escuelas públicas" con el apoyo de FRIDA (Fondo Regional para la Innovación Digital en América Latina y el Caribe). En 2011, este proyecto fue seleccionado como uno de los cuatro proyectos más innovadores en la educación brasileña, en una selección realizada por el Instituto para el Desarrollo y la Innovación Educativa (IDIE) de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura (OEI) y patrocinado por la Fundación Telefónica.