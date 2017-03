Jornadas de Educación Abierta 2017 programa definitivo de las II Jornadas sobre Educación Abierta que organiza la Universidad de Granada a través de Medialab UGR en la

Este año se estructura incluyendo en primer lugar la presentación de seis proyectos a través de un Kamishibai, seguido del taller Facultad Cero. Por otro lado, este año incluimos la novedad de contar con la presencia de



A continuación, el programa de las II Jornadas sobre Educación Abierta:

Horario: 10:30-12:00 DYAPOS, UNA ALTERNATIVA LIBRE Y OPEN SOURCE PARA PRESENTACIONES DIGITALES Pedro Lázaro Rodríguez (http://wpd.ugr.es/~pedrolr/, @mascotajones en GNU social – Quitter España https://quitter.es/main/all) es contratado predoctoral en el Departamento de Información y Comunicación de la Universidad de Granada. Su investigación gira en torno a la evaluación de bibliotecas públicas, universitarias y digitales para la mejora del acceso a la información y el aumento de los beneficios que podemos obtener de las mismas. Como trabajo destacado cabe mencionar que es uno de los autores y el webmaster de la herramienta Secaba-Rank: rankings sobre la eficiencia de bibliotecas públicas y universitarias españolas (http://secaba.ugr.es/rank/). Adscrito al movimiento del Software Libre por la horizontalidad en las relaciones que promueve y considerándolo como algo relacionado más con la moral y la ética que no sólo con la informática, fomenta y potencia tanto en su actividad profesional como en lo personal lo libre y lo abierto como motor de cambio hacia unos mejores valores.



DOCENCIA Y PUBLIC ENGAGEMENT Lidia Bocanegra (@Lidia_Bocanegra) es investigadora en Humanidades Digitales y asesora de proyectos internacionales y de la Comisión Europea a través de la Oficina de Proyectos Internacionales (OFPI) de la Universidad de Granada. Forma parte del equipo MediaLab en calidad de responsable del área de Humanidades Digitales. Sus trabajos de investigación se enmarcan dentro del ámbito del e-research especializándose, desde hace ocho años, en temas de participación y co-creación ciudadana en los proyectos de investigación en línea. En la actualidad trabaja también en vincular el método del Public Engagement en la enseñanza superior, con el fin de que estudiantes, investigadores y profesores utilicen este método para beneficiarse mútuamente de la inteligencia colectiva ciudadana-académica.



RADIOS ABIERTAS DIGITALES PARA LA EDUCACIÓN: RADIOLAB UGR Javier Cantón (@ProsumidorSoc) es licenciado en Comunicación Audiovisual y Máster en Problemas Sociales por la UGR. Tecnólogo, humanista y data-apasionado, es experto en desigualdad y exclusión social, metodologías digitales de investigación y visualización de datos. Además de lo visual, una de sus pasiones es la radio, por lo que se ha embarcado en esta aventura de crear la emisora RadioLab UGR de la que es director.



Alejandra Ramírez (@AlejandraRR_) es graduada en Periodismo por la Universidad de Málaga y técnico en fotografía en Escuela Arte Granada. Se encuentra en proceso de digievolución con el Máster Nuevos Medios Interactivos y Periodismo Multimedia. Enamorada de Latinoamérica y viajera por excelencia, busca formas de llenar mi mochila con nuevos conocimientos y experiencias aprovechando la unión del entorno digital y la realidad. Ahora ha emprendido una nueva aventura radiofónica de la mano de RadioLab UGR.



INTERCAMBIA UGR, OTRA FORMA DE VIVIR LA UNIVERSIDAD InterCambia (@intercambiaugr) nace de la necesidad real de una educación transversal. Un espacio de intercambio de conocimiento entre pares, donde prima la interacción entre alumnos. Nuestro proyecto permite a estudiantes y egresados formar parte de grupos de trabajo en los que se comparten conocimientos que no están dentro de los planes de formación. Nos hemos especializado en software de diseño, pero queremos abarcar todas las disciplinas posibles.



PASTILLAS ROJAS PARA EDUCAR Desde Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional de Granada (@equipotcnico y @convigualdad) colaboramos con los servicios de la Consejería de Educación y Ciencia en la planificación, desarrollo y evaluación de las actuaciones de los Equipos de Orientación Educativa y de los Departamentos de Orientación. También impulsamos y coordinamos las actuaciones de los Equipos de Orientación Educativa de la provincia en las diferentes áreas de trabajo y de los Departamentos de Orientación, posibilitando el intercambio de experiencias y la elaboración de materiales y documentos de orientación educativa e intervención psicopedagógica. Proponemos planes de formación permanente para los profesionales de los Equipos de Orientación Educativa y Departamentos de Orientación, en el marco del plan provincial de formación permanente del profesorado, y colaborar en su desarrollo y evaluación.



CAFÉ13. UNA EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN ABIERTA DESDE CONECTA13 David Álvarez (@balhisay) es consultor artesano en proyectos educativos y de desarrollo profesional. Investiga desde Conecta13 nuevas formas de aprendizaje mediado por la tecnología. Conecta13, Educación y Desarrollo Profesional S.L. es una empresa basada en el conocimiento que nace como spin-off de la Universidad de Granada, líder en España en el diseño e implementación de cursos abiertos masivos en línea (MOOC). Los tres rasgos que definen a Conecta13 son investigación, acción y conexión y desarrolla su actividad con una clara apuesta por la generación y liberación de conocimiento. Taller Facultad Cero

Horario: 12:30-14:00 Tras los diversos Kamishibai y un pequeño descanso, pasaremos al proyecto Facultad Cero siguiento el siguiente programa:



Presentación de Facultad Cero: Espacio para la reflexión y acción sobre el presente y el futuro de la educación superior. Constituye un foro abierto para el encuentro de los diferentes stakeholders que pretendan influir, con sus aportaciones, en las decisiones tomadas por los gestores de la política académica.

Espacio para la reflexión y acción sobre el presente y el futuro de la educación superior. Constituye un foro abierto para el encuentro de los diferentes stakeholders que pretendan influir, con sus aportaciones, en las decisiones tomadas por los gestores de la política académica. Mesa redonda: en torno a la pregunta ¿cómo sería la Universidad si se volviera a crear hoy en día desde cero? Una motivación para aventurarse en la innovación y la transformación universitaria.

en torno a la pregunta ¿cómo sería la Universidad si se volviera a crear hoy en día desde cero? Una motivación para aventurarse en la innovación y la transformación universitaria. Taller de creación: la idea es generar un brain storming, o lluvia de ideas, para enriquecer el proyecto Facultad Cero. Este apartado lo hemos guardado para que cualquier tipo de idea sea bienvenida. Radiolab UGR

Contaremos con nuestra voz radiofónica, Radiolab UGR, durante todo el evento para recoger información sobre las jornadas, tomar algunas declaraciones de los asistentes y los ponentes, así como amenizar estas jornadas, que esperamos celebrar tras su finalización.