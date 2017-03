How Virtual and Augmented Reality Will Change the Way We Shop – Infographic #AR #VR

Hoy traemos a este espacio esta infografía de Maven, titulada "How Virtual and Augmented Reality Will Change the Way We Shop – Infographic" y que nos presentan así: Realidad virtual y aumentada por fin está entre nosotros. Mientras que los expertos de la industria predicen juegos y viajes nichos en beneficio de la mayoría, están de acuerdo en que las tecnologías VR / AR van a cambiar la manera de comprar también. Al igual que los dispositivos móviles revolucionaron el comercio electrónico ( comercio móvil representa más del 34% de todas las transacciones de comercio electrónico a nivel mundial ), las tecnologías de realidad virtual y AR cambiarán mundo de comercio electrónico que conocemos en el futuro cercano.De acuerdo con Digi-Capital, los ingresos de realidad aumentada / virtual llegará a $ 120 millones en 2020 y 63 por ciento de los clientes esperan de realidad virtual para cambiar la forma de comprar ( estudio WalkerSands ). Teniendo en cuenta estos hechos, podemos esperar que el crecimiento masivo de la industria de las compras VR / AR. Hoy en día, sólo las grandes marcas como Lego, BMW y American Apparel se puede permitir la integración de la realidad virtual y aumentada en su negocio, pero VR / AR puede convertirse en tecnologías "debe de usar" para el año 2020 como sucedió con los sitios web optimizados para móviles hace unos años.Algunas de las formas VR / AR pueden influir experiencia de compra:Las tiendas virtuales ofrecen a los clientes la capacidad de ver y sentir el tamaño real del producto y para interactuar con los productos. Esto trae un nuevo nivel de experiencia de compra.Probadores virtuales permiten a los visitantes tratan sobre los productos sin tener que usarlos (por ejemplo, ropa).Dispositivos de realidad aumentada dará la oportunidad de hacer compras en el camino (leer más...) Fuente: [ MAVEN]