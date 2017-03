Call for Papers EduQ@2017. Séptimo Congreso Virtual Iberoamericano de Calidad en Educación Virtual y a Distancia

EduQ@2017

En el presente año convocamos a la participación en el Séptimo Congreso Virtual Iberoamericano de Calidad en Educación Virtual y a Distancia, EduQ@2017. Las valiosas participaciones en las cuatro ediciones anteriores son el principal aliciente para continuar en este camino de la capacitación y el aprendizaje entre pares, entre profesionales de la educación que vemos en la Educación Virtual y a Distancia una de las vetas más prometedoras para el futuro. Asimismo, como es la línea que más ha crecido en los últimos años, creemos que es muy importante el ocuparnos de la calidad de ese servicio, para lograr los mejores resultados de él.



Por otra parte, una de las posibilidades que brinda la Educación Virtual y a Distancia es justamente la participación desde cualquier lugar y casi en cualquier tiempo de un programa de capacitación, no siendo necesario el traslado físico de los que aprenden y los que enseñan. En EduQ@ aprendemos y enseñamos todos, y gracias al uso de las tecnologías de la información y la comunicación todos podemos participar sin importar que estemos geográficamente alejados, porque las experiencias de las diferentes latitudes e instituciones nos enriquecen día a día.



La reflexión sobre la calidad de la educación a distancia es un tema de primera línea en nuestra profesión en la actualidad porque los criterios para definirla están en continua definición y ajuste. Asimismo, es el atributo de la calidad una de las bases para mejorar los sistemas educativos de nuestras sociedades, tanto los sistemas a distancia, como los presenciales y el blended learning.

¿Porqué un congreso virtual? Si bien hay otros congresos de calidad en educación en Iberoamérica, los mismos, muchas veces quedan fuera del alcance de los docentes latinoamericanos, a cuyas instituciones les resulta imposible costear alojamientos y pasajes aéreos hasta las universidades en las que se realizan.



Es necesario buscar la equidad e incorporar a la comunidad de educadores entera al debate sobre la calidad educativa, abriendo canales de participación para la comunicación de las numerosísimas experiencias realizadas en las distintas instituciones educativas, y el debate sobre las investigaciones que los maestrandos y doctorandos de nuestras instituciones han realizado sobre aspectos ligados a la calidad en educación a distancia. (leer más...)

Hoy traemos a este espacio al Séptimo Congreso Virtual Iberoamericano de Calidad en Educación Virtual y a Distancia, EduQ@2017 , ya que se ha ampliado laRECEPCIÓNDE PONENCIAS- ÚLTIMO PLAZO -3rd and last CALL FOR PAPERSHasta el martes 4 de abril