Bioéthique. Le transhumanisme, une nouvelle forme d'humanisme?. Humain / Post Humain @FEBioethique

Hoy traemos a este espacio este debate, en francés, del Forum européen de Bioéthique celebrado en Febrero pasado, titulado "Bioéthique. Le transhumanisme, une nouvelle forme d'humanisme ?":Mardi 31 janvier 2017 11H-13HÉpiphénomène ou « un mouvement d’illuminés » ?Le transhumanisme avance et chemin faisant, il révèle sa face juteuse pour les gros capitaux et sa capacité à imprégner la pensée à l’échelle planétaire. Est-il le symptôme de la fin des croyanceset des idéologies ? Ou bien l’expression d’une nouvelle forme d’humanisme ?Didier Cœurnelle. Vice-président de l’association française du transhumanisme - Technoprog à Bruxelles, coprésident de l’association européenne Heales (Healthy Life Extension Society).Alexandre Maurer. Docteur en informatique, membre de l’association française du transhumanisme – Technoprog.Marc Roux. Président de l’Association Française Transhumaniste - Technoprog Chercheur affilié à l’Institute for Ethics and Emerging Technologies (IEET)Jean-Noël Missa. Philosophe belge, directeur du Centre de Recherches Interdisciplinaires en Bioéthique (CRIB) de l’Université Libre de Bruxelles.Gilbert Hottois. Professeur émérite de philosophie contem- poraine, membre de l’Académie Royale de Belgique et de l’Institut International de Philosophie, et membre honoraire Groupe Européen pour l’Éthique des Sciences et des Nouvelles Technologies.Antoine St-Epondyle. Bloggeur culture geek et technologie pour saint-epondyle.net/blogGrands témoins : Ana Duran et Guillermo Quintero, lycée Jeanne d’Arc à Mulhouse.Animation : Nadia Aubin, directrice, co-fondatrice du Forum Européen de Bioéthique. (leer más...) Fuente: [ YouTube Forum européen de Bioéthique ]