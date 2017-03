Bioéthique. Homme augmenté, homme orienté?. @FEBioethique

Como continuación al post del jueves, 16 de marzo de 2017 Bioéthique. Le transhumanisme, une nouvelle forme d'humanisme?. Humain / Post Humain @FEBioethique hoy traemos a este espacio esta otra mesa redonda d, en francés, del Forum européen de Bioéthique celebrado en Febrero pasado, titulado "Bioéthique. Homme augmenté, homme orienté?." :Est-ce que l’augmentation (l’enhancement) de l’Homme permettra à terme d’aller jusqu’à orienter, voire de commander son cerveau et sa conscience? :• Philippe Breton. Professeur des universités, enseigne au Centre universitaire d’enseignement du journalisme à l’Université de Strasbourg, directeur éditorial du site de l’Observatoire de la vie politique en Alsace• Jean-Michel Besnier. Professeur de Philosophie à l’Université de Paris IV - Sorbonne (chaire de Philosophie des Technologies d’information et de Communication)• Sadek Beloucif. Professeur des Universités (Université Paris 13– Unité de Formation et de Recherche Santé, Médecine et Biologie Humaine), chef du service d’anesthésie-réanimation de l’hôpital Avicenne de Bobigny• Pierre Pollak. Neurologue, professeur à la Faculté de médecine de Grenoble, responsable de l’Unité médicale des troubles du mouvement, responsable du groupe de recherche clinique dans l’Institut des neurosciences de Grenoble.• Matthieu Anheim. Professeur de neurologie, co-responsable du service des pathologies du mouvement au CHU de Strasbourg et du Centre Expert interrégional pour la maladie de Parkinson.Grand témoin : Jérémie Lotz, directeur Oxygen RP StrasbourgAnimation : Nadia Aubin, directrice, co-fondatrice du Forum Européen de Bioéthique" (leer más...) Fuente: [ youtube]