AnticipaUS #Diálogos (II) La Facultad invisible @LFinvisible en @unisevilla #higherED

DIÁLOGOS ANTICIPA. FACULTAD INVISIBLE

LUGAR: FACULTAD DE DERECHO. SALÓN DE GRADOS. HORA: 12:30



El pasado 2 de marzo de 2017, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla tendrá lugar la segunda actividad de Diálogos Anticipa. En esta ocasión tenemos como invitados a la Facultad Invisible, una asociación sin ánimo de lucro dedicada a la mejora del sistema educativo universitario español. Estudiantes y egresados de la Universidad de Sevilla participan activamente en este interesante proyecto, que nace como un laboratorio de ideas, un espacio de debate y reflexión cuya misión es colaborar activamente en la regeneración de la Universidad e impulsar su excelencia.



Hoy continuamos con los diálogos anticipa de la Universidad de Sevilla , su proceso de redacción del plan estratégico en la Universidad de Sevilla, serie que comenzamos el lunes, 13 de marzo de 2017 con #anticipaUS #Dialogos (I) Luis Rojas Marcos @unisevilla. Sevilla New York . Hoy traemos a la Facultad Invisible, un grupo del que ya hablamos en este blogcito el lunes, 29 de agosto de 2016 La Facultad Invisible y I Encuentro @LFinvisible [video].. Think Thank Universidad #HIgherED Así nos lo presentan