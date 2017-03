27 Fintech Unicorns, and Where They Were Born. Infographic @visualcap #fintech

Todo el mundo quiere más rápido, más barato y más personalizada de los servicios financieros - y dado que la tecnología ahora hace esto posible, el mundo está abrazando la revolución Fintech.

En 2015, las inversiones en Fintech casi se duplicó a $ 22,3 mil millones. Y aunque hubo 1.108 ofertas realizadas, sólo hay 27 empresas que se llaman a sí mismos los unicornios - empresas privadas por valor de más de $ 1 mil millones o más.

LOCALIZAR EL FINTECH UNICORNIOS

Roturas de hoy infográficas Los datos sobre los 27 unicornios Fintech, y se trata de tecnologías Glance , una empresa con sede en Canadá pagos que acaba IPO'd en la Bolsa de Valores de Canadá.

En total, unicornios Fintech del mundo se suman a una valoración total de $ 138,9 mil millones, y así es como que se distribuye por la geografía:

Ubicación unicornios Valor total Elevado Total 27 $ 138.9B $ 16.9B Estados Unidos 14 $ 31.0B $ 5.7b China 8 $ 96.4B $ 9.4B Resto del mundo 5 $ 11.5B $ 1.8B

Sorprendentemente, los unicornios 27 Fintech sólo se han llevado en seis países: Estados Unidos, China, Suecia, India, Países Bajos y Reino Unido.

Hoy traemos a este espacio esta infografía titulada "27 Fintech Unicorns, and Where They Were Born." de Visual Capitalist que nos presentan así: (leer más...) Fuente: visualcapitalist ]