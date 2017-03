10 tendencias en educación. Estudio. CoolHunting Community

TENDENCIA 1.- Power pupils.

Según esta tendencia, los alumnos son cada vez más conscientes de sus capacidades y talentos desde edades tempranas, y desarrollan habilidades como la confianza y la imaginación, el espíritu de emprendimiento, y la actitud activa hacia la formación.

La inminente llegada de la Generación Z -que llega tras la llamada Generación X y los Millennials– plantea una nueva concepción del trabajo en la que la faceta profesional se desempeña a partir de una pasión, y no solo por la búsqueda de un empleo estable.

La explicación de esta tendencia puede dividirse en tres apartados: before is better (fomentar el talento desde edades tempranas), hackschooling ( acompañar a los pequeños para que descubran su vocación) y la customización (cursos modulares para que los alumnos puedan personalizar su educación en función de sus inquietudes educativas).

TENDENCIA 2.- Happy & Healthy.

La búsqueda del bienestar mental y físico, así como de la satisfacción personal y profesional, ha despertado iniciativas ligadas a la diversión y el entretenimiento fuera y dentro de las organizaciones, universidades y colegios.

Desde guarderías a institutos, son muchas las iniciativas en España que se suman al desarrollo del autoconocimiento y la felicidad a través de estrategias de reducción del estrés, como el mindfulness y la meditación, y del fomento de la salud con dinámicas divertidas y juegos.

TENDENCIA 3.- Lifelong Learning

La actitud hacia el aprendizaje evoluciona, de manera que ya no existe una única etapa educativa –desde el colegio a los estudios superiores–, sino que las nuevas generaciones reniegan de los planes de estudio estandarizados para defender un sistema más flexible y personalizado. El aprendizaje continuo, el lifelong learning, se

consolida en un entorno cambiante en el que es necesario revisar y actualizar los conocimientos profesionales a lo largo de las carreras profesionales.

Los MOOC (Masive Open Online Course), o los OCW (Open Course Ware), son buena prueba de ello, así como las estrategias de algunas escuelas de negocio internacionales que apuestan por un modelo From Free to Premium y Ongoing Competency Maintenance. Los alumnos dividen la adquisición de conocimientos por módulos y no necesariamente por años en función del sentido que tenga para su carrera profesional. El currículo es así un resumen de las habilidades actualizadas que la persona va adquiriendo a lo largo del tiempo.

TENDENCIA 4.- Lean Entrepreneurship

Tendencia que surge a partir de la combinación del Lean Startup y Entrepreneurship. La s capacidades de emprendimiento permiten que el alumno se focalice en una idea y que la ponga en práctica con los recursos disponibles. El reto está en sacar el proyecto adelante en función de la acogida que tenga en el mercado y del precio que esté dispuesto a pagar por él.

Distintas iniciativas y proyectos ya ponen en marcha espacios y recursos para que los estudiantes puedan trabajar en prototipos y maquetas de sus ideas de negocio.

TENDENCIA 5.- Techno-Craft

Se observa una tendencia hacia la recuperación del trabajo hecho por las personas y el proceso creativo individual y colectivo, sin renunciar a la tecnología ya integrada en la sociedad.

La cultura maker, integrada ya en nuestra sociedad, está incorporada ya en múltiples sectores, también en la educación. La programación o el código es más importante ahora que nunca, por ello, resulta fundamental formar a las futuras generaciones en la enseñanza del ‘lenguaje html’. Desde la creación de contenidos al diseño digital, el mercado necesita a personas capaces de generar por sí mismos lo que la tecnología pone a su alcance.

TENDENCIA 6.- B-Tech

También relacionada con la tecnología, su papel dentro de las organizaciones no solo ha transformado procesos, métodos y sistemas de trabajo, sino que también lo ha hecho con los modelos de negocio.

Las aulas aplican estas herramientas para hacerlas más globales e hiperconectadas, crear documentos en la nube, buscar soluciones a problemas reales y obtener respuestas en tiempo real. El estudio concluye que, más allá de hacer uso de la

tecnología como medio para conseguir llegar a un fin pedagógico, es necesario que el profesorado haga una reflexión para obtener su máximo aprovechamiento.

Dentro de este punto, resultarán fundamentales recursos que permitan al alumno un feedback inmediato, el uso del big data para personalizar contenidos al ritmo de aprendizaje de cada uno, y la posibilidad de integrarlos en distintos dispositivos.

TENDENCIA 7.- Gamificación

El uso de dinámicas de juego en entornos no lúdicos con la finalidad de conseguir actitudes y acciones encaminadas a un fin determinado. Esta tendencia, adquirida ya en los ámbitos de los recursos humanos y el marketing, se extiende al sector educativo para afianzar conocimientos y conseguir así una mayor motivación y engagement por parte de los alumnos.

El uso de videojuegos y de apps dirigidas al aprendizaje suponen un complemento a las clases que no solo las hace más divertidas, sino que hacen más fácil su entendimiento y afianzan lo estudiado.

TENDENCIA 8.- We care

Las nuevas generaciones, sensibilizadas por su entorno, entienden la Responsabilidad Social Corporativa no solo como una estrategia de negocio, sino como parte del ADN de la empresa, que debe devolver a la sociedad parte de lo que les da.

Tanto los Millennials como la Generación Z entienden que las organizaciones deben encontrar maneras para colaborar con ONG, facilitar el acceso a los productos y servicios a los más desfavorecidos y ayudar a que las empresas se desarrollen en un entorno más sostenible y social.

El fomento de los centros educativos de iniciativas solidarias, de resolución de grandes problemas de la humanidad y de búsqueda de modelos de liderazgo más humanos, sociales y responsables son ya una tendencia imparable.

TENDENCIA 9.- Crowd Power

La colaboración es una nueva manera de entender la vida y la empresa, y la movilización de las personas en masa permite conseguir objetivos de forma alternativa. Centrado en el mecenazgo popular, existen plataformas online que permiten alcanzar una influencia internacional en el que la colaboración es la nueva forma de crecer.

Las universidades y escuelas de negocio comienzan a transmitir esta idea, también como parte de la evaluación de las personas, que pasa a ser de conjunto y no solo individual.

TENDENCIA 10.- Ágora

La adquisición de información y formación a través de profesores (gurús) ya no es la única propuesta de valor de las universidades y colegios, pues ya está al alcance de cualquier persona, desde cualquier lugar, gracias a la democratización de las nuevas tecnologías e Internet.

Colegios y universidades deben diferenciarse creando núcleos de conocimiento, experiencias y posibilidades, poner en contacto directo a alumnos con profesores expertos, y fomentar los intercambios y conexiones con los alumnos para que puedan configurar su propia experiencia personal y profesional.

Las nuevas experiencias de aprendizaje son ahora más participativas y permiten al estudiante entender y conformar su clase y contenido: las flipped classroom, o las clases al revés, proponen la interacción del profesor y los alumnos y la resolución de problemas reales de manera práctica.

Para cerrar la presentación, el rector de la Universidad Camilo José Cela, Samuel Martín-Barbero, afirmó que “para nuestra universidad resulta fundamental tener en cuenta tres pilares básicos en la formación de las futuras generaciones: las humanidades y la tecnología, un profesorado con talento y alumnos curiosos que ambicionen desarrollarse en habilidades y capacidades durante toda su vida”.