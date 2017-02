The first Blockchain Car Wallet is working @blockchainfirst ... #IoT

La primera Monedero Blockchain coche está funcionando

Después de haber presentado nuestra multipropósito Blockchain EV carga estación de la semana pasada, hoy me gustaría presentarles a nuestro concepto para una llamada Monedero de coches. De acuerdo con nuestra aspiración "para construir la primera un prototipo funcional antes de presentar una idea", que ahora se puede presentar a usted nuestro primer prototipo de coche Monedero funcional. Para demostrar en primer lugar, lo que es un coche de la carpeta es y cómo funciona, hemos hecho un vídeo de corta duración.

Intención

Cuando recibimos nuestra BMW i3, estaba entusiasmado con la innovación que se encuentra bajo el capó de este coche. El coche tiene un módem celular integrado y, por tanto, está siempre en línea. A través de una API moderna (Application Programming Interface) puede comunicarse directamente con el coche y diseñar aplicaciones maravillosas. Gracias BMW .

Del mismo modo, técnicamente hablando, consideramos que los coches con una interfaz como formando parte de la IO o IoE (Internet de todo). A medida que nos hemos especializado en el desarrollo de nuevas soluciones a través de la IO y la tecnología blockchain, al instante nos ocurrió la idea de implementar un Monedero de coches .

Misión

Imagine un mundo en el que nunca jamás de antemano tiene que pasar por un proceso de registro molesto para conseguir algunos servicios, que sólo alimenta el sistema trampa con sus valiosos datos privados. Imagine un mundo donde se puede pagar productos y cualquier tipo de servicio de una manera muy segura, sin problemas y de bajo costo con la moneda de su elección - no importa en qué lugar del mundo que se encuentre. Imagine un mundo donde las cosas tales como el automóvil se pueden pagar para servirle, o cuando un coche se puede pagar de forma automática y autónoma para cualquier tipo de servicio como de estacionamiento, los peajes o recargar la batería - sin que mover un dedo. Imagine un mundo donde la gente puede ofrecer servicios tales como carga EV o el alquiler de su coche para hacer algo de dinero extra.

La única solución que se puede hacer de este mundo sucede es Blockchain Tecnología.

El objetivo de Blockchainfirst es el desarrollo de un ecosistema en el que este mundo puede convertirse en una realidad. Hace 2 años me habría reído por tener esta ambición. Hoy en día, con la tecnología blockchain como su núcleo, este objetivo es realizable por una compañía de lanzamiento y dentro de un marco de tiempo relativamente corto. Esto es posible gracias a la tecnología blockchain como base, como por la tecnología blockchain por defecto puede realizar transacciones de pago simple, así como complejos procesos de negocio a través de los llamados contratos inteligentes. Los bancos, seguros, instituciones y todo tipo de organizaciones, ya sean grandes o pequeños, utilizarán esta tecnología y se adhieran a esta nueva norma. Para establecer un ecosistema basado en blockchain para futuras ciudades inteligentes y una economía de intercambio, que no puede y no hemos terminado con sólo el desarrollo de una moderna estación de carga EV. El siguiente paso lógico sistemática fue desarrollar un Monedero de coches. Por una parte, la Cartera de coches actúa como la tecnología fundamental para el alquiler de uno de coche para otras personas, P2P, y por otro lado, al mismo tiempo permite que el coche para realizar tareas específicas, tales como el pago automático y autónomo de las tarifas de estacionamiento. Con nuestro Monedero de coches que hemos dado el primer paso y con el concepto innovador del BMW i3 funciona sorprendentemente bien.

¿Qué significa "Monedero de coches"?

Como se puede ver en el vídeo, el coche tiene una dirección de Bolsillo. La Dirección de la carpeta no difiere de la dirección que se obtiene cuando se instala una aplicación como Monedero Coinbase o Jaxx en el teléfono inteligente. Así que cuando se escanea un código QR con la aplicación, escanea la dirección del destinatario Monedero dinero.

Por lo tanto, la siguiente es posible:

Enviar dinero a esta Dirección Monedero (el coche recibe dinero) El coche envía dinero Monedero a otras direcciones de la carpeta (el coche envía dinero / paga)

Cualquier dinero vez que se envía a una dirección de Bolsillo, un evento de llamada se activa en el blockchain (Bitcoin en este caso) y el destinatario recibe una notificación. En nuestro caso con el Monedero del coche, el coche es notificado cuando alguien envía dinero para Monedero Dirección del coche. Sobre la base del software que hemos desarrollado, el coche sabe qué hacer cuando se recibe el dinero en la cuenta del coche. En otras palabras:

Cuando se recibe el dinero, abrir la puerta y autorizar el arranque del motor, de la frecuencia y el tiempo que, hasta que la cantidad recibida de dinero se gasta en kilómetro recorrido. Cuando la cantidad de dinero recibida se agota, arrancar el motor ya no es posible.

Si al recibir el dinero que el coche puede ejecutar un comando programado, es posible, naturalmente, por el alquiler a pagar por un servicio en sí debe estar disponible en su cuenta (Monedero Dirección) fondos suficientes. En otras palabras, el coche tiene acceso a su cuenta de cuasi (Monedero de direcciones) y por lo tanto está autorizado a enviar dinero a otras personas, sino también a otros dispositivos o máquinas.

Eso es básicamente la misma. Por primera vez, y sólo a través de la tecnología blockchain, objetos físicos, como en nuestro caso nuestro coche, pueden poseer una especie de cuenta bancaria y completar una transacción autónoma.

Pero ¿por qué un auto de manera independiente, que es autónoma, capaz de completar las transacciones de dinero? He aquí un ejemplo: Supongamos que en los próximos años va a conducir coches de manera autónoma. Autónoma no sólo significa que no vamos a tener que dirigir y controlar nuestros propios coches más físicamente. También significa que, en el futuro, por ejemplo, los taxis impulsará de forma autónoma y pasajeros del transporte. Un ejemplo es la compañía de lanzamiento Nutonomy http://nutonomy.com de Singapur. Naturalmente, un coche sin conductor en carne y hueso eventualmente debe pagar por algo, por ejemplo, para una plaza de aparcamiento, peajes o para cargar sus baterías. Monedero con un coche que es posible, posteriormente, no sólo en coche de forma autónoma, sino también para enviar y recibir dinero de forma autónoma.

Dispositivos y máquinas pueden y nunca serán dueños de una cuenta bancaria tradicional. Sin embargo, pueden poseer uno en el blockchain. Lo que es un cambio de juego, ¿verdad?

Dónde estamos ahora

Como se mencionó en el video, en las próximas semanas estamos desarrollando aún más nuestra solución y lo que es práctico. Huelga decir que, con esta solución también tenemos que tener en cuenta las cuestiones legales y la necesidad de aclarar lo que está permitido y lo que no.

Al mismo tiempo estamos trabajando en una solución en la que el propio vehículo puede hacer pagos autónomas. El primer ejemplo que estamos trabajando está pagando por una plaza de aparcamiento. Así que cuando el coche conduce hasta una puerta de garaje y el coche tiene una carpeta del coche, abre la puerta. Cuando el coche sale de la zona de aparcamiento, el coche de forma autónoma paga la cantidad apropiada en la puerta y la puerta de salida se abre. Esta solución funciona ya y en breve hacer un video y publicarlo.

Que sigue

Actualmente estamos trabajando en la creación de un ecosistema homogéneo y el desarrollo de una plataforma en la que el usuario puede hacer lo siguiente con facilidad:

Cargar su coche o moto eléctrica y pagar sin necesidad de registro previo Cualquier persona puede aportar un pago para cobrar los servicios a ninguna otra persona, es decir P2P Todos los servicios se pueden pagar fácilmente y con seguridad a través de tarjeta de NFC (que se pueden comprar utilizando cualquier moneda Fiat) El alquiler de un coche para otros, P2P, se hace fácil el uso de un coche Monedero asuntos tediosos tales como estacionamiento o peajes se pagan cuotas de manera autónoma por el coche (Monedero de coches) cuentas y dispositivos (como el coche) de usuario se administran y se configuran a través de una plataforma, tanto a través de una aplicación y / o una interfaz web. Conectar estaciones de carga convencionales con nuestra Ethan BioT © Terminal Conectar otros dispositivos y máquinas (tales como máquinas expendedoras) con nuestro Ethan BioT © Terminal

Por supuesto, todavía hay un largo camino por recorrer para un ecosistema como para encontrar su camino hacia el usuario final. Pero el primer paso se ha hecho y con nuestra prototipos funcionales todo el mundo ya puede probar y probar la tecnología de hoy en día.

Continuará…







Hoy traemos a este espacio este coche, y el artículo en Blockchain First en el que nos lo presentan, titulado T he first Blockchain Car Wallet is working, en una traducción de urgencia vía google traductor ... a ver si vamos puliéndola de a poco: (leer más...) Fuente: [blockchainfirst]