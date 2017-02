#OER Interdisciplinary Studies Prof/Director; Ed ; #OpenPed #OA ; public university/community college missions; alternative HigherEd; cherish outliers

New Hampshire, USA

Hoy traemos a este espacio esta slideshare titulada "OER and Beyond: Reducing Costs, Transforming Teaching" de Robin de Rosa. #GoOPenHCC @actualham

Google+ Keynote at Holyoke Community College on OER and Open Pedagogy (leer más...) Fuente: [ slideshare ]