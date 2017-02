(Dis) emancipatory technologies. TransMissions: The Journal of Film and Media Studies 2016, vol.1, nº 1

(Dis)emancipatory technologies





Magdalena Zdrodowska





Swarnavel Eswaran Pillai





Rajan Benson





Shadow W.J. Armfield, Dawn M. Armfield, Laura O. Franklin





Hannah Ebben





Marta Stańczyk





nili R. Broyer





Agnieszka Kiejziewicz





Varia





Andrzej Pitrus





Krzysztof Loska





Alicja Helman

Hoy traemos a este espacio la revista TransMissions: The Journal of Film and Media Studies 2016, vol.1, no. 1 (leer más...) Fuente: [ transmissions]