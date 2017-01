SIdO17 sido. The Connected Business, Le showroom de l'intelligence des objets. #IoT @sidoevent

Hoy traemos a este espacio a sido The Connected Business, Le showroom de l'intelligence des objets, que se celebrará el 5 & 6 de avril 2017 en Lyon France... y que se nos presenta así:

IoT : vers des objets & des process toujours plus intelligents

SAVE THE DATE : 5 & 6 avril 2017 - Lyon - Cité internationale - 3ème édition

Intelligence artificielle, robotique, réalité virtuelle, big data, machine learning… Vers des objets et processus toujours plus intelligents !

Ouvert, collaboratif, pragmatique, business et convivial : tel est l’esprit du SIdO, le Showroom de l'intelligence des objets auquel nous tenons !

Pensé comme un espace unique pour tous ceux qui veulent transformer leur produit en service, cet événement rassemble tous les « ingrédients » nécessaires à la réussite d’un projet connecté et intelligent.

2 jours de conférences + solutions + networking + showroom techno & usages pour (ré)inventer vos business models.

Quand l’industrie rencontre le digital …

Rendez-vous les 5 & 6 avril 2017 à Lyon, pour des rencontres professionnelles étonnantes et passionnantes avec comme credo :

PARTAGER – INSPIRER – AGIR !

SIdO 2017, 3è opus d'un événement pas comme les autres :

# 6.500 professionnels + 250 exposants + 50 conférences + 200 speakers + 100 startups

# 97% de taux de satisfaction des exposants

# Showroom unique au monde de part la représentativité des domaines d'expertise sur l'IoT

# The Place to Be des Innovations et Solutions IoT

# Rdv complet : showroom + networking + conférences + workshops

# Contenu How to : Stratégie / Usages / Solutions ...à VOUS de choisir !

# Rassembleur des réseaux et personnalités qui comptent sur les sujets de l'IoT : conçu avec VOUS !

# Convivialité & animations : co-working, FabLab, expérimentation, Barcamp créa

# Décloisonnement des univers pour favoriser l'Open Innovation





>>> Retour en image sur l'édition précédente : SIdO 2016 ICI Et parce que nous sommes convaincues qu’il vaut mieux faire du business dans la bonne humeur, sur SIdO nous prenons soin de vous !





