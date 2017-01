Revista Varela nº 45 Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la creación de Espacios Virtuales de Aprendizaje (II)

Enfoque y alcance

La Revista Varela es una publicación electrónica de cobertura internacional, arbitrada e indizada, editada en idioma español, que difunde aportes en múltiples ámbitos de la teoría y la práctica educativa. Precisamente con el nombre de la revista se rinde homenaje a Félix Varela Morales (1788-1853), quien fuera una de las figuras excepcionales del pensamiento educativo y pedagógico cubano, cuyas ideas rebasan la dimensión temporal para alcanzar plena vigencia en la época actual. El Padre Varela, es reconocido por muchos especialistas como el precursor del pensamiento científico cubano,por lo que su obra constituye un referente y herramienta para la identidad e integración latinoamericanas, que han generado corrientes de pensamiento y prácticas concretas en el ámbito educativo.

La revista se estructura por ejes temáticos y tiene como objetivo divulgar la producción científica derivada de la actividad científica educacional de docentes cubanos y del ámbito latinoamericano en todos los niveles de enseñanza, para contribuir al debate actual de los temas educativos.Es una publicación abierta a todos los investigadores y profesores, que quieran participar en la configuración y consolidación de la pedagogía como ciencia, que divulga artículos inéditos relacionados con: innovaciones, experiencias pedagógicas de avanzada, así como resultados de investigaciones de carácter teórico o empírico y revisiones de la literatura de investigación educacional.

Esta publicación surge en el año 2001 gestionada por el Centro de Documentación e Información Pedagógica de la Universidad de Ciencias Pedagógicas "Félix Varela Morales" de Villa Clara, Cuba. En septiembre de 2015, derivado del proceso de integración de las instituciones de la Educación Superior en Cuba, la revista pasó a la estructura de la Facultad de Educación Infantil de la Universidad Central "Marta Abreu" de las Villas, lo cual no implicó cambios en sus políticas y gestión editorial.

Periodicidad

Publicación cuatrimestral estructurada en formato de monográfico, que cubre los números correspondientes a: enero-abril, mayo-agosto y septiembre-diciembre.

Política de acceso abierto

La revista pretende ser un instrumento de difusión del trabajo de la comunidad académica y científica. No persigue fines de lucro, por tanto no paga por las colaboraciones que reciba.La publicación provee acceso libre inmediato, por lo que se adhiere al movimiento de Revistas de Acceso Abierto (Open Access) y entrega la totalidad de sus contenidos a diversos repositorios, bajo el principio de hacer disponible de forma gratuita la información a todos los interesados, para favorecer la difusión y el intercambio de conocimiento global.

Política editorial

La evaluación de la calidad de los artículos constituye una línea esencial en cada edición, tanto del consejo editorial, como del comité de expertos. Todas las colaboraciones enviadas a la revista, serán evaluadas por el método de expertos a ciegas, lo cual garantiza el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos.

La Revista Varela publicada por la Facultad de Educación Infantil de la Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas, en su afán por divulgar las producciones científicas derivadas de investigaciones e innovaciones de perfil pedagógico, presenta su número 45 (sept-dic de 2016) sobre el tema:



LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA CREACIÓN DE ESPACIOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE (II).



El avance vertiginoso de la ciencia y la técnica ha determinado en la última década de este siglo, el perfeccionamiento de las tecnologías de la información y la comunicación, lo que ha permitido la elaboración y ejecución de software para que el alumno pueda disponer de textos (con diferentes niveles de lecturas), imágenes, sonidos, animaciones y vídeos dispuestos de manera tal que pueda interactuar con esta información, todo adaptado a su ritmo de aprendizaje, intereses cognoscitivos y motivaciones personales.



Asimismo, el desarrollo de las tecnologías, en especial el surgimiento de Internet ha transformado los escenarios tradicionales de aprendizaje, a partir de la aparición de nuevas funciones, tales como: la comunicación y transmisión de información, todo lo cual es de gran valor para la labor de las instituciones educacionales.



Sin embargo, no basta con introducir en la escuela los más novedosos medios de enseñanza y aprovechar las bondades de la interconectividad, para lograr un efecto modernizador del proceso formativo y en particular del proceso de enseñanza aprendizaje. Se hace necesario, pues, modificar la forma de enseñar, los procedimientos que pueden utilizar los estudiantes para aprender, los contenidos que se estudian, las habilidades que se deben desarrollar y por ende, en los efectos que se pretenden lograr en la formación de los estudiantes; lo que presupone la necesidad de que dicha introducción sea rigurosamente estudiada, implementada y controlada en sus múltiples aspectos.



Precisamente, los artículos que se publican en este número presentan experiencias concretas de la creación de espacios de aprendizaje virtual con el empleo de las tecnologías en el proceso docente en diferentes instituciones



educativas. Debido a la amplitud del tema tratado y por la cantidad de contribuciones recibidas, se decidió publicar dos números con dicha temática. En este segundo fascículo, se muestran colaboraciones de profesores- investigadores: del Instituto Tecnológico Superior de Champotón de la Universidad Autónoma de Campeche, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Autónoma del Carmen y la Universidad Autónoma de Querétaro, todas ellas del estado de México, así como de las instituciones cubanas: Universidad “Ignacio Agramonte Loynaz” de Camagüey y la Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas.



Por último, se agradece a los autores de los artículos presentados, las contribuciones realizadas para este número de la revista, esperando que la divulgación de las ideas expresadas, puedan favorecer el desarrollo de trabajos futuros de investigación y de experiencias innovadoras en el ámbito educativo.

