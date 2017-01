Los #MOOC están muy vivos. Respuestas a algunas preguntas. @lgaretio. @UNED. @revistaRIED

Hoy traemos para la lectura este artículo Los #MOOC están muy vivos. Respuestas a algunas preguntas. @lgaretio. UNED. RIEDLos MOOC están muy vivos. Respuestas a algunas preguntas. The MOOC are very alive. Some questions answered .Lorenzo Garía Aretio. UNED. Madrid . Revista RIED Inicio > Vol. 20, núm. 1 (2017) >En un anterior trabajo (García Aretio, 2015) adelantábamos muchas dudas sobre los MOOC, un total de 90 interrogantes. En este artículo editorial sintetizamos ahora esos interrogantes en los siguientes nueve epígrafes: (a) las bases conceptuales; (b) cuestiones metodológicas; (c) la docencia, tipologías y tareas; (d) perfiles de los participantes y sus actitudes; (e) calidad, rendimiento académico y abandono; (f) universidad y MOOC; (g)soportes tecnológicos, el vídeo; (h) economía y MOOC, y (i) revisiones de la literatura científica sobre MOOC. Pues bien, en RIED han sido publicados hasta la fecha un total de 30 artículos relacionados con MOOC, de los que aquí sintetizamos numerosas respuestas valiosas a los citados interrogantes.Palabras clave: MOOC, TIC, educación a distancia, criterios de calidad, educación superior, formación virtual, evaluación, innovación (leer más...) Fuente: [ slideshare vía RIED