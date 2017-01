El camino hacia el empleo juvenil QUÉ PUEDE HACER LA EMPRESA. Observatorio empresarial contra la pobreza... @codespa

Por último, os dejamos la presentación y las entidades colaboradoras en la realización del informe :

La crisis global que enfrenta el desempleo juvenil ha desencadenado numerosas iniciativas para resolver el problema de manera urgente. El Pacto Europeo por la Juventud promovido por la Comisión Europea, la llamada a la acción de la Organización Internacional del Trabajo (Call for Action to Tackle the Youth Employment Crisis), el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8 de Naciones Unidas e incontables iniciativas de ámbito nacional, ponen de manifiesto la necesidad de dar un paso adelante para resolver este grave problema.España es uno de los países europeos en los que el desempleo juvenil adquiere, lamentablemente, proporciones preocupantes. Según la Encuesta de Población Activa, durante el segundo trimestre de 2016, el 34% de los jóvenes de entre 16 y 29 años no encontraban empleo. Las consecuencias de este problema, que lleva al desempleo a más de 1 200 000 jóvenes en nuestro país, son dramáticas. Entre otros aspectos, el empleo tiene una incidencia directa en el bienestar de los jóvenes, por lo que la ausencia del mismo, o la existencia de condiciones laborales inadecuadas, pueden marcar un itinerario de exclusión social. Las cifras en este sentido son claras, dado que los jóvenes de entre 16 y 29 años que se encuentran en paro alcanzan una tasa AROPE (At Risk of Poverty or Social Exclusion) cercana al 60% [1].Resulta esencial comprender en profundidad las raíces del problema para identificar soluciones que permitan avanzar en la senda adecuada. Las altas tasas de abandono escolar temprano, el escaso peso relativo de la formación profesional de grado medio, la difícil transición entre la educación y el empleo, así como los obstáculos particulares para acceder al mercado laboral de los jóvenes en riesgo de exclusión constituyen, entre otras, las causas que generan un problema de carácter estructural.Te invitamos a la conferencia ‘El camino hacia el empleo juvenil. Qué puede hacer la empresa’Fuente: [ slideshare vía observatorio empresarial contra la pobreza