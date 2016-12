Infanciaenred2016 Primer Congreso Internacional "Infancia, pobreza y éxito educativo" en CaixaForum Madrid. Laderas de miel docu ...

pic.twitter.com/D7ISUdG4PJ Empieza la jornada de reflexión y aprendizaje sobre infancia, pobreza y éxito educativo #infanciaenred2016 December 19, 2016

Primer Congreso Internacional "Infancia, pobreza y éxito educativo" en CaixaForum Madrid









Hoy se está celebrando #Infanciaenred2016Organizado conjuntamente por la Obra Social de la Fundación Bancaria “la Caixa” y el grupo de investigación PSITIC en Pedagogía, Sociedad e Innovación con el apoyo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de la Universidad Ramon Llull.Según los criterios de análisis del estándar analítico europeo At Risk of Poverty and/or Exclusión (AROPE), aproximadamente el 27% de la población española vive en hogares por debajo del umbral de la pobreza. Los niños y las niñas menores de 16 años son los más castigados por esta situación de vulnerabilidad: 1 de cada 3 se encuentra en riesgo de exclusión social, unas cifras que no presentan grandes variaciones entre épocas de bonanza y de crisis económica. Nos encontramos, pues, frente a un problema estructural al que hasta ahora solo se han ofrecido soluciones parciales, segregadas o aisladas por sectores.El programa CaixaProinfancia investiga y desarrolla nuevas formas de atención a la vulnerabilidad y al riesgo de exclusión que tienen como finalidad romper con el círculo de la pobreza que permanece enquistado en nuestro país. CaixaProinfancia actúa como catalizador de un encuentro interdisciplinar, intersectorial e interprofesional en red, de carácter local-territorial, con un claro enfoque al apoyo y la promoción integral socioeducativa de los niños, las niñas y sus familias. Desde CaixaProinfancia, creemos que solo una respuesta eficaz, eficiente y transformadora impulsada en red por el sector público, el sector privado, el 3r sector, la sociedad civil y el 4º sector emergente puede revertir esta situación. El objetivo del congreso es compartir algunas iniciativas de ámbito nacional e internacional que están trabajando en esta dirección con resultados esperanzadores.En el congreso se presentará el documental "Laderas de Miel" , que se nos presenta así en Vimeo, del que os dejamos el trailer:Laderas de miel es una película documental que pretende sensibilizar a la población y contribuir a cambiar la percepción estereotipada que se tiene de las familias y de los niños y las niñas que están pasando por situaciones difíciles. Estas familias, a pesar de la falta de recursos, están ahí con sus hijos e hijas, ejerciendo su tarea parental como mejor pueden y cumpliendo las funciones mínimas que se le esperan.Un largometraje documental que tiene como protagonistas a varios niños y niñas de los barrios del Cono Sur de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, quienes a través de un taller de barro, nos descubren las fortalezas que tienen estas familias y su lucha diaria por salir adelante en un entorno difícil.El documental, producido por la Asociación Hestia para la intervención e investigación familiar, psicoeducativa y social y organizado conjuntamente por el Grupo de Investigación PSITIC de la Universidad Ramon Llull y la Obra Social de la Fundación Bancaria “la Caixa”, se estrenará el lunes 19 de diciembre a las 18:15h en el Auditorio CaixaForum de Madrid (c/ Paseo del Prado, 36).Fuente: [ youtube]