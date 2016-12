Early career researchers: the harbingers of change?: Los jóvenes investigadores no utilizan las bibliotecas

from

Este informe sobre los datos del primer año de un estudio cualitativo de tres años, analiza una amplia gama de temas a través de entrevistas personales a 116 jóvenes investigadores de siete países: Reino Unido, Estados Unidos, China, Francia, España, Polonia y Malasia. Según el informe las bibliotecas “se vuelven invisibles” a los investigadores más jóvenes. Muchos jóvenes investigadores dicen no haber acudido a su biblioteca universitaria en los últimos años. Igualmente no se considera una prioridad la publicación en revistas de acceso abierto en tanto que no se den incentivos a los investigadores para hacerlo.

Publishing Research Consortium es un grupo de asociaciones y editores que apoyan la investigación sobre temas globales que afectan la comunicación académica, con el fin de promover la discusión basada en la evidencia. Entre sus informes está la publicación Early career researchers: the harbingers of change? (Investigadores de carrera temprana: ¿Los precursores del cambio?)

Los investigadores que inician a edad temprana su carrera -menores de 35 años – son el futuro de la investigación, y sus actitudes y comportamiento son importantes. Además, son el futuro de la investigación y representan al grupo más grande de investigadores, sin embargo, no se han realizado investigaciones recientes sobre sus hábitos en comunicación científica y en que medida en que sus comportamientos pueden resultar transformadores.

Según el informe las bibliotecas “se vuelven invisibles” a los investigadores más jóvenes. Muchos de ellos no han utilizado la biblioteca en los últimos años. La biblioteca se ve como un lugar para que trabajen los estudiantes de pregrado, y sus sistemas de descubrimiento son ignorados a favor de otras fuentes como Google. Respecto a estas opiniones Ann Rossiter, directora ejecutiva de Sconul, dijo que los investigadores no necesitaban entrar en la biblioteca para usar sus servicios. (leer más...)

